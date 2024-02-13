«Газпром» купил производителя микроэлектроники

Структура «Газпрома» «Газпром Тех» приобрела 90% производителя текомоборудования и микроэлектроники НПФ «Микран», которого хотели купить АФК «Система» и «Росатом».



«Газпром Тех» взял под контроль

Контроль в томском производителе радиоэлектроники, телекоммуникационного оборудования и полупроводников НПФ «Микран» перешел к одной из структур «Газпрома», пишет «Коммерсант» со ссылкой на информацию, полученную на на рынке вычислительной техники.

Бумаги покупает ООО «Газпром Тех» и речь идет о 90% НПФ «Микран», уточнил один из источников издания.

Стоимость компании гендиректор производителя электроники «Бештау» Олег Осипов оценивает в 5–10 млрд руб. Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын полагает, что 100% НПФ «Микран» могут стоить до 14 млрд руб.

Критичный поставщик

АО «НПФ «Микран» — производитель радиоэлектроники в России, «успешно конкурирующий с зарубежными компаниями», говорится на его сайте.

Основные направления деятельности — производство телекоммуникационного оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры и аксессуаров СВЧ-тракта, сверхвысокочастотной электроники и модулей, радаров для навигации и обеспечения безопасности, мобильные комплексы связи, комплексные решения в области связи и автоматизации.

«Вполне возможно, что для "Газпрома" "Микран" — критичный поставщик оборудования и решений, имеющий риски в рамках организации своей деятельности. В этой ситуации компанию проще купить, осуществив вертикальную интеграцию поставщика. Это нивелирует часть рисков, а главное — позволит ими управлять», — сказал изданию гендиректор консорциума «Базис» Арсений Брыкин.

Олег Осипов обратил внимание, на то, что НПФ «Микран» производит радиорелейные и радиолокационные системы, крупным потребителем которых выступают структуры «Газпрома».

Предприятие выпускает в том числе оборудование для спутниковых систем связи, поэтому, как сказал Осипов, «возможна синергия с компанией "Газпром космические системы"».

В июне 2023 г. представители МФТИ сообщили CNews, что «НПФ «Микран» и МФТИ изготовили и успешно протестировали в лабораторных условиях макеты спутниковых абонентских терминалов. Кроме того, прошел испытания макет контрольно-проверочной аппаратуры, предназначенной для проведения функциональных испытаний и выходного контроля в серийном производстве и осуществления диагностики спутниковых абонентских терминалов в процессе эксплуатации.

Число сотрудников «Микрана» превышает 1,6 тыс. человек. Согласно отчетности компании за 2022 г., которую приводит «Коммерсант», она получила 4,4 млрд руб. выручки при 440 млн руб. чистой прибыли и EBITDA 1,35 млрд руб. Болбше 50% выручки пришлось на направление «Телекоммуникации». Стоимость чистых активов составила 4,8 млрд руб.

Согласно «СПАРК-Интерфакс», в октябре 2023 г. 62,93% акций получил Владимир Вавилин, входящий в состав совета директором НПФ «Микран».

Другие претенденты на актив

Покупкой НПФ «Микран» интересовались структуры АФК «Системы», как сообщили газете топ-менеджер крупного ИT-интегратора и сотрудник в одном из производителей электроники

«Росатом» тоже рассматривал возможность покупки НПФ «Микран». Это подтвердили в самой госкорпорации, которая 22 декабря 2023 г. закрыла сделку по приобретению 50% другого российского вендора электроники — Kraftway.

«Росатом» планирует продолжить инвестировать в новый актив. Часть планируемых инвестиций пойдет на разработки в сфере микроэлектроники.