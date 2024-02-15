Арабы покупают экс-«дочку» Tele2

Катарский Power International Holdings намерен приобрести казахстанского сотового оператора «Мобайл Телеком Сервис», принадлежащего «Казахтелекому». Ранее власти Казахстана обязали «Казахтелеком» продать одного из двух принадлежащих ему сотовых операторов с целью улучшения конкурентной среды.

Холдинг из Катара покупает сотового оператора из Казахстана

Катарский холдинг Power International Holdings намерен приобрести казахстанского сотового оператора «Мобайл Телеком Сервис» (МТС), принадлежащего подконтрольному властям Казахстана оператору фиксированной связи «Казахтелеком». Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение государственного фонда «Самрук-Казына» (основной владелец «Казахтелекома»).

В ходе визита в Катар Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева было подписано о сотрудничестве в области телекоммуникаций между «Самрук-Казына», «Казахтелекомом» и Power International Holding. В пресс-службе «Казахтелекома» подтвердили изданию Zakon.kz, что МТС планируется продать катарскому холдингу.

Как «Казахтелеком» скупал и продавал сотовые активы

«Казахтелеком» - основной оператор фиксированной связи в Казахстане. В разное время компания владела также различными сотовыми активами. Так, в 2010 г. «Казахтелеком» продал 51% долю в МТС шведской Tele2, после чего МТС начала работать под брендом своего шведского владельца. На тот момент Tele2 работал и в России, сейчас его российская «дочка» принадлежит «Ростелекому».

Позднее «дочка» «Казахтелекома» «Алтел» стала первым в Казахстане оператором сотовой связи четвертого поколения (4G) стандарта LTE. Затем «Алтел» также получил лицензии на сотовую связь второго и третьего поколений стандартов GSM и UMTS соответственно.

В 2015 г. «Казахтелеком» и Tele2 договорились об объединении своих сотовых активов. Голосующая доля Tele2 в нем составила 51%, экономическая – 49%. У «Казахтелекома», наоборот, голосующая доля составила 49%, а экономическая – 51%. Стороны также заключили опционы типа call и put, позволяющие «Казахтелекому» выкупить долю Tele2 в совместном предприятии, а Tele2 – продать «Казахтелекому» данную долю. Совместное предприятие стало работать под брендами Tele2 и «Алтел».

В 2018 г. «Казахтелеком» приобрел контрольный пакет (75%) крупнейшего на тот момент в республике сотового оператора Kcell за $446 млн. Продавцом выступил холдинг FinTur, принадлежавшей шведской Telia (бывшая TeliaSonera) и турецкому Turkcell. После этого Tele2 потребовал от «Казахтелекома» выкупить ее долю в совместном предприятии. Сумма соответствующей сделки составила $389 млн.

Проблемы с ограничениями конкуренции

Таким образом, «Казахтелеком» стал владельцем двух из трех сотовых операторов Казахстана. Единственным конкурентом «Казахтелекома» в области мобильной связи остался «Кар-Тел» (торговая марка Beeline), входящий в группу Veon (ранее частью группы был российский оператор «Вымпелком», работающий под брендом «Билайн»).

Сложившаяся ситуация не устраивала власти: Агентство по защите конкуренции и Министерство цифрового развития Казахстана выступили за то, чтобы «Казахтелеком» продал одного из двух принадлежавших ему сотовых операторов. В текущих условиях доля «Казахтелекома» на рынке услуг фиксированной связи составляет 80%, на рынке услуг мобильной связи – 60%.

В начале 2024 г. Министерство национальной экономики Казахстана включило МТС в план приватизации до 2025 г. После этого стало возможным заключение договоренности с катарским холдингом. Покупатель Power International Holding – диверсифицированная структура, работающая в сфере строительства, промышленности, сельского хозяйства, недвижимости и Lifestyle (гостиницы, развлечения, общественное питание).

Сотовый рынок Казахстана

В конце 2022 г. «Кар-Тел» являлся лидером сотового рынка Казахстана, обслуживая 10,6 млн абонентов. Kcell обслуживает 8 млн абонентов, МТС – 6,6 млн. Уровень проникновения услуг сотовой связи в стране составляет 129%,общее число сотовых абонентов – 25,18 млн.