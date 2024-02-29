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Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2024» состоится 21 марта

21 марта 2024 г. CNews проведет конференцию «Электронный документооборот и управление контентом 2024».

21 марта 2024 г. CNews проведет конференцию «Электронный документооборот и управление контентом 2024».

С докладами выступят:

Светлана Зинатуллина, руководитель цифрового продукта, Дирекция развития цифровых каналов юридических лиц, Альфа-Банк;
Дарья Масленникова, Product lead, Росбанк;
Виталий Слободин, руководитель направления ЭДО, ГК «Росводоканал»;
Игорь Татаренко, директор департамента Мастер Дата, «Русклимат»;
Евгений Подольский, руководитель проектов, «Русагро Тех»;
Юлия Филаткина, руководитель программы, НЛМК;
Рамиль Ахметшин, заместитель главного бухгалтера по информационному обеспечению, Татнефть;
Владимир Коростелев, главный специалист, АНО «Дирекция международных транспортных коридоров»;
Мария Ушанова, начальник управления проектирования и разработки систем электронного документооборота, ГНИВЦ;
Евгений Задорожный, директор по развитию, WSS-Consulting;
Дмитрий Москворецкий, руководитель проектов, WSS-Consulting.

Основные вопросы к обсуждению:

  • Российский рынок ЭДО.
  • Итоги развития рынка ЭДО в 2023 г.
  • Вендоры едва поспевают за новыми законами.
  • Разработка стандартов цифровых документов, цифровых форматов и регламентов.
  • Всеобщая цифровизация как стимул развития ЭДО.
  • Импортозамещение СЭД.
  • Риски информационной безопасности при внедрении СЭД.

Технологии для организации ЭДО

Практика внедрения ЭДО

  • ЭДО с нуля — практические кейсы.
  • Миграция на российскую ОС и СУБД — делимся опытом.
  • СЭД в облаках.
  • Документооборот в роуминге: проблемы и решения.
  • Как подключить к ЭДО контрагентов.
  • Удобная ЭЦП — что это.
  • Что дает интеграция с корпоративными системами.
  • Мобильная СЭД для руководителей.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 22 000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.

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