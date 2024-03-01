Создана сеть связи, способная работать под водой, в воздухе и космосе

Китайские ученые из Нанкинского университета разработали сеть бесперебойной связи. Она передает информацию между разными средами (вода, воздух, космос), используя четыре разных спектра света.



Разработка ученых

Китайские ученые из Нанкинского университета разработали сеть бесперебойной связи, передающую информацию через свет. Она может работать в любой среде, включая воду, воздух и космическое пространство, сообщила «Газета.ру».

«Общесветовая связь может быть использована, например, в океанах и озерах, где датчики собирают экологические данные и связываются с надводными буями. Затем данные можно будет отправлять по беспроводной сети по поверхности воды или по каналам передачи данных на большие расстояния между городами. Сеть также может подключаться к интернету через модем, предоставляя людям, которые могут находиться в удаленном месте океана, например, доступ к магистральной сети для обмена информацией», — объяснил в научном журнале Optics Express, где было опубликовано исследование, руководитель проекта Юнджин Ван (Yongjin Wang).

Принципы работы сети

Авторы разработки использовали четыре спектра света для различных типов среды.

Под водой данные передаются синими лучами, на поверхности — через белые светодиоды, в воздухе — ультрафиолетовым излучением, и в космосе — посредством инфракрасных лазеров.

Фото: МФТИ Новая китайская сеть световой связи может работать в воде, воздухе и космосе

Исследователи спроектировали сеть таким образом, чтобы обеспечить беспроводной или проводной доступ к интернету на основе схемы TCP/IP, что делает ее полезной для приложений интернета вещей.

Тесты системы китайских разработчиков показали, что оптическая сеть связи может транслировать видео с разрешением 2560×1440 пикселей и частотой 22 кадра в секунду. Максимальный коэффициент потери пакетов данных составил 5,8%, а задержка передачи — менее 74 миллисекунд.

Световая связь

Разработка световой связи интересует ученых из разных стран.

В 2017 г. CNews писал о том, что международная команда физиков из Великобритании, Германии, Новой Зеландии и Канады построила сеть последней мили общей протяженностью 1,6 км, в которой данные передаются с помощью «закрученного» света быстрее оптоволокна.

В декабре 2023 г. американская компания Amazon в рамках проекта Kuiper протестировала на низкой околоземной орбите оптическое межспутниковое соединение (OISL), при котором спутники обмениваются информацией с помощью инфракрасных лазерных лучей.

SpaceX тоже проводит тестирование межспутниковой лазерной связи с сентября 2020 г.

А в январе 2024 г. российские исследователи из МФТИ представили прототип компактного терминала лазерной связи для космических аппаратов, который существенно ускорит передачу данных на наземные станции и обеспечит быструю связь между аппаратами.

Использование лазеров для связи в космосе обладает большим потенциалом, поскольку отсутствие атмосферных помех позволяет добиться высокой скорости передачи информации.