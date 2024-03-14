В России испытывается система наблюдения за БПЛА из космоса

Российские компании Sitronics Group, «Птеро» и «Аэромакс» проведут эксперимент по наблюдению за беспилотниками со спутников. Использование спутников позволит пилотировать дроны за горизонтом радиовидимости и увеличит дальность полетов.



Спутники для наблюдения за дронами

Российская ИT-компания Sitronics Group, занимающаяся в том числе запуском малых космических аппаратов, и производители беспилотников «Птеро» и «Аэромакс» проведут эксперимент по наблюдению за дронами со спутников, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление президента Sitronics Group Николая Пожидаева.

Sitronics Group в 2024 г. планирует запустить четыре космических аппарата с IoT, которые позволят обеспечить беспроводную линию связи для беспилотников с большим радиусом действия.

Компания «Спутникс» (входит в Sitronics Group) в 2023 г. создала и отправила в космос 20 космических аппаратов. В течение года было построено еще более 100 новых спутников различного назначения, которые отправятся на орбиту в 2024 г.

Фото: Аэромакс Sitronics Group, «Птеро» и « Аэромакс » испытают систему наблюдения за дронами со спутников

Как сказал Пожидаев, часть из них будет задействована в эксперименте. В перспективе двух–трех лет 50–70 спутников смогут следить за перемещениями дронов в пространстве. Но их финальное количество будет зависеть от выбранных протоколов связи и технических характеристик аппаратов. По словам Пожидаева, сейчас рассматриваются как минимум пять различных протоколов.

Зачем нужен эксперимент

Возможность в ближайшем будущем пилотировать дроны через спутниковый канал — это новация, которая ставит серьезные вызовы перед исполнителями, пояснил ректор СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича Руслан Киричек.

«В связи с большими сетевыми задержками при передаче данных, которые препятствуют управлению дроном в реальном времени, возникает необходимость разработки новых протоколов и технологий для этих целей. Апробированных механизмов нивелирования сетевой задержки для пилотирования дронов через инфраструктуру мобильных операторов связи и низкоорбитальную спутниковую группировку пока нет. Данное решение необходимо протестировать и понять его эффективность», — сказал ученый.

«Каждый космический аппарат может вести передачу данных где-то полчаса, а четыре спутника на одной орбите смогут поддерживать ее постоянно, передавая друг другу», — добавил генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин. Технически это не так просто, именно для этого и нужен эксперимент.

В чем суть эксперимента

Эксперимент должен помочь оператору космической группировки и производителям дронов проверить работу связи за горизонтом радиовидимости, т. е. научить беспилотники сбрасывать свои координаты и местонахождение в пространстве.

«Эксперимент будет заключаться в том, что мы на открытом протоколе АИС (автономной идентификационной системы) протестируем возможность обеспечения связи с беспилотником за горизонтом. Для этого он пролетит на удалении более 100 км от точки управления, и мы организуем мониторинг объектов с дрона, а также передачу телеметрии в центр управления», – пояснил Пожидаев.

«Сейчас, когда беспилотник уходит за горизонт радиовидимости, он выполняет полетное задание и по расчетному времени возвращается обратно, но что-то может произойти, и никакой обратной связи с ним не будет. Передача телеметрии — это первый шаг к тому, чтобы понимать местоположение дрона в пространстве», — рассказал топ-менеджер.

Использование спутников позволит увеличить дальность полетов БПЛА для решения задач различных отраслей экономики, в том числе промышленности, сельского хозяйства, а также мониторинга транспорта и инфраструктуры, перечислил он. Это даст возможность отследить местоположение беспилотников массой менее 30 кг.

Спутник тоже дрон

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов в августе 2023 г. предложил до конца года разработать концепцию закона, регулирующего модель управления беспилотными летательными аппаратами с задействованием в том числе ближнего космического пространства и тропосферы земли.

«Мы понимаем, что модель управления дронами невозможно сделать с Земли… Мы сразу строим модель на 600 километров вверх… Здесь мы говорим, что любой спутник — это тоже дрон. Модель управления всем этим нужно строить, в том числе через космический сегмент», — цитировало вице-премьра издание «Газета.ру».

«Необходимо разработать концепцию регулирования, которая бы описывала эту ситуацию. Потому что здесь возникает сложная конфигурация различных участников, которые сегодня регулируются своими законами - авиация, космическая деятельность - у всех свои интересы. Должно быть прописано для них, кто что делает. Таким образом появится нормативное пространство для того, чтобы компании могли начинать совместно работать в общем правовом пространстве», — такую аргументацию Белоусова приводил ТАСС.

В декабре 2023 г. стало известно, что в Минпромторге обсуждается создание единой структуры для развития и регулирования беспилотных технологий используемых в разных средах, — в воздухе, на дорогах, в море.