Власти сэкономили 7 миллиардов на высвобождении частот для 5G, поскольку у военных нет согласия с гражданскими

Затраты федерального бюджета на конверсию радиочастотного спектра с целью запуска сетей 5G за шесть лет составят 798 млн руб. – в 10 раз меньше, чем планировалось ранее. Фактически с 2019 г. работы по конверсии не проводятся из-за отсутствия единой позиции у Минцифры, Минобороны и Минфина.

Годы без конверсии радиочастот

Расходы на проведение конверсии радиочастотного спектра с целью запуска сетей пятого поколения сотовой связи (5G) за период 2019-2024 гг. сокращены до 798 млн руб. Это следует из обновленной версии федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Из этой суммы федеральный бюджет должен выделить 539,6 млн руб., внебюджетные источники – 258 млн руб.

В предыдущей версии документа уровень соответствующих расходов был в 10 раз больше – 7,855 млрд руб. В абсолютных значений сокращение составило 7 млрд руб. Еще более ранняя редакция федпроекта «Информационная инфраструктура», утвержденная в 2019 г., предполагала расходы на конверсию радиочастотного спектра в размере 42,7 млрд руб. По сравнению с данной редакцией документа, расходы на проведение конверсии сократились более чем в 50 раз.

Из текущей версии федпроекта «Информационная инфраструктура» следует, что конверсия проводилась только в 2019 г. Расходы на ее проведение составили 461 млн руб. На 2024 г. расходы запланированы на уровне 336 млн руб. (в 5 раз меньше, чем планировалось в предыдущей редакции документа). В 2020-2023 гг. конверсии радиочастот, вопреки предыдущим планам, не проводилось.

Разногласия между Минцифры и Минобороны

Согласно первоначальным планам, заложенным в федпроект «Информационная инфраструктура», в 2022 г. Президент России должен был подписать план проведения конверсии радиочастот в интересах сетей 5G, но этого не произошло. В конце 2023 г. Минцифры делало доклад в Правительство относительно проекта Плана конверсии радиочастот и соответствующего указа Президента, но эти документы не были согласованы Минобороны и Минфином.

По мнению Минцифры, основные работы, связанные с переводом устаревших РЭС (радиоэлектронные средства связи) вооружения и техники должны выполняться в рамках Государственной программы вооружения (ГПВ) и соответствующих ежегодных оборонных заказов (ГОЗ). Разработкой ГОЗ и ГПВ занимается Военно-промышленная комиссия России (ВПК).

Минцифры предложило Правительству наделить ВПК функциями по координации вопросов конверсии радиочастотного спектра и перевода действующих РЭС в другие полосы частот. Предложение было поддержано Минпромторгом, но протии выступило Минобороны. Премьер-министр Михаил Мишустин давал поручение Минобороны, Минцифры и Минпромторгу согласовать подходы по управлению радиочастотным спектром и представить соответствующий доклад к 1 апреля 2024 г.

«Конверсия радиочастот невозможна, пока она не перенесена в область военных закупок, - объясняет источник CNews на телекоммуникационном рынке. – Соответственно, пока этого не сделано, нет смысла в большом финансировании».

Проблема с частотами для 5G

Основным диапазон для запуска сетей 5G в мире является 3,4-3,8 ГГц. В России сети 5G также начинали тестировать в данном диапазоне, но из-за позиций Минобороны и ФСО (Федеральная служба охраны) от этого были решено отказаться. Причиной стала работа гражданских и военных спутниковых сетей связи в данном диапазоне.

Вместо этого для сетей 5G предлагается использовать другой диапазон – 4,4-4,99 ГГц. Но и в нем есть действующие пользователи– как гражданские, так и правительственные. Кроме того, соседний диапазон – 4,2-4,4 Ггц – используется для радиоэлектронных средств (РЭС) воздушной радионавигации и воздушной подвижной службы. Соответственно, в районе аэропортов нужно будет делать частотный разнос шириной 150 МГц, то есть сети 5G нужно будет запускать в диапазоне от 4,55 ГГц.

Отдельная проблема – это приграничные территории.

Диапазон 4,8-4,99 ГГц используется в странах НАТО, а также на Украине и в Японии для морской подвижной службы (МПС) и воздушной подвижной службы (ВПС). По правилам Международного союза электросвязи (МСЭ), для работы сетей 5G на приграничных территориях нужно будет получить согласие от приграничных стран, которые используют его для ВПС и МПС. В нынешних условиях получить такого рода согласие будет проблематично. В результате сети 5G придется развертывать на расстоянии 70-450 км от границ с упомянутыми странами.