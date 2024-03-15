ФСБ обязала «Ростелеком» зачистить IP-телефонию. От мошенников

Участники рынка сообщили, что «Ростелеком» стал блокировать SIP-транки с IP-адресов российских хостинг-провайдеров, использующихся для анонимизации. Это делается во исполнение требований ФСБ по борьбе с телефонным мошенничеством, но эксперты опасаются, что этот инструмент может использоваться и для конкурентной борьбы.

«Ростелеком» блокирует SIP-транки с IP-адресов с анонимизацией

«Ростелеком» с 13 марта 2024 г. начал блокировать пользователей услуги «Виртуальная АТС», зарегистрированных на IP-адресах российских хостинг-провайдеров, которые используются для анонимизации. Об этом говорится в сообщении хостинг-провайдера FirstVDS, размещенного на площадке «Хабрахабр».

Из сообщения FirstVDS следует, что «Ростелеком» объяснил свои действия требованиями Федеральной службы безопасности (ФСБ) в части «антифрод-политики» (борьба с подменой телефонных номеров и другим мошенничеством в сетях связи). Якобы «Ростелеком» готов обсуждать в индивидуальном порядке открытие доступа для отдельных IP-адресов, но при условии согласования «с соответствующим службами».

FirstVDS констатирует, что в результате пользователи хостинг-провайдера, использующих сервисы для IP-телефонии с транками от «Ростелекома», столкнулись с блокировкой SIP-трафика. Якобы проблема коснулась и других хостинг-провайдеров. Смена IP-адреса на адреса из другого диапазона может помочь лишь временно решить проблему. Компания находится в контакте по данному вопросу с представителями Минцифры и ФСБ, но решение проблемы может занять до нескольких недель.

Представители «Ростелекома» отказались от комментариев. ФСБ к моменту публикации не ответила на вопрос CNews по данной теме.

Для чего используются SIP-транки и кто может быть пострадавшим

SIP – это протокол передачи данных, описывающий способ установления и завершения пользовательского сеанса связи. Используется, в том числе, для IP-телефонии. SIP-транк – виртуальный канал связи, который устанавливается между инфраструктурой клиента и провайдера и позволяющий обрабатывать одновременно более одного вызова.

SIP-транк используется для подключения к сети «Ростелекома» небольших операторов связи и крупных компаний, имеющих собственные АТС и номерную емкость, объясняет гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин. Благодаря этой услуге клиенты получают выход на телефонную сеть «Ростелекома», а через нее – и на другие сети.

Блокирование подозрительного SIP-трафика необходимо для борьбы с телефонным мошенничеством, включая печально знаменитые украинские колл-центры, полагает Брюквин. Кроме того, такие меры должны помочь борьбе с биржами телефонного трафика, продающими возможность приземления звонков в России кратно ниже их официальной стоимости.

При этом большинство клиентов не пострадают, уверен Брюквин: «Ростелеком» блокирует только тех клиентов, которых не удается идентифицировать. Проблемы могут быть у колл-центров, использующих упомянутую схему, но у них, как правило, есть подключение сразу к нескольким операторам связи.

Угроза передела рынка

Источник CNews на телекоммуникационном рынке поясняет, что проблема касается не только «Ростелекома», но и других операторов связи. «Это инициатива ФСБ и крупных операторов связи, которые под видом борьбы с фродом «прощупывают» рынок, - говорит собеседник издания. - При этом соответствующих изменений в законодательство не было внесено, и под видом борьбы с фродом некоторые операторы могут решить коммерческие задачи – не пускать на свои сети конкурентов. Возможно, изменения в законодательстве будут внесены после президентских выборов».

Как в России борются с телефонным мошенничеством

Для борьбы с телефонным мошенничеством Роскомнадзор создал систему «Антифрод», которая позволяет операторам связи проверять подлинность телефонного номера вызываемого абонента. Затраты федерального бюджета на ее создание составляют 1,5 млрд руб.

В 2023 г. к данной системы подключились 549 операторов связи, чья общая номерная емкость составила 85,8%. Всего за 2023 г. система «Антифрод» проверила 102,4 млрд руб. звонков, из которых 756,7 млн руб. были предотвращены как мошеннические. Но для полноценного решения проблемы все телефонные операторы должны подключить к системе «Антифрод», считают в Роскомнадзоре.