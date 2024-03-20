Власти проверят, как МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 покрывают сетями 4G остановки и отделения «Почты России»

Госкомиссия по радиочастотам намерена утвердить методику, по которой Роскомнадзор будет проверять выполнение МТС, «Вымпелкомом», «Мегафоном» и Tele2 условий по покрытию LTE-сетями. В населенных пунктах должна будет обеспечиваться скорость передачи данных не менее 2 Мбит/с, на автодорогах – не менее 1 Мбит/с. В приоритетном порядке должно быть обеспечено покрытие отделений «Почта России», сельских магазинов и остановок общественного транспорта.

Проверка выполнения сотовыми операторами условий по покрытию LTE-сетями

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшем заседании намерена рассмотреть вопрос об утверждении методики проверки выполнения «большой четверкой» сотовых операторов: «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные Телесистемы» (МТС), «Мегафон» и «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2, принадлежит «Ростелекому») – условий по обеспечению покрытия автодорог и населенных пунктов сетями сотовой связи четвертого поколения (4G) стандарта LTE. Это следует из материалов комиссии, имеющихся в распоряжении CNews.

Как «Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2 должны были покрыть сетями LTE все регионы

В 2011 г. ГКРЧ приняла решение о выделении четырех комплектов частот для LTE в диапазонах 800 МГц и 2,5 – 2,7 ГГц. В 2012 г. Роскомнадзор провел конкурсы по распределению указанных частот, победителями которых стали четыре вышеуказанных оператор (в том числе среди победителем был «Ростелеком», который затем передал свои сотовые активы в «Т2 Мобайл»). Лицензии выдавались на срок до 2022 г.

Условием лицензией было обеспечением покрытием всех регионов России сетями LTE к 2019 г. При этом для каждого оператора был составлен план-график по числу регионов, которые каждый год должны быть покрыты сетями LTE. Под покрытием региона понималось обеспечение связи во всех населенных пунктах на его территории с числом жителей от 50 тыс. человек. Под покрытие населенного пункта понималось обеспечение связи на всех находящихся на его территории средних учебных заведениях со скоростью не менее 1 Мбит/с.

Новые условия по покрытию

В 2021 г. ГКРЧ решила продлить срок действия указанных лицензий, но при соблюдении ряда условий.

Во-первых, с 2023 г. операторы связи должны были перевести свои сети на отечественное радиоэлектронное оборудование и ПО. Во-вторых, к 8 сентября 2022 г. должно было быть обеспечено покрытие не менее 90% населенных пунктов с числом жителей от 1 тыс. человек и 70% протяженности автомобильных трасс федерального значения. К 8 сентября 2024 г. должны были быть покрыты все населенные пункты указанной категории, а к 8 сентября 2031 г. – не менее 99,9% протяженности федеральных трасс.

Также первоначально планировалось, что для диапазона 964 – 790 МГц к 2028 г. должно было быть покрытое 99% населенных пунктов с числом жителей от 500 до 99 человек, а к 20230 г. – не менее 99% протяженности автодорог общего пользования регионального значения. Но в итоге было решено, что к августу 2022 г. все четыре сотовых оператора проведут работы по обеспечению покрытия населенных пунктов с числом жителей от 500 человек и региональных автодорог за счет совместного использования инфраструктура и радиочастот, роуминга и бизнес-модели виртуальных сотовых операторов.

Весной 2022 г. ГКРЧ ввело мораторий на выполнение указанных требований. В конце 2022 г. ГКРЧ приняла решение обязать сотовых операторов с 1 января 2022 г. использовтаь только отечественное радиоэлектронное оборудование, при этом с 2025 г. вступает в силу план-график по соответствующему переходу.

В конце 2023 г. ГКРЧ сдвинула начало плана по покрытию сетями LTE на три года. К 8 сентября 2025 г. должно быть покрыто 90% населенных пунктов с числом жителей от 1 тыс. человек и 70% автодорог федерального значения. Также к 8 сентября 2024 г. должны быть покрыты федеральные платные автодороги М-11 (Москва – Санкт-Петербург) и М-12 (на участке Москва – Казань).

Как Роскомнадзор будет проверять выполнение условий по покрытию

Проверку новых условий покрытия сетями LTE будет выполнять Роскомнадзор. Она будет осуществляться ежегодно не позднее 15 октября с учетом сведений о радиоэлектронных средствах (РЭС), зарегистрированных не позднее 8 сентября. В качестве критерия покрытия будет использоваться значение мощности принятых пилотных сигналов RSRP (Reference Signal Received Power) не хуже пороговых: «-112 дБм» для населенных пунктов и «-118 дБм» для автомобильных дорог.

Также планируется осуществлять измерение порогов скорости передачи данных. Пороговыми значениями для населенных пунктов станут 2 Мбит/с в направлении к абоненту (Downlink) и 0,5 Мбит/с в направлении от абонента (Uplink). Для автомобильных дорог пороговые значения скоростей составят 1 Мбит/с и 0,25 Мбит/с соответственно.

Проведение проверок будет осуществляться в четыре этапа. Сначала будет осуществлен расчет зон покрытия населенных пунктов и автомобильных дорог, попадающих под действие решения ГКРЧ, сетями LTE для каждого из операторов на основе данных Роскомнадзора о зарегистрированных РЭС.

На втором этапе будет проведение определение населенных пунктов и участков автомобильных дорог, на которых не обеспечивается оказание услуг связи стандарта LTE. На третьем этапе полученные результаты будут направляться операторам связи для получения комментариев. Затем на территориях населенных пунктов и автодорог, на которых не обеспечивается расчетное радиопокрытие, будут проводиться мероприятии радиоконтроля с целью подтверждения отсутствия покрытия (и с учетом полученной от сотовых операторов информации).

Проверка будет осуществляться с учетом всех доступных операторам частот, кроме диапазона 450 МГц (частоты в этом диапазоне принадлежат «Скай Линку» - «дочку» «Т2 Мобайл»). Помимо диапазонов 800 МГц и 2,5- 2,7 ГГц, сотовые операторы могут запускать сети LTE на частотах 900 МГц и 1800 МГц (изначально выдавались для стандарта GSM) и 1,9-2,1 ГГц (изначально выдавался для стандарта UMTS третьего поколения сотовой связи).

Также должны учитываться возможности организации роуминга между операторами связи и совместного использования радиочастот, возможность использования бизнес-модель виртуальных операторов (MVNO) и РЭС аффилированных операторов связи, оказывающих услуги связи под единым брендом или с общим MNC кодом.

Приоритетное покрытие отделений «Почта России», сельских магазинов и остановок общественного транспорта

Критерием выполнения покрытия населенного пункта является обеспечение покрытия на не менее чем 90% от его территории. Для автодорог критерием покрытия является наличие непрерывного покрытия. При этом допускается наличие участков с недостаточным уровнем покрытия длинной менее 200 м, но общая протяженность участков с недостаточным уровнем покрытия не должна составлять более 1 км на каждые 10 км автомобильной дорог и не более 10% от общей протяженности для участков автомобильных дорог не менее 10 км.

В то же время из анализа результатов проверки исключаются населенные пункты и участки автодорог, в отношении которых приняты решения ГРКЧ о невозможности обеспечения их покрытия. Измерения проводятся в начальной, конечной и промежуточной точках маршрута движения с учетом соблюдения равномерности и дискретности. Рекомендуемая скорость движения транспортного средства с тестовым комплектом – не менее 40 км/ч и не более 80 км/ч на автомагистралях и не более 40 км/ч в населенных пунктах.

Мероприятия радиоконтроля в населенном пункте рекомендуется проводить с учетом территории его жилых, общественно-деловых и производственных зон. Также рекомендуется проводить объезд населенного пункта с учетом распределения точек контроля по разным частям населенного пункта и таких социально-значимых объектов, как фельдшерско-акушерский пункт, отделение «Почта России», сельский магазин, администрация сельского поселения, остановка общественного транспорта.