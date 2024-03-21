«Дочка» «ИКС Холдинга» будет конкурировать в лазерной связи с Amazon и SpaceX

Компания «Бюро 1440», которая входит в «ИКС Холдинг», ищет сотрудников в проект по разработке терминала лазерной связи для спутниковой группировки. Испытание межспутниковой лазерной передачи данных уже провели американские SpaceX и Amazon.



Проект лазерной связи

Компания «Бюро 1440», которая входит в «ИКС Холдинг», ищет сотрудников для проекта по разработке терминала лазерной связи, выяснил РБК.

На портале Нh.ru размещены вакансии руководителя и администратора проекта, ведущего архитектора программного обеспечения и системного инженера.

Информацию о том, что у «Бюро 1440» есть проект лазерной связи, изданию подтвердил Сергей Алексеев, ведущий специалист по космической оптике SR Space, член экспертного комитета Минцифры «Современные и перспективные сети мобильной связи».

Часть космической системы

В вакансии для руководителя проекта указано, что разработка «будет составной частью космической системы».

«Бюро 1440» занимается созданием низкоорбитальной спутниковой группировки, чтобы оказывать услуги широкополосного доступа в интернет с глобальным покрытием. Разрабатывать технологию лазерной связи, по словам Алексеева, там начали два года назад с нуля.

Терминал — это некий блок, один или несколько, который устанавливается на космических аппаратах, пояснил начальник отдела интеграции телеком-решений Научно-исследовательского центра телекоммуникаций Московского физико-технического института Геннадий Себекин.

С одного спутника «пучок света» (оптическое излучение) направляется на другой спутник для передачи информации, добавил он. Потом какой-то из них в группировке должен «приземлить» сигнал на землю

Космические планы «Бюро 1440»

В июле 2023 г. CNews писал о начале освоения низких орбит отечественными спутниками широкополосной связи. В рамках программы «Рассвет-1», реализуемой компанией «Бюро 1440», в космос тогда было отправлено три первых экспериментальных низкоорбитальных космических аппарата.

Система должна начать функционировать в 2027 г. К 2035 г. планируется сформировать группировку из 900 спутников, которые обеспечат высокоскоростной доступ в интернет не только всех жителей России, но и абонентов в 75 странах мира.

В августе 2023 г. представители «Бюро 1440» сообщили CNews об успешно проведенном сеансе спутниковой связи на базе демонстрационной миссии будущей низкоорбитальной спутниковой группировки.

Компания «Бюро 1440» основана в ноябре 2020 г. Тогда она называлась «Мегафон 1440». Оператор «Мегафон» инвестировал в него 6 млрд руб. В 2022 г. в результате закрытия сделки, в рамках которой холдинг USM Алишера Усманова передал контроль над «ИКС холдингом» Антону Черепенникову, проект «Мегафон 1440» вошел в состав «ИКС холдинга»

Лазерная связь

Тестирование межспутниковой лазерной связи проводит с сентября 2020 г. американская компания SpaceX. Использование лазеров обладает большим потенциалом, поскольку отсутствие атмосферных помех позволяет добиться высокой скорости передачи информации.

Основная сложность, как сказал РБК Себекин, заключается в том, чтобы попасть пучком света лазера на расстоянии более двух тыс. км с одного спутника в другой, который должен его поймать. «Это вопрос отработки алгоритмов наведения, который предстоит решить специалистам», — указал он.

В январе 2024 г. исследователи из МФТИ объявили о разработке собственного прототипа компактного терминала лазерной связи для космических аппаратов, способного передавать данные со скоростью до 100 Мбит/с на расстояниях порядка 1,5 тыс. км.

В декабре 2023 г. CNews писал о том, что американский Amazon протестировал на низкой околоземной орбите межспутниковое соединение при помощи инфракрасных лазерных лучей. В ходе этого испытания удалось передать 100 Гбит/с информации на расстоянии почти в одну тыс. км в течение часа.

В Китае ученые тоже работают над этой задачей.

