Россияне спасены. Обвал сотовых сетей из-за санкций отменяется – началось внедрение отечественных маршрутизаторов вместо иностранных

«Мегафон» приступил к замене иностранных маршрутизаторов на российские. До этого оператор лишь тестировал их. Иностранные поставщики оборудования для мобильных сетей отвернулись от России, что могло вызвать перебои в работе сотовых сетей.

Долгожданный переход на отечественное

Оператор «Мегафон» из состава «Большой четверки» сообщил CNews о запуске процесса отказа от иностранных компонентов своей инфраструктуры в пользу их отечественных заменителей. В данном случае речь о маршрутизаторах – элементах базовых станций, основная задача которых – перераспределение абонентского трафика.

В «Мегафоне» рассказали CNews, что оператор остановил свой выбор на продукции российской компании B4Com. Представители оператора утверждают, что эти устройства позволяют увеличить пропускную способность транспортной сети до 100 Гбит/c.

В «Мегафоне» добавили также, что выбранное оператором российское «железо» сопоставимо по своим возможностям с иностранными аналогами. Новые отечественные маршрутизаторы будут использоваться, в том числе, для создания резервных маршрутов пропуска трафика до базовой станции – это необходимо для обеспечения бесперебойного предоставления услуг связи.

Тестирование завершено

Как пишут «Ведомости», существует вероятность, что «Мегафон» стал первым оператором из «Большой четверки» (в нее также входят МТС, «Билайн» и Tele2), который приступил к импортозамещению на уровне «железной» инфраструктуры. До этого, как сообщал CNews. Они лишь тестировали российское оборудование, но не решались массово внедрять его в действующие сети.

Роутеры B4Com «Мегафон» тоже тестировал. Их проверка проводилась в федеральном Центре исследований и разработок оператора. «В ходе лабораторных испытаний отечественные маршрутизаторы проверялись на производительность, поддержку протоколов передачи данных, соответствие классу синхронизации. Все проведенные тесты показали положительный результат», – заявили CNews представители оператора».

Пока не по всей России

Полностью отказываться от иностранного сетевого оборудования «Мегафон» на момент выхода материала готов не был. Российские маршрутизаторы он внедрил пока лишь в нескольких пилотных зонах на своей коммерческой сети.

Тем не менее, эти пилотные зоны имеют довольно широкий охват – роутеры B4Com на нескольких десятках базовых станций сразу в трех крупных российских регионах. Это Москва, Татарстан и Свердловская область.

Как заверили CNews в «Мегафоне», через внедренные роутеры «успешно проходит пользовательский трафик». В планы оператора входит постепенная замена иностранных маршрутизаторов на российские и в других регионах своего присутствия. Редакция CNews обратилась к представителям «Мегафона» с вопросом о сроках реализации задуманного и о перечне российских регионов, которые в ближайшее время перейдут на роутеры B4Com, и ожидает ответа. «Расширение объема пилотного проекта до конца 2024 г. достигнет нескольких сотен штук», – сообщили CNews в «Мегафоне» на вопрос о темпах интеграции российских роутеров.

Вынужденное импортозамещение

Российские операторы связи оказались в числе тех, кто сильнее других пострадал из-за антироссийских санкций, спровоцированных всем известными событиями. Крупнейшие поставщики базовых станций Nokia и Ericsson больше не поставляют им оборудование, что, как сообщал CNews, могло вызвать массовые перебои в работе мобильной связи по всей стране. В итоге все обошлось, не без помощи параллельного импорта.

То же касается и маршрутизаторов – большинство тех, что встроены в российские сотовые сети, поставлялись компаниями, которые с готовностью поддержали антироссийские санкции. В их числе, по информации собеседников «Ведомостей» – Cisco, Broadcom и Juniper.

Существует вероятность, что роутеры B4Com в обозримом будущем станут частью сетей и других операторов «Большой четверки». В компании сообщили изданию, что поставляют свою продукцию «Билайну» и МТС с 2022 г.

B4Com – это крупная российская компания с выручкой около 21 млрд руб. за 2023 г., по данным «Контур.Фокуса». Чистая прибыль за тот же период достигла 9,87 млрд руб.

Следует отметить, что сведения о реальных владельцах B4Com засекречены. Известно лишь, что 85% ООО «Бифорком тек» (юрлицо B4Com) находится в руках закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Б4 развитие», а другими 15% владеет договор инвестиционного товарищества «Новое решение».