Россия займется объединением сотовой и спутниковой связи

Госкомиссия по радиочастотам решила создать рабочую группу по исследованию работы гибридных сетей связи, объединяющих в себе сотовую и спутниковую связь. Первыми инициативу о проведении таких экспериментов выдвинули в МТС.

Начала создания в России гибридных сетей спутниковой и сотовой связи

Минцифры сообщило об итогах заседания Государственной комиссии по радиочастотам (ГРКЧ). Одним из рассматриваемых вопросов стала заявка от «Мобильных телесистем» (МТС) на выделение частот в диапазонах 1920-1980 МГц и 2110-2170 МГц для тестирования гибридных сетей связи. ГКРЧ решила создать рабочую группу для исследования полос, которые можно будет выделить для создания таких сетей и уточнения порядка их выделения.

Гибридные сети позволяют объединять наземные станции и спутниковые каналы на базе единого стандарта для работы на мобильных устройствах. Там, где прием сигнала от наземных сетей будет затруднен (в удаленных населенных пунктах, горах и т.д.), смартфон или планшет смогут переключиться на спутник. Нынешний шаг – первый для развития гибридных сетей связи в России, подчеркнули в Минцифры.

Какие частоты просила МТС

Согласно материалам к заседанию ГКРЧ, имеющимся в распоряжении CNews, ГКРЧ планировала выделить МТС частоты в диапазонах 1980-2010 МГц («Земля - Космос») и 2170-2200 МГц («Космос - Земля») для проведения научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ по оценке возможности функционирования прямой линии связи «спутник-смартфон» и фидерных линий связи («базовая станция – спутник») в рамках участков гибридной спутниковой системы связи стандарта 5G (пятое поколение сотовой связи).

В то же время в выделении частот 1980-2010 МГц («Земля – космос») и 2170-2200 МГц («Космос – Земля») для аналогичных целей планировалось отказать. Итоговый протокол заседания ГКРЧ еще не опубликован.

Из материалов ГКРЧ также следовало, что в рабочую группу по исследованию возможностей гибридных сетей связи должны будут войти представители Минцифры, госкорпорации «Роскосмос», госпредприятия «Научно-исследовательский институт Радио» (НИИР) и другие заинтересованные ведомства.

Предложения по выделения частот для гибридных сетей должны быть представлены Минцифры и Роскомнадзор. Также НИИР должен подготовить к Всемирной конференции по радиосвязи, которая пройдет в 2027 г. (ВКР-27), предложения по совместному использованию диапазона частот 698 МГц – 2,7 ГГц различными радиослужбами.

Для чего нужны гибридные сети связи

Мобильная спутниковая связи развивается в мире с конца 1990-х годов. Существует четыре подобного рода системы: Thuraya, Iridium, Inmarsat и Globalstar (не работает в России с 2022 г.). Thuraya и Inmarsat работают на геостационарной орбите (ГСО), Iridium и Globalstar – на негеостационарной (НГСО), они предлагают мобильные телефоны и модемы.

Оборудование и услуги таких сетей (в особенности, интернет-трафик) стоят дорого. К тому же мобильные спутниковые телефоны имеют громоздкий фром-фактор и, как правило, не обеспечивают доступ в интернет. Скорость передачи данных со спутниковых модемов ограничивается сотнями кбит/с.

Проблемы при создании гибридных сетей связи

О необходимости развития гибридных сетей спутниковой и сотовой связи говорится и в Стратегии развития телекоммуникационной отрасли до 2030 г., утвержденной Правительством в конце 2023 г.

В документе указывается, что в мире свыше 15 компаний анонсировали соответствующие проекту. При этом у оборудования существующих ГСО и НГСО сетей размер антенн для компенсации потерь в более высоких диапазонах не позволяет миниатюризировать как терминалы до носимых вариантом, что сводит их применение в качестве терминалов для использования на автомобилях и других видах транспорта.

Направление развития прямой спутниковой связи со смартфонами 4G (четвертое поколение сотовой связи, стандарт LTE), 5G (пятое поколение) и – к 2030 г. - 6G (шестое поколение), как дополнение наземных сетей для расширения их покрытия, является наиболее значимым среди становления гибридных сетей.

У таких сетей есть ряд особенностей: преимущественное использование НГС с большим числом спутников; использование частот ниже 6 ГГц, близких к полосам сотовой связи, и переиспользующих их; использование больших по меркам традиционной спутниковой связи широкополосных активных антенных решеток для создания большого числа лучей в диапазонах ниже 6 ГГц; сложная система управления спутниковой группировкой и многолучевыми антеннами для создания квазистационарной сотовой сети на земной поверхности; необходимость снижения стоимости вывода таких спутников на околоземную орбиту.

«Гибридные сети связи как могут работать как со специализированным абонентским оборудованием, так и с обычными смартфонами, Последний вариант более интересен, для этого нужно специальным образом настроить базовую станцию на спутнике, чтобы смартфон воспринимал ее как обычную базовую станцию. Такой режиме можно реализовать как в сетях 4G, так и в сетях 5G. Но в сетях 5G это будет сделать гораздо проще, так как интеграция со спутниковой связью там уже заложена в стандарте».

В то же время, как отмечает собеседник издания, реализация идеи потребует больших временных и финансовых затрат. В том числе необходимо будет создать НГСО группировку со сложными антеннами. Теоретически проект можно реализовать и на ГСО-системе, но она мало чем будет отличаться от существующих систем мобильной спутниковой связи, резюмирует эксперт.