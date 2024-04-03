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В России повысили штраф за спам-звонки до миллиона рублей

Совет Федерации одобрил закон о введении штрафов до одного млн руб. за спам-звонки. Такой размер наказания грозит юрлицам, должностным лицам — до 100 тыс., а физическим лицам — до 20 тыс. руб.

Новые правила

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о введении штрафов до одного млн руб. за спам-звонки от роботов и автоинформаторов, сообщил ТАСС.

Статья 14.3 российского Кодекса об административных правонарушениях (нарушение законодательства о рекламе) дополняется новой частью об ответственности за нарушение установленных законодательством требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи, то есть с помощью телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи.

Действующее законодательство разрешает распространение рекламы только с предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. Также не допускается использование сетей электросвязи для распространения рекламы с помощью автоматического дозванивания или автоматической рассылки.

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За год россияне получают десятки миллионов спам-звонков

За нарушение этих требований устанавливается штраф для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 тыс. до 100 тыс. руб. и для юрлиц — от 300 тыс. до одного млн руб.

Спам-звонки одолели

Российские власти пытаются бороться с телефонным спамом десятилетиями. CNews писал об их инициативах и в 2013 г., и в 2022 г.

Несмотря на все усилия, количество спам-звонков в России постоянно растет.

Например, в январе 2023 г. рекламщики, пытались позвонить россиянам 28,5 млн раз, что уже немало — это примерно по одному звонку на каждого пятого гражданина России. К августу 2023 г. по статистике «Мегафона» их стало 48,5 млн, то есть прирост составил 35%. И это только те звонки, которые удалось отфильтровать одному оператору.

Федеральная антимонопольная служба России в 2022 г. дала гражданам возможность оставлять на своем сайте жалобы на рекламные звонки, после чего заявка будет рассмотрена, а номер звонившего заблокирован в сетях всех операторов.

В 2023 г. ФАС возбудила 143 дела по результатам жалоб граждан на полученную без согласия рекламу, подсчитали в ИТ-компании HFLabs.

Чаще всего россияне жаловались на рекламные звонки без согласий (63 обращения) и сообщения, полученные по электронной почте (40 обращений). В 2022 г. больше всего жалоб поступило тоже на несанкционированные звонки (68 дел).

Главными спамерами в 2023 г. стали банки и микрофинансовые организации — жалобы на них составляют 33% от всего объема обращений граждан в ФАС. На втором месте — разного рода услуги (25%), на третьем — медицина (11%).

Рекордный штраф

Рекордный штраф спамерам предложила назначить Федеральная комиссия по связи США (ФКС) — $300 млн. Об этом писал CNews в январе 2023 г.

Два дельца осуществили автоматический обзвон свыше полумиллиарда телефонных номеров на территории США. Общее количество таких звонков составило пять млрд.

В ходе этого обзвона адресатам навязчиво рекламировались контракты по обслуживанию автомобилей — якобы в рамках расширения гарантийного ремонта. К гарантии это никакого отношения не имело.

По мнению экспертов, величина штрафа должна заставить задуматься тех, кто не хочет отказываться от спам-бизнеса из-за его высокой прибыльности.

Анна Любавина

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