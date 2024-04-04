Россияне бунтуют против роста цен на связь. Переходы от одного оператора к другому участились в полтора раза, сотовики недовольны

В России всего за год почти на 50% выросло количество желающих уйти от одного оператора связи к другому с сохранением номера. Такая возможность предоставляется с 2013 г, и в скором будущем время на перенос номера может сократиться в 10 раз. Не исключено, что происходящее связано с постоянным ростом цен на связь – россияне ищут, в сети какого оператора звонить дешевле. Операторов это не устраивает.

Менять операторов как перчатки

Россияне по итогам 2023 г. стали почти в полтора раза чаще подавать заявку на смену оператора сотовой связи с переносом своего номера из одной сети в другую в сравнении с 2022 г., пишет РБК. При этом число успешных переносов немного сократилось за тот же период – в 2022 г. их было 2,65 млн, а год спустя стало 2,6 млн.

В 2024 г. россияне продолжают менять операторов, сохраняя свой номер. По информации издания, только лишь за I квартал 2024 г. (1 января – 31 марта) было подано 4 млн заявок, из которых операторы удовлетворили 704 тыс. В первом случае просадка на 11% год к году, во втором – 13-процентный рост.

По словам источников РБК, одна из основных причин отказов в переносе номера – ошибки в персональных данных, хотя россиян весной и летом 2023 г. запугивали отключением номера, если те не предоставят операторам корректные данные о себе. В I квартале 2024 г. отказов по этой причине набралось около 1 млн.

Зачем менять оператора

Причин для перехода от одного оператора к другому может быть много, но две основные из них – это неудовлетворительное качество связи и слишком высокие, по мнению абонента, тарифы. CNews писал, что в 2023 г. многие операторы связи повысили расценки на свои услуги, притом так резко, что ими заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба.

© АндрейПопов / Фотобанк Фотодженика Можно владеть несколькими номерами у разных операторов или одним и переносить его из одной сети в другую

Что касается качества связи, то если взглянуть на карты покрытия российских операторов, то окажется, что на них довольно много пробелов. Чаще всего это небольшие населенные пункты, в которых, как правило, есть один или два оператора, и при этом один предоставляет доступ к сетям 4G, а другой обеспечивает только 2G-связь. В этом случае решение о смене оператора принимается быстро.

Но уйти от одного оператора можно и без переноса номера – так будет намного быстрее. Сохранение номера нужно для того, чтобы не переносить на новый номер все имеющиеся сервисы, в том числе и банковские. Также это до нуля снижает риск, что к аккаунтам на этих сервисах получит доступ следующий владелец номера.

Действовать по закону

Смена оператора с сохранением номера – это законное право всех абонентов действующих в России операторов связи. Раньше такой возможности действительно не было, но в конце 2013 г., как сообщал CNews, «мобильное рабство» по было отменено. 1 декабря 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. N 253-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" и статьи 333.33 и 333.34 части второй Налогового кодекса России», разрешающий россиянам менять оператора связи без смены номера.

В настоящее время возможность переноса своего номера в сеть другого оператора у россиян по-прежнему сохраняется. В связи с этим, если ему не нравится качество обслуживания или стоимость услуг, он может не мириться с этим, а уйти к конкурирующему оператору без необходимости привязывать все свои сервисы к новому номеру телефона.

На начало апреля 2024 г. перенос номера занимает 8-12 дней, но это в идеальных условиях. Если есть какие-то сложности, например, ошибка в персональных данных, то придется потратить немного больше времени.

«В 2024 г. Tele2 обновила процесс уточнения сведений по абонентам, и это сократило число отклонённых заявок на перенос номеров из своей сети», – сообщили CNews представители Tele2.

Необходимость перемен назрела

По данным РБК, с конца 2013 г., когда было отменено «мобильное рабство», в России было подано более 81 млн заявок на перенос номера. Однако процент успешных переносов крайне невелик – лишь 27,7 млн заявок были удовлетворены.

По словам собеседников РБК, сократить количество отказов операторов можно, например, путем интеграции алгоритмов автоматического сравнения персональных данных абонента в базах данных обоих операторов – с которого и к которому он переходит. В дальнейшем система будет принимать решение об обоснованности или необоснованности отказа в переносе номера. Если система определит, что в базах содержится информация об одном и том же человеке, то отказ будет аннулирован, и номер будет перенесен в соответствии с заявлением абонента.

Также большое количество отказов в переносе номера будет служить плохим индикатором для оператора и может навлечь внимание Роскомнадзора. «Если после 5 апреля (2024 г. – прим. CNews) у оператора будет зафиксировано более 5% отказов из-за несовпадения персональных данных, это будет рассматриваться как фактор риска, и Роскомнадзор должен будет провести проверки или предпринять какие-то другие действия в отношении оператора», – сказал Олег Иванов, руководитель Научно-исследовательского института Радио (НИИР), которому подконтрольна база данных перенесенных номеров (БДПН).

Также в НИИР уже разработан механизм сокращения сроков переноса номера с текущих 8-12 дней до 1-2, включающий поправки к действующему законодательству. В дополнение к этому НИИР хочет добиться внедрения в состав «Госуслуг» сервиса подачи заявления на перенос номера – сейчас для этого требуется посетить салон связи оператора. Но и это еще не все: НИИР предлагает разрешить россиянам переносить не только сам номер телефона из одной сети в другую, но и деньги на мобильном счете – сейчас перед переносом его нужно опустошать.

Наконец, последняя на данный момент инициатива НИИР касается разрешения переносить номер не только в домашнем регионе, как это сделано сейчас, а между регионами. Это пригодится, например, при переезде – не придется оформлять новую SIM-карту. Для этого тоже потребуется изменение законодательства. «Технически НИИР все проработал и испытал, следующий этап – законодательные изменения. В этом году (в 2024 г. – прим. CNews) планируем вынести проект постановления правительства на общественное обсуждение. Идею поддержало Минцифры», – сказал Иванов.

Мнение операторов

Отмена «мобильного рабства» в свое время была не очень хорошо воспринята операторами связи. Многие из них специально мешали переносу номера, с чем на собственном опыте столкнулся журналист CNews. В 2014 и 2015 гг. он несколько раз пытался перенести два номера из сети одного оператора «Большой четверки» в сути двух других операторов, но каждый раз получал отказ. Причины были разные – то паспортные данные не совпадали, хотя они были идентичные, то работники случайно потеряли заявление, то еще что-нибудь. Итогом стала покупка нового номера, а с тех, которые перенести не удалось, раз в три месяца отправляется одно SMS-сообщение, чтобы оператор не смог отключить их по причине неиспользования.

При этом все вышесказанное касается переноса номеров в домашнем регионе. По словам Олега Иванова, идея о переносах между регионами нравится операторам еще меньше – почти 65% операторов против этого, «потому что для них это серьезные бизнес-риски и потенциальные убытки».

В Tele2 сообщили CNews, что оператор выступает за то, чтобы процедура переноса номера «была максимально удобной для клиента, и дистанционный формат в том числе несет очевидные преимущества с точки зрения комфорта для абонента». «Что касается внедрения механизма так называемого арбитраж-верификатора, мы выступаем за то, чтобы полномочия по верификации заявления на перенос полностью лежали на стороне НИИР или другого ведомства. Сейчас процедура сверки лежит на операторе-доноре», – добавили представители оператора.

Арбитраж-верификатор – это решение об отклонении заявки на перенос на каком-либо основании, уточнили в Tele2.

«На данный момент процесс перехода абонента от одного оператора к другому занимает восемь дней и является бесшовным, то есть у клиента связь действует на протяжении всего этого времени, – сказали CNews представители «Мегафона». – Поэтому острой необходимости в изменении процедуры мы не наблюдаем».