Создан программно-аппаратный комплекс для защиты российских спутников связи от «людей, которые не желают нам добра»

Российский государственный оператор спутниковой связи успешно создал программно-аппаратный комплекс для защиты российских спутников связи от внешних атак.

Комплекс начал защиту

Генеральный директор российского государственного оператора спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин заявил, что в России появился комплекс для защиты от атак на спутники связи. Об этом Волин рассказал в интервью изданию ТАСС.

«Да, работа над проектом полностью завершена!», — ответил он на соответствующий вопрос. Также Волин утвердительно ответил на вопрос, защищает ли уже комплекс российские космические аппараты. На апрель 2024 г. Волин не стал освещать подробности, чтобы «не давать подсказку тем людям, которые не желают нам добра». Володин отметил, что ни одна попытка прервать работу российских спутников связи не увенчалась успехом, но деталей касательно работы системы не раскрыл.

В марте 2023 г. представитель предприятия ФГУП «Космическая связь» сообщил о постоянных попытках из соседней территории заглушить или подменить сигналы российских спутников. Представитель также упомянул разработку в России программно-аппаратного комплекса, который должен помочь в определении намеренной помехи, направленной на спутник.

Ростелеком В России создали программно-аппаратный комплекс для защиты от атак на спутники связи

По данным разработчиков программно-аппаратного комплекса, ранее открытые целенаправленные помехи не были ориентированы на космические аппараты гражданского назначения в стране. На 2023 г. данная тема стала актуальной, поэтому потребовалось создание специального программно-аппаратного комплекса. Со слов гендиректора российского государственного оператора спутниковой связи, здесь самое главное - определить: это целенаправленная помеха или просто случайная.

Мнение генералов из США

В марте 2024 г. глава Космического командования Вооруженных сил США генерал Стивен Уайтинг (Stephen Whiting) заявил изданию SpaceNews о том, что в космосе Россия остается грозным и менее предсказуемым вызовом для США. По мнению Уайтинга, Россия «остается грозным и менее предсказуемым вызовом для США в ключевых областях в течение следующего десятилетия, хотя все еще сталкивается со многими препятствиями, созданными ею же самой».

Уайтинг признал, что Россия может реализовывать свои стратегические амбиции не только с помощью обычных вооружений, но и используя космические системы, кибероперации и другие нетрадиционные методы. В соответствии с мнением Уайтинга, защита спутников от электромагнитного импульса, вызванного взрывом ядерной бомбы в космосе, является довольно дорогой. Однако генерал считает, что более приоритетной задачей является защита спутниковых систем от кибератак, поскольку этот аспект представляет более серьезную угрозу для безопасности и эффективности спутниковых коммуникаций государств.

Кибератаки на спутники

Использование вредоносного программного обеспечения (ПО) STUXNET в 2010 г. против иранских центрифуг, заставившее их задержать обогащение урана в военных целях, было одним из первых зарегистрированных случаев использования кибератак. В то время как вирусы-вымогатели в основном распространяются через наземные сети, угроза кибератак на спутниковые системы становится все более реальной. В пример, компания SpaceX узнала о блокировке своих терминалов Starlink, которые они доставили на Украину в марте 2022 г., и значительно усилила кибербезопасность.

По информации Reuters, помимо военной зависимости, экономики также все больше полагаются на космические данные. Очевидно, что с ростом зависимости от спутниковой системы навигации для автономных транспортных средств и систем предотвращения столкновений эти экономические аспекты космических технологий нельзя игнорировать. Чтобы узнать больше о предполагаемых угрозах для спутников, был проведен опрос, адресованный космическим экспертам в областях, сталкивающихся с этими угрозами. Это исследование привело к выводу, что, с их точки зрения, глобальные кибератаки считаются самым высоким риском влияния. Кибератака будет считаться успешной даже в том случае, если будет блокировка данных из существующей орбитальной инфраструктуры на несколько часов.

Несколько стран изучают возможности противокосмической борьбы, включающие электронные методы. По сравнению с противоспутниковыми (ASAT) возможностями, вмешательство в работу спутника посредством кибератаки может быть осуществлено более дешевым, быстрым и трудным для отслеживания способом. На апрель 2024 г. кибератаки на спутники часто связаны с доступом к спутниковой системе через наземные станции. Несколько попыток, которые киберэксперты часто рассматривают как экспериментальные и подготовительные испытания, известны, но не широко освещаются операторами спутниковой связи по очевидным коммерческим причинам.

В отличие от военных спутников, которые обычно проектируются с учетом аспекта безопасности, коммерческие спутники более уязвимы для атак из-за недостаточной осведомленности и недостаточной реализации мер безопасности. Часто производители спутников используют готовые технологии, чтобы сделать затраты более разумными для потребителей. Некоторые из этих компонентов могут быть проверены хакерами на наличие уязвимостей в технологиях и ПО с открытым исходным кодом. Наземные станции, управляющие спутниками, часто работают на компьютерах с ПО, уязвимым для потенциальных атак хакеров. Таким образом, кибератаки на коммерческие спутниковые системы, предоставляющие услуги экономике, столь же важны, как и атаки на военные спутники, хотя это воздействие не так широко рассматривалось до 2022 г.

В случае такой кибератаки, помимо прямых затрат на замену спутников, нет сомнений, что побочный ущерб будет еще более важным. Ведь на 2024 г. многие операции и системы не смогут работать без космических данных, а в будущем, с развитием дронов и беспилотных автомобилей, это станет экспоненциально сложнее.