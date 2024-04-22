CNews приглашает 19 июня 2024 г. на секцию «Цифровизация госсектора» CNews FORUM Кейсы

CNews приглашает на секцию «Цифровизация госсектора» в рамках CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров, который состоится 19 июня 2024 г.

CNews приглашает на секцию «Цифровизация госсектора» в рамках CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров, который состоится 19 июня 2024 г.

Основные темы:

Государство продолжает инвестировать в цифровизацию.

От «Цифровой экономики» к «Национальной экономике данных».

Как повысить эффективность госуправления.

Цифровые муниципалитеты.

Региональные цифровые проекты.

Цифровизация федерального уровня.

Оптимизация госрасходов на ИТ.

Цифровые платформы для госведомств.

Облачные технологии в госсекторе.

Зачем госсектору искусственный интеллект.

Информационная безопасность госинформсистем.

Приглашаются для выступления с докладом:

Дмитрий Баканов, заместитель министра транспорта России;

Татьяна Матвеева, начальник Управления ИКТ, Администрация Президента России;

Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли России;

Алексей Херсонцев, статс-секретарь – заместитель министра экономического развития России;

Александр Албычев, заместитель руководителя, Федеральное казначейство;

Денис Терещенко, заместитель руководителя, ФТС России;

Андрей Петрушин, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы;

Эдуард Лысенко, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы;

Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан;

Елена Мартынова, заместитель руководителя Росреестра;

Дмитрий Разумовский, заместитель губернатора Калужской области;

Павел Ципорин, директор Департамента информационных технологий ХМАО – Югры;

Сергей Чирков, председатель Социального фонда России;

Вячеслав Спиренков, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства;

Андрей Артемов, руководитель Департамента информационных технологий Орловской области;

Ирина Раскина, начальник управления цифрового развития технического регулирования, Росстандарт;

Сергей Кирюшин, независимый эксперт, модератор;

Артем Шейкин, сенатор Российской Федерации;

Антон Немкин, член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат Государственной Думы;

Василий Слышкин, руководитель ФКУ «Государственные технологии»;

Артем Булатов, руководитель управления Ситуационного центра, Аналитический центр при Правительстве России ;

Сергей Сергиенко, директор Департамента развития искусственного интеллекта и больших данных, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России;

Виктор Журавлев, заместитель директора Департамента цифровой трансформации и стратегического развития, Министерство спорта России.



Дополнительная информация о Форуме и докладчиках на сайте cases.cnews.ru.

Ежегодно в Форуме принимают участие владельцы, топ-менеджеры и ИТ-директора известных российских и зарубежных компаний. Общее количество участников Форума – более 1000 человек.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 25000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: a4@cnews.ru, Четвернин Алексей.