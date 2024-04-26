В России начались поставки портативной радиолокационной станции для обнаружения БПЛА на сверхмалых высотах

Начались поставки российской радиолокационной станции для обнаружения беспилотников на сверхмалых высотах. Новая станция предназначена для радиолокационного обнаружения, идентификации и сопровождения наземных и водных объектов.

Старт поставок

Холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») осуществил первую поставку портативной многофункциональной радиолокационной станции (МРЛС), которая позволяет обнаруживать беспилотники, в том числе летящие на сверхмалых высотах или находящиеся в режиме зависания. Информация была опубликована на официальном сайте государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».

Эта новая радиолокационная система, разработанная инженерами на АО «Рыбинский завод приборостроения». МРЛС на апрель 2024 г. обеспечивает эффективное обнаружение, идентификацию и сопровождение различных наземных и водных объектов, включая малозаметные беспилотники и животных. Благодаря своим современным технологиям, система способна выполнять свою функцию с высокой точностью и надежностью.

ROSTEC В России начались поставки портативной радиолокационной станции для обнаружения дронов

Аппаратура на 25 апреля 2024 г. проходит тестовую эксплуатацию в комплексе системы безопасности на одном из защищенных объектов. До конца 2024 г. планируется выйти на серийное в России производство изделия. Согласно информации из государственной корпорации, данная станция способна непрерывно обнаруживать и определять цели на расстоянии до 10 км в любых погодных условиях. Результаты испытаний подтверждают высокую эффективность системы в выполнении задач. Важным аспектом является то, что все оборудование создано на основе национальной электронной платформы.

Генеральный директор «Рыбинского завода приборостроения» Андрей Комогорцев рассказал, что к основным преимуществам этой станции можно отнести мобильность, автономность, быстрое время подготовки к работе, а также алгоритм идентификации, который уверенно обнаруживает различные объекты. Немаловажна и безопасность наблюдения, ведь комплекс можно разместить на расстоянии от места наблюдения, а в случае обнаружения он не демаскирует укрытие. В декабре 2023 г., после предварительного тестирования, была выпущена небольшая серия этих МРЛС. По данным Комогорцева, уже шесть комплектов радиолокационных систем были переданы Министерство обороны России. Эти системы установлены и проходят процесс тестирования в рамках комплекса безопасности, который защищает объект интерес. МРЛС установлены и проходят тестирование в комплексе системы безопасности защищаемого объекта.

«Росэлектроника» за 2023 г. произвела и поставила более 100 комплексов «Серп», которые эксплуатируются на объектах Топливно-энергетических комплексов (ТЭК) и на территориях Военно-промышленного комплекса (ВПК) России.

Технология обнаружения дронов

3D-радары X-диапазона с цифровой решеткой, использующие частотно-модулированную непрерывную радиолокационную обработку (FMCW), основаны нашем проверенном опыте в области передовых технологий непрерывного доплеровского радара. Радар обнаружения дронов обнаруживает и отслеживает даже самые маленькие микродроны на большом расстоянии. Расширенная обработка означает, что точные данные получаются в условиях сильных помех, таких как дождь или др. плохая атмосфера в природе, а также птицы и другие воздействия, такие как песок и море.

Антенна излучает радиоимпульсы в определенном направлении. Когда импульс наталкивается на какой-либо объект. Например, судно либо остров, часть энергии импульса возвращается к антенне. Направление, в котором повернута антенна при получении отраженного сигнала, является направлением объекта, давшей такое отражение. Радиоволны распространяются практически с постоянной скоростью. Поэтому время, требующееся для возвращения отраженного сигнала к антенне, является мерой дальности цели.

Осведомленность о ситуации в режиме реального времени

Радар обнаружения дронов предоставляет информацию об обстановке в центральные системы управления или беспилотные системы управления движением (UTM), которые помогают операторам осуществлять оперативный контроль и принятие решений. Используя интерфейсы цифровых данных, радары на 2024 г. предоставляет информацию о траектории в реальном времени, включая трехмерные данные о положении и скорости, отчеты о состоянии и информацию о цели с высокой скоростью передачи данных и с минимальной задержкой.

Радары обнаружения дронов доступны с различной выходной мощностью передатчика, зависимости от конкретных требований к дальности действия. Обнаружение и классификация малых дронов с БПЛА будут возможны на дальностях до 5 км и 10 км для систем малой и большой мощности соответственно.

Баталии FPV-дронов

FPV-беспилотник является небольшим гоночным квадрокоптером модернизированным в камикадзе. Это недорогое высокоточное оружие, способное поражать танки и другие цели с расстояния 20 км и более. Они оказались одинаково эффективны против артиллерии, пехотных позиций и грузовиков. По мере того как приближался 2024 г. и тысячи FPV-дрон были развернуты, в России и на Украине начали понимать, насколько важным становится это новое оружие.

В декабре 2023 г. президент России Владимир Путин заявил о том, что «необходимо значительно увеличить производство и поставки высокоточных боеприпасов и беспилотников».

FPV-дрон можно собрать из коммерческих компонентов менее чем за $500. Украина поставляет их на фронт десятками небольших организаций, включая стартап Escadrone и некоммерческую организацию Wild Hornets. Согласно информации УНИАН, правительственная инициатива на Украине даже поощряет людей собирать FPV-беспилотники дома в свободное время, и на апрель 2024 г. в ней зарегистрировано более 13 тыс. участников.