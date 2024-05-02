Rutube провел стратегические встречи в новых регионах и Республике Крым

Представители национального видеохостинга рассказали о работе платформы и ответили на главные вопросы лидеров общественного мнения и СМИ новых регионов.



Цель поездки — интеграция и поддержка

Рабочая поездка команды национального видеохостинга Rutube (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») по городам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и Республике Крым успешно завершилась. Делегация побывала в Донецке, Луганске, Симферополе, Мариуполе, Бердянске, Мелитополе и Геническе, где состоялись стратегические сессии с журналистами и блогерами. Встречи и другие активности проходили в местных центрах управления регионами, студиях телеканалов и ВУЗах, чьи студенты также участвовали в дискуссиях.

Основной целью бесед были медиаинтеграция, развитие и техническая поддержка новых регионов, а также расширение целевой аудитории платформы и начало сотрудничества с лидерами общественного мнения и СМИ.

Представители Rutube поделились особенностями механики сервиса, которые помогут блогерам более эффективно продвигать свои каналы. Также они рассказали о способах подключения монетизации на отечественной платформе, важности соблюдения авторского права и значении интернет-цензуры.

Илья Емелин, директор развитию и взаимодействию с госорганами Rutube: «Это возможность высказаться, подсветить проблемы, рассказать о себе и показать контент, который местные журналисты и блогеры могут создавать. Мы специально организовали эту поездку, чтобы пообщаться и помочь разобраться с такими вещами, как правила платформы и модерация в соответствии с законами РФ».

Представителям платформы Rutube удалось не только донести актуальную информацию о работе видеохостинга, но и получить обратную связь от пользователей из ДНР и ЛНР, которая поможет развитию сервиса. В дальнейшем команда видеохостинга повторит командировку для тестирования рабочих гипотез.

Антон Михайлов, руководитель центра общественно значимых и специальных проектов Rutube: «Были подняты достаточно острые вопросы. Часть из них мы решили на месте, часть — заберем в Москву для проработки с коллегами, потому что это вопросы развития платформы, в том числе и в новых регионах».

Александр Малькевич, журналист, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов РФ при Общественной палате России: «Эта поездка — не просто прорыв, а очень значимое событие в новейшей медиаистории нашей страны. Произошла медиаинтеграция новых, возвращенных в состав России регионов. Посещать их необходимо не только представителям федеральных СМИ и отечественных социальных сетей, но и всем крупным компаниям, чтобы понимать текущую ситуацию, а также видеть людей, для которых они работают. Общение с цифровым электоратом Rutube — это крутая задумка. Представители национального видеохостинга ответили на все вопросы местных пользователей. Хотелось бы, чтобы и другие участники рынка брали с них пример».

Количество активных контентмейкеров в новых регионах, пользующихся Rutube, все время растет. Видеохостинг поддержал блогеров, которые выбрали отечественную платформу для продолжения профессиональной деятельности после блокировки западными сервисами, вручив им награды первой национальной премии «Феникс».