Украина сняла арест с сотового оператора, связанного с подсанкционным российским олигархом

Украинский суд снял арест с акций сотового оператора «Лайфселл», принадлежащих турецкому Turkcell. Арест был связан с наличием у LetterOne (созданной владельцами «Альфа-групп») доли в Turkcell. Снятие ареста снимает препятствие для продажи «Лайсеелл» французскому магнату Ксавье Ньелю.

Снят арест с акций «Лайфселл»

Украинский суд снял арест с активов турецкого сотового оператора Turkcell: сотового оператора «Лайфселл» (Lifecell), башенного оператора «Укртауэр» и платежной системы Paycell. Об этом говорится в сообщении издания Paycell.

Украинские СМИ уточняют, что данное решение было принято Апелляционным судом Киева, отменившим ранее принятое решение Шевченковского районного суда Киева.

Как пострадал «Лайфселл»

Проблемы у Turkcell начались из-за ее совладельца, инвестиционной компании LetterOne, созданной основателями «Альфа-групп»: Михаилом Фридманом, Германом Ханом, Алексеем Кузьмичевым и Петром Авеном. LetterOne владеет 19,8% акций Turkcell. Также LetterOne является основным акционером телекоммуникационной группы Veon, которая до недавнего времени владела российским оператором «Вымпелкомом» (торговая марка «Билайн»).

В 2022 г., после начал специальной военной операции (СВО) России на Украине, Еврсооюз и Великобритания ввели санкции против Фридмана, Авена, Кузьмичева и Хана. Впоследствии Фридман и Авен стали фигурантами санкционных списков еще и в США.

В ответ на это Кузьмичев и Хан продали свои доли в LetterOne одному из старейших топ-менеджмеров «Альфа-банка» Андрею Косогову. Это спасло LetterOne от попадания в санкционные списки.

На Украине в 2022 г. санкции были введены против Фридмана, Авена и Кузьмичева. В 2023 г. Служба безопасности Украины открыла уголовное расследование в отношении Фридмана. После этого Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 100% акций крупнейшего на Украине сотового оператора «Киевстар» (входит в группу Veon) и «Лайфселл».

Затем суд внес изменение в свое решение и сократил размеры арестованных долей в «Киевстаре» и «Лайфселле» до 47,85% и 19,8% акций соответственно. То есть пропорционально долям LetterOne в Veon и Turkcell соответственно. Тем не менее, обе компании с таким решением не согласились и стали его обжаловать.

Продажа «Лайфселл» французскому магнату

В конце 2023 г. Turkcell договорился о продаже Lifecell с фондом NJJ Capital, принадлежащим французскому миллиардеру Ксавье Ньелю (Xavier Niel).

Сумма сделки должна составить $525 млн, в ее параметр должны войти «Укртауэр» и оператор call-центров «Глобал Билги». Также NJJ Capital договорился о покупке крупного украинского оператора фиксированной связи «Датагрупп Воля», образованно в конце 2021 г. путем слияния «Датагрупп» и «Воля-Кабель». В планах фонда – слияние обоих активов.

В начале 2024 г. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отказал DVL Telecom (структура NJJ Capital) в разрешении на покупке «Лайфселл», а также в отдельном разрешении на покупку «Укртауэр». Причиной была названа «необходимость проверки отношений «Лайфселл» и Turkcell с лицом, к которому применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры решением Совета национальной безопасности и обороны Украины». В то же ходатайство на покупку «Датагрупп Воля» было одобрено.

В сообщении Turkcell указывается, что снятие ареста с акций T»Лайселл» открывает дорогу к продаже компании в NJJ Capital. Согласно решению суда, которое цитирует агентство «Интерфакс», фактически контроль над Turkcell осуществляет государственный турецкий фонд Turkie Varik Fonu, а иные лица, являющие акционерами Turkcell, не имеют достаточных пакетов акций для влияние на компанию. Суд также не нашел доказательство того, что «подозреваемое лицо» и связанные с ним лица каким-либо образом участвуют в управлении «Лайфселл».