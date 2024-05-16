В России вводят новые драконовские правила покупки SIM-карт. Их хотят продавать только в обмен на биометрию

Минцифры и ФСБ намерены ужесточить правила продаж SIM-карт россиянам. Одна из рассматриваемых мер – предоставление покупателем своих биометрических данных. Россияне, как выяснилось, не очень хорошо относятся к сдаче своей биометрии. Нововведения грозят операторам резким падением продаж SIM-карт.

SIM-карта в обмен на биометрию

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) и Минцифры обсуждают новые ограничения продаж SIM-карт, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свой приближенный к операторам связи источник. На рассмотрении находятся сразу несколько инициатив, многие из которых сулят неудобства россиянам, а операторам связи – падение продаж SIM-карт.

Одна из возможных мер – это предоставление россиянином своих биометрических данных при покупке SIM-карты. Согласно действующему законодательству, к таким данным в России относятся слепок лица и образец голоса – отпечатки пальцев в перечень не входят. Напомним, что россияне очень негативно относятся к передаче кому-либо своих биометрических данных, особенно государству. В конце лета 2023 г. около полутора миллионов граждан выстроились в очереди в МФЦ, чтобы написать заявление на отказ от переноса своей биометрии в Единую биометрическую систему, что на некоторое время полностью парализовало работу многофункциональных центров.

Хочешь SIM-карту – стой в очереди

Другой обсуждаемый вариант ограничения россиянам доступа к SIM-картам – это их продажи исключительно в фирменных салонах операторов связи и на «Почте России». По мнению собеседников «Коммерсанта», это может привести к резкому сокращению количества дилеров, реализующих SIM-карты, а именно на них приходится от 35 до 70% всех реализованных SIM-карт. Другими словами, есть риск, что операторы столкнутся с сильным падением продаж карт.

Билайн Возможно, всем желающим сменить оператора связи без переноса номера стоит сделать это до нововведений

Что касается продажи SIM-карт посредством отделений почты «России», то это, в теории, будет не очень удобно большинству россиян. Основной минус – очень высокая вероятность потратить немало личного времени, стоя в очереди. Для примера, сотрудник редакции CNews, получая заказное письмо в крупном отделении «Почты России» в начале мая 2024 г. в одном из городов-миллионников, был вынужден ждать своей очереди почти 45 минут.

Также Минцифры и ФСБ рассматривают введение правила по обязательному использованию цифровой подписи при продаже SIM-карт. Для этого потребуется приложение «Госключ», сообщил другой источник издания, знакомый с ситуацией.

Мнение «за»

На момент выхода материала ни одна из обсуждаемых мер не была обязательной. Россияне могут покупать SIM-карты в салонах связи, в интернете на сайте операторов, в мобильном приложении, а также на сайтах сторонних дилеров или в их точках продаж.

Потенциальные нововведения преподносятся как новые варианты борьбы с «серыми» SIM-картами – к таковым относят карты, при регистрации которых не были указаны ФИО владельца, или же данные были внесены не корректно. Активно бороться с ними власти начали весной 2023 г., а летом 2023 г. такие карты начали массово блокировать. Впрочем, это совершенно никак не повлияло на количество звонков спамеров и мошенников – они продолжают массово досаждать россиянам.

Среди собеседников «Коммерсанта» нашлись те, кто поддержал потенциальную инициативу властей. «Ужесточение порядка продаж гражданам России логично, потому что после ограничений в отношении мигрантов серые подключения могут "перетечь" в другие, менее зарегулированные сегменты рынка», – заявил собеседник издания, близкий к операторам.

Что говорят операторы

Как пишет «Коммерсант», в «Билайне» считают, что «требования по идентификации абонентов необходимо повышать не только для иностранцев, но и для граждан России», «во избежание перекоса регулирования и риска развития мошеннических схем по оформлению сим-карт на российские паспорта».

Представители МТС заявили изданию, что биометрия в качестве единственного доступного способа подтверждения личности при покупке SIM-карты – «не оптимальный механизм».

В «Мегафоне» сказали CNews, что «изменения в законодательстве назрели». «Однако сформированной инициативы с конкретными правилами продажи SIM-карт на сегодня еще нет. Поэтому давать какую-либо оценку можно будет только после публикации проектов нормативно-правовых актов».

«Ключевое требование к обсуждаемым изменениям – они должны обеспечивать максимально удобный и прозрачный для клиента путь приобретения услуг мобильной связи при одновременном соблюдении мер безопасности», – заявили CNews представители «Мегафона».