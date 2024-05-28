Базовые станции Nokia и Ericsson изгоняют из российских сотовых сетей. Им найдена замена, хоть и не отечественная

Китайский вендор базовых станций BeijingTech решил выйти на рынок России, с которого в 2022 г. сбежали Nokia, Ericsson, а также несколько китайских фирм – крупнейшие поставщики БС в мире. За несколько дней до этого в стране началось относительно массовое внедрение российских БС. Теперь же как минимум один из крупнейших отечественных операторов проявляет интерес к станциям BeijingTech.

Вместо Nokia и Ericsson

По меньшей мере один крупный российский сотовый оператора ведет переговоры с китайским производителем базовых станций BeijingTech, пишут «Известия». Российский рынок привлек очень пристальное внимание этой компании.

В настоящее время российские сотовые сети состоят из базовых станций финской Nokia, шведской Ericsson, а также ряда китайских компаний – каждая из них входит в число крупнейших поставщиков БС в мире. Но беда в том, что после событий конца февраля 2022 г. каждая из них компаний покинула Россию – европейские официально, а остальные втихую, без заявлений.

К тому моменту российские базовые станции если и существовали, то лишь в проекте или в виде штучных экспериментальных образцов, то есть к массовому внедрению в коммерческие сети они готовы не были. Лишь в конце 2022 г. операторы связи заключили сквозные контракты с российскими вендорами и только к летом 2023 г. начали тестировать их продукцию. Как сообщал CNews, в мае 2024 г. МТС приступил к внедрению около 300 базовых станций российского производства в свои сети.

Есть товар, и есть покупатель

Основная продукция китайской BeijingTech – это базовые станции для сотовых сетей пятого и четвертого поколений. Первые едва ли будут востребованы российскими операторами в ближайшем будущем ввиду того, что, в отличие от большинства развитых стран мира, в России до сих пор нет ни единой общедоступной сотовой сети 5G.

Что же до LTE-станций, то спрос на них, вероятно, будет, поскольку в настоящее время 4G – это единственный тип сетей, который развивают операторы. 2G-сети давно устарели, равно как и 3G – в России их уже постепенно начинают отключать.

Представители BeijingTech открыто заявили изданию, что российские операторы уже могут купить БС этой компании. Более того, он назвал их клиентами BeijingTech, подчеркнув, что в настоящее время один из крупнейших операторов связи уж ведет переговоры о поставках базовых станций.

Название оператора представители BeijingTech не раскрыли, а на вопрос издания о возможных санкциях со стороны Запада в ответ на сотрудничество с российскими компаниями они заявили: «Коммуникации – это право человека».

Что говорят операторы

По оценке собеседников «Известий» в российской телеком-отрасли, модельный ряд BeijingTech или, по крайней мере, некоторые представленные в нем решения, вполне могут быть интересны для российского рынка. BeijingTech раскрывает информацию пока только о станциях с поддержкой частот 1800 и 2100 МГц и заявляет, что их можно использовать в самых разных населенных пунктах, вне зависимости от количества их жителей, а также для покрытия междугородних автодорог.

Операторы связи, судя по всему, весьма заинтересованы в выходе на российский рынок базовых станций нового игрока, пусть и иностранного. «Мы поддерживаем появление на российском рынке новых вендоров и открыты к сотрудничеству со всеми производителями, чья продукция соответствует нашим техническим требованиям. В настоящее время мы активно тестируем различные типы сетевого оборудования как отечественного, так и иностранного производства», – заявили CNews представители «Мегафона».

В «Ростелекоме» сообщили CNews, что оператор в настоящее время «изучает предложения на телекоммуникационном рынке». «Если предлагаемое оборудование будет соответствовать высоким требованиям нашей компании, мы пригласим его производителя к участию в тендерах на закупку», – добавили они.

В Tele2 сказали CNews, что оператор не работает конкретно с BeijingTech. «Мы не работаем с данным поставщиком. Что касается китайских вендоров в целом, периодически они заявляют о планах выхода на рынок России и возможной локализации», – сообщили CNews представители оператора. По их словам, Tele 2 «в целом положительно относится к появлению на рынке новых игроков». «Не исключаем возможности тестирования оборудования с китайскими поставщиками в случае ее локализации с внесением в реестр Минпромторга. При этом продукция потенциальных партнеров должна быть конкурентоспособна по качеству и цене», – добавили в Tele2,

Не афишировать отношения с Китаем

Базовые станции малоизвестных в России китайских производителей прямо сейчас находятся на тестировании у операторов связи наряду с отечественными аналогами. Например, документация Госкомиссии по радиочастотам, на которую ссылается издание, гласит, что МТС испытывает БС компании Baicells Technologies.

Оператор рассматривает их как средство телефонизации небольших населенных пунктов. По всей видимости, для крупных городов БС этого вендора не годятся, на что изданию указал собеседник – специалист по частотному планированию. ПО его словам, Baicells Technologies первоначально «специализировалась на малых системах, однако возможности и функциональность ее устройств растут». «Но все равно они пока не дотягивают до мировых лидеров и устройств с большей дальностью действия и емкостью, – добавил он. – Например, организация предлагает сетевое оборудование с 5 Вт на антенный порт, в то время как крупнейшие изготовители имеют в том числе и базовые станции с мощностью 40 Вт. То есть у Baicells уже не малые системы, но в сегмент высокопроизводительных они не попадают».