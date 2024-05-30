«Ростелеком» выкупит долю Nokia в их совместном предприятии

«Ростелеком» получил разрешение выкупить долю сбежавшей из России Nokia в их совместном предприятии «РТК — Сетевые технологии». СП должно было сформировать базу для создания на основе технологий финского производителя российских передовых сетевых технологий и облачных решений.



Покупка разрешена

Структуре «Ростелекома» ООО «Рестрим» разрешено выкупить долю финской Nokia в их совместном предприятии (СП) «РТК — Сетевые технологии».

Опубликованное Распоряжение подписал Владимир Путин на основании пятого пункта Указа Президента от пятого августа 2022 г. «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

В документе указано, что ООО «Рестрим» разрешено выкупить принадлежащие Nokia 49% в ООО «РТК — Сетевые технологии».

Планы Nokia на СП не срослись

О масштабных планах сотрудничества «Ростелекома» и Nokia было заявлено в июне 2019 г., когда был подписан меморандум. Компании договорились развивать совместное предприятия «РТК – Сетевые технологии», созданное в сентябре 2018 г. Основная сфера его деятельности — создание портфеля высокотехнологичных сетевых решений на основе технологий Nokia в интеграции с передовыми отечественными разработками. СП должно было стать основой для формирования российского поставщика передовых сетевых технологий и облачных решений.

M. Rennim on Unsplash Финская Nokia лишится своей доли в СП с «Ростелекомом»

«Данное соглашение является результатом многомесячной работы команд Nokia и «Ростелеком» и определяет дорожную карту технологического развития «РТК – Сетевые технологии» в части развития российских телекоммуникационных продуктов на базе технологии компетенций, передаваемых компанией Nokia. Мы рады, что Nokia высоко оценивает потенциал российского рынка и обеспечивает не только технологическую поддержку нашего совместного предприятия, но и планирует финансирование развития портфеля «РТК – Сетевые технологии» за счет инвестиций в новые продукты и российские стартапы, — сказал тогда президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

При создании ООО «РТК — Сетевые технологии» Nokia, по данным «Коммерсанта», планировала вложить в него до 10 млрд руб. до 2022 г. Однако в 2022 г. финская компания приостановила свою деятельность в России из-за введенных против нее санкций США и Евросоюза.

До этого у Nokia также были планы локализовать свое производство в нашей стране — она договорилась с компанией Yadro (входит в состав «ИКС Холдинга») о запуске совместного производства в подмосковной Дубне.

Зачем выкупать нефункционирующий актив

«После того как в 2022 г. второй акционер прекратил работу в России, продолжение деятельности компании в предыдущей модели бизнеса стало невозможным», — сообщили «Коммерсанту» представители «Ростелекома». Зачем понадобилось консолидировать нефункционирующий актив, опрошенные эксперты затруднились ответить. В ряде случаев причиной становится коллектив, но у «РТК — Сетевые технологии» его уже почти нет. Численность сотрудников компании на 2022 г. составляла 50 человек, а в 2024 г. — всего четыре человека, приводит издание сведения из «Картотеки.ру».

Один из источников газеты предположил, что у ООО «РТК — Сетевые технологии» были права на часть компонентной базы из оборудования Nokia, которая нужна для постепенной локализации и вывода ее на госзакупки. Также у компании могут быть действующие контракты. Ее выручка за 2023 г. составила 600 млн руб., убыток — 20,9 млн руб.