В работе Starlink Илона Маска произошел масштабный сбой. Западные СМИ ругают Россию

В работе спутниковой системы связи Starlink, созданной компанией SpaceX известного американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска, произошли масштабные сбои. По данным западных СМИ, на Украине работу терминалов Starlink нарушали российские средства радиоэлектронной борьбы.

Нарушение работы глобальной спутниковой системы

В работе системы спутникового интернета Starlink произошел сбой. Об этом сообщается в официальном аккаунте компании на платформе Х. Это стартап миллиардера Илона Маска (Elon Musk), состояние которого на 2024 г. третье место в мире по версии Forbes - $196 млрд.

«В настоящее время в сети Starlink произошел сбой, и мы активно ищем решение. Мы ценим ваше терпение. Мы сообщим вам в обновлении, как только проблема будет решена», - сказано в сообщении.

Через полчаса после этого поста в Starlink заявили, что полностью решили проблему, но согласно сведениям сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, зарегистрированы тысячи жалоб на неполадки в работе сети.

В начале марта 2024 г. газета The Washington Post информировала, что в Палате представителей Конгресса США начато расследование деятельности SpaceX из-за предполагаемого использования Россией терминалов Starlink. Это разбирательство инициировали законодатели от правящей Демократической партии США. 24 мая издание The New York Times сообщила, что Россия задействовала средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для замедления работы Starlink, которые Украина использует для коммуникации военнослужащих и навигации беспилотников. Маск назвал это «серьезной проблемой». За неделю до этого The Washington Post писала, что в день, когда российские войска начали наступать в районе Харькова на Украине, терминалы Starlink у Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышли из строя впервые с начала военных действий с февраля 2022 г.

В апреле 2024 г. начальник войск РЭБ Вооруженных сил России Юрий Ласточкин заявил, что российские военные могут включить терминалы Starlink в «перечень целей для воздействия». РЭБ подавили более трети всех украинских ударных беспилотников самолетного типа при отражении контрнаступления ВСУ. Применение средств РЭБ существенно затруднило противнику нанесение прицельных ударов беспилотных летательных аппаратов и высокоточного оружия.

Связь Starlink нелицензионно использует и российская сторона, сообщал Bloomberg. Купить оборудование можно на маркетплейсах, оно будет работать через подписку, оформленную на жителей стран Европы. Связь доступна в приграничных районах, в частности в новых регионах. Пентагон заявлял, что противодействует использованию Россией Starlink.

Минобороны США полагает, что применение Россией терминалов спутниковой связи Starlink во время конфликта на Украине якобы станет постоянной проблемой. Об этом сообщил заместитель помощника главы Пентагона по вопросам космического пространства и противоракетной обороны Джон Хилл (John Hill). Выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, Хилл рассказал, что разработавшая Starlink компания SpaceX делится с американскими вооруженными силами (ВС) США полученными данными, а американское правительство на их основе определяет, какие терминалы, используемые Россией, должны быть отключены.

Ранее занимавший пост помощника министра обороны США по космической политике Джон Плам (John Plum), заявил, что американское правительство работает с властями на Украине и Starlink, пытаясь заблокировать использование ее терминалов спутниковой связи на Украине ВС России. При этом он подчеркнул, что у Пентагона нет претензий к компании Starlink.

В американском военном ведомстве также утверждали, что в середине мая 2024 г. Россия запустила в космос противоспутниковый аппарат, который способен атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите. В то же время Минобороны России отчитывалось о запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами на борту.

Министерство иностранных дел (МИД) России назвало это сообщение вбросом и подчеркнуло, что Россия выступает против размещения ударных средств на околоземной орбите.

Спутниковый интернет-проект

Цель проекта Starlink, как провозглашали в SpaceX, состоит в том, чтобы предоставить высокоскоростной интернет в самых отдаленных уголках планеты с помощью сети из тысяч малых спутников на низкой околоземной орбите. С началом запуска спутников в 2019 г. Starlink уже начал предоставлять интернет-услуги в более чем 70 странах мира. Илона Маска заявлял ранее, что терминалы Starlink в Россию не продавались.

Концепцией развития космической отрасли в США отмечены задачи по внедрению технологий связи с использованием негеостационарных спутников StarLink и OneWeb. Скорость там достигает 200 МБ/с. Сейчас, совместно с бизнесом, государство реализует проект «Доступный интернет», цель которого – обеспечить население и бизнес высокоскоростным доступом к интернету до 2027 г.

Телеком – специфическая сфера, которая входит в первостепенные интересы государства, потому что от нее впрямую зависят связь, коммуникации, а значит – и безопасность страны. Поэтому внимание к ней прежде всего военных и спецслужб – оправданно.