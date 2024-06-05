В России разработаны СВЧ-комплектующие для радаров на замену импортным

«Ростех» разработал СВЧ-комплектующие для радаров. Сами изделия на 40-55% дешевле зарубежных комплектующих и позволяют заменить американские, немецкие и французские аналоги.

Импортозамещение СВЧ для радаров

Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») разработал линейку отечественных СВЧ-модулей для радиоэлектронной аппаратуры наземного базирования. Об этом говорится в начале июня 2024 г. на сайте госкорпорации «Ростех».

Модули СВЧ многофункциональные приемопередающие сантиметрового диапазона длин волн предназначены для приема и двойного преобразования входного сигнала при использовании в аппаратуре специального назначения. Модули разработаны на основе современных арсенидогаллиевых гибридно-монолитных интегральных схем.

Линейка СВЧ-модулей разработана входящим в «Росэлектронику» специальным конструкторским бюро по релейной технике. Изделия предназначены для коммутации сигналов до 18 ГГц, способны выдерживать многократные удары с ускорением до 50g, акустический шум до 150 дБ и работать при температуре от –60℃ до 85℃. Применение современной отечественной электронно-компонентной базы позволило снизить цену новых СВЧ-модулей на 40-55% по сравнению с зарубежными аналогами.

АО «СКТБ РТ» «Ростех» импортозаместил СВЧ-комплектующие для радаров

«В настоящее время на российском рынке модулей СВЧ практически отсутствуют отечественные продукты. Применение наших комплектующих позволит значительно сократить сроки проектирования аппаратуры, повысить технические характеристики и снизить ее себестоимость. Новая ЭКБ уже выпускается серийно и внесена в Реестр российской промышленной продукции», – заявил генеральный директор АО «Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике» (АО «СКТБ РТ») Алексей Дымовских.

По словам разработчиков, ЭКБ полностью заменяет модули серий 535, 545 и 565 фирмы Dow Key Microwave и Teledyne Technologies Incorporated из США, а также является функциональной заменой комплектующих фирм Radiall SA с Франции и Tesat-Spacecom с Германии.

АО «СКТБ РТ» ведет свою историю с 1970 г. компания является разработчиком и производителем изделий современной электронной компонентной базы для перспективных образцов радиоэлектронной аппаратуры специального, общепромышленного и гражданского применения полностью на основе отечественной комплектации. Разрабатываемые и изготавливаемые АО «СКТБ РТ» изделия находят широкое применение в самых различных областях техники, в том числе в аппаратуре связи, сигнализации и управления, промышленной автоматике, авиационной и ракетно-космической технике, приборостроении, автомобильной электронике, специальной и общепромышленной радиоэлектронной аппаратуре.

Рынок СВЧ-комплектующих

По информации Microwave, если делить российский СВЧ-рынок на две традиционные составные части - военную и гражданскую, - то в военной части, рынка нет, там есть определенный порядок и поделенные сферы взаимодействия. Рынок - это место, где есть честная конкуренция. В военной технике ее практически нет, все определено и достаточно специализировано, за исключением, может быть, свободы интегрированных структур размещать серийное производство на тех или иных заводах. Что касается гражданского СВЧ-рынка, то он, конечно, есть. Поскольку потребность в аппаратуре СВЧ-диапазона на 2024 г. во всех странах колоссальная: телекоммуникации, гражданская радиолокация, промышленные применения СВЧ, радиочастотная идентификация и т. п.

Что касается рынка телекоммуникаций, самого емкого в России, то по оценки Microwave скорее пессимистичны. Для рынка связи «точка–точка» или радиорелейной связи была в свое время создана целая промышленность, но с 1990 г. из отечественных производителей оборудования на нем реально работают несколько производителей. До 2022 г. российский рынок оборудования для СВЧ-телекоммуникаций был захвачен зарубежными поставщиками. Доля российских СВЧ-компонентов в общем рынке продаж этого класса ЭКБ практически была равна нулю или же 0,13%, как в гражданском сегменте, так и в военном. Рынок в России был плотно занят зарубежной элементной базой, более доступной, более дешевой и в целом более качественной. За исключением, может быть, элементная база СВЧ диапазона, которую выпускают для использования в собственных изделиях некоторые крупные предприятия отечественной СВЧ-электроники, такие как АО «НПП «Пульсар», АО «НПП «Исток» им. Шокина», АО «НПФ «Микран».

Если брать космический СВЧ-сегмент, к примеру, глобальная система позиционирования (ГЛОНАСС), которая активно развивается с 2018 г., то это маленький (для масштабов электроники) рынок самих спутников и довольно большой рынок абонентских устройств, которыми активно занимаются специалисты по кремниевым микросхемам СВЧ-диапазона. Космическая связь развивается в меньшей степени, большой абонентской потребности в ней нет. Она не заменила собой другие виды связи в силу дороговизны, но используется в корпоративных и государственных специальных системах связи. В этой тематике успешно работает, например, зеленоградская компания «Радис», уже почти 25 лет разрабатывающая и поставляющая усилители мощности и конвертеры для спутниковых систем связи.