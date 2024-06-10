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Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2024» состоится 26 июня

26 июня 2024 г. CNews проведет конференцию «Унифицированные коммуникации 2024».

26 июня 2024 г. CNews проведет конференцию «Унифицированные коммуникации 2024».

Участники пленарной дискуссии:

Тимофей Абраменко, директор по работе с малыми, средними предприятиями и развитию сервисов, «Ростелеком»;
Андрей Врацкий, CEO, eXpress;
Михаил Чижиков, руководитель платформы коммуникационных сервисов для бизнеса, VK WorkSpace;
Яков Шапиро, руководитель направлений мультимедиа и UC, «Инфосистемы Джет»;
Александр Суворов, директор по развитию бизнеса DION, «Нота»;
Михаил Гордеев, эксперт, МТС Exolve;
Султан Нурутдинов, директор Департамента информатизации и связи, Казанский федеральный университет;
представитель компании Mango Office;
представитель компании «Джейсон энд Партнерс Консалтинг».

С докладами выступят:

Иван Горбачев, руководитель направления «Унифицированные коммуникации», «Информтехника и Связь»;
Сергей Попов, управляющий по развитию телефонии, Промсвязьбанк;
Татьяна Пенетова, менеджер направления, Направление управления стратегическими проектами, X5 Group.

Основные вопросы к обсуждению:

Российский рынок UC

Основные технологии

Проекты и кейсы

  • Как выбрать поставщика унифицированных коммуникаций.
  • Внедрение отечественной программно-аппаратной платформы — делимся опытом.
  • Облачные коммуникации — плюсы и минусы.
  • Миграция на отечественное решение — практический кейс.
  • Над чем еще надо поработать отечественным вендорам.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 22 000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.

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