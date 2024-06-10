В России создана надежная технология для работы сотовых сетей без электричества. «Работает без человека и без человека самодиагностируется»

Специалисты из Новосибирска разработали батареи для вышек сотовой связи. Технология сама по себе не нова – за рубежом уже выпускают такие АКБ, но отечественное решение «живет» намного дольше имеющихся на рынке решение и имеет функцию самодиагностики. Производство батарей пока не организовано.

Рубильник выключен, а электричество есть

Ученые из Новосибирска решили проблему необходимости частой замены элементов резервного питания для современных вышек сотовой связи, пишет ТАСС. Такие элементы необходимы для поддержания работоспособности вышки и расположенного на них оборудования при отключении подачи электричества, но современные их экземпляры повышенной долговечностью не отличаются.

По информации агентства, новосибирским специалистам удалось создать батареи для вышек связи, срок службы которых увеличен в полтора раза. Если современные АКБ могут работать в среднем 10 лет, то разработка ученых прослужит вплоть до 15 лет, заверил ТАСС представитель разработчиков разработчиков Александр Чувашов.

«Испытания классических батарей, которые сейчас используются, занимают примерно сутки. Можно как-то пытаться укоротить, но с потерей какого-то качества, – добавил Чувашов. – Если вам нужно ввести несколько тысяч батарей в работу в течение сезона в регионе, то это огромные трудозатраты и время. Поэтому в большинстве случаев эти проверки никто не делает. Из-за этого случаются авариный сбои. Продукция, которую мы будем выпускать, клиенту будет приходить со стопроцентным качеством, то есть брак за пределы предприятия не выходит в принципе».

Всегда на связи

Новые российские АКБ не только позволяют базовым станциям оставаться в сети при отсутствии центрального электропитания, но и сами могут выходить в интернет. Через Всемирную паутину батареи передают информацию о своем техническом состоянии – в них встроена система самодиагностики, активирующаяся перед непосредственным включением. Если какой-то компонент вышел из строя, информация об этом будет передана в режиме онлайн.

Официальный сайт полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Новые батареи, в теории, могут снизить затраты на обслуживание базовых станций - менять их надо в полтора раза реже нынешних АКБ

Как сообщил агентству Александр Чувашов, батареи разрабатывались для питания в первую очередь удаленных узлов сетей связи. Речь про те, до которых и в теплое время года добраться не так уж просто, а зимой – и подавно.

Слишком медленно, но есть и плюсы

Как долго велась разработка батарей, Чувашов уточнять не стал, но, по всей видимости, процесс занял более пяти лет. «В 2016 г. (восемь лет назад на момент выпуска материала – прим. CNews) мы начали работу как сервисная компания и занимались ремонтом аккумуляторных батарей для всевозможной техники, – заявил ТАСС Чувашов. – Однажды мы пришли к выводу, что использование уже существующих батарей – просто неэффективно. Это достаточно большие затраты и на закупку, и на эксплуатацию, и срок службы у них очень маленький. Тогда мы стали искать решение этой проблемы».

С операторами связи разработчики батарей начали контактировать еще в 2017 г., то есть семь лет назад. На протяжении этого времени проводились эксперименты, нацеленные на усовершенствование батарей. «Основной плюс разработки в том, что в сравнении с тем, что сейчас используется, это шаг вперед по вопросу качества, – рассказал Чувашов агентству. – Она легче, у нее намного больший срок службы – около 15 лет. Безотказная работа с удаленным мониторингом. Система работает без человека и без человека самодиагностируется».

Производства нет

К моменту выпуска материала новые российские батареи с пролонгированным сроком службы для вышек сотовой связи не использовались массово российскими операторами связи. Одна из причин – эти АКБ пока не производятся серийно.

Как сообщил ТАСС Чувашов, строительство производственной линии – это пока лишь планы разработчиков, равно как и внедрение батарей в действующие сотовые сети. Никаких сроков он не назвал.

Более экологичное решение

Пока новосибирские ученые разрабатывали батареи со сроком службы 15 лет, эксперты НИИ «Радио» создали полностью автономную вышку связи с ресурсом работы в 20 лет. Как сообщал CNews, технология была показана в сентябре 2022 г.

Специалисты НИИ «Радио» создали такие вышки специально для использования в удаленных уголках России. Комплекс снабжает себя электроэнергией сам, «питаясь» солнцем и ветром. При этом установка может обеспечить связью даже северные регионы.

Энергия в данном случае вырабатывается с помощью установленной на комплексе ветросолнечной установки и сохраняется в аккумуляторах, которые углублены в землю. Комплекс обеспечивает мощность от 0,3 до 5 кВт в зависимости от модификации.

Идея питать базовые станции электричеством, добытым из солнечного света или ветра, очень нравится российским операторам связи. Например, летом 2021 г. CNews писал, что МТС запустил проект по оснащению вышек связи солнечными панелями. Первый такой объект заработал в июле 2021 г. на горе Лысой Туапсинского района. До конца лета 2021 г. оператор планировал обеспечить солнечными аккумуляторами еще несколько базовых станций в Геленджикском районе и рядом с Горячим Ключом.