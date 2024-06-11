Лидером среди ВКС-сервисов по стабильности работы в нестандартных условиях оказался «МТС Линк»

Аналитическая компания J`son & Partners Consulting опубликовала исследование стабильности работы наиболее популярных в России облачных коммуникационных платформ при проведении сеансов видеоконференцсвязи (ВКС) в нестабильных условиях. В итоговом рейтинге российские решения «МТС Линк», «Контур.Толк», Trueconf и «Яндекс Телемост» обогнали Zoom и Microsoft Teams.

Самая стабильная ВКС

По результатам анализа стабильности работы облачных платформ ВКС в различных условиях, платформы «МТС Линк», «Контур.Толк» и Trueconf набрали 98, 95 и 91 балл соответственно. Все три сервиса продемонстрировали стабильное подключение и высокое качество аудио и видео.

Также стабильность работы была рассмотрена отдельно в разрезе только мобильных устройств по таким категориям, как качество видеотрансляции, качество звука, процент эффективных подключений (видео/аудио), скорость подключения ко встречам и работоспособность при нестабильном интернет-соединении. Наибольшие баллы в данных категориях стабильно набирали сервисы «МТС Линк» и «Контур.Толк». Третье место в зависимости от категории занимали «Яндекс.Телемост», Zoom, Trueconf, а также SberJazz, Microsoft Teams.

Другие возможности ВКС

Аналитики оценили и другие показатели, влияющие на эффективность реализации задачи пользователя при проведении встреч по ВКС: особенности взаимодействия с платформой на разных этапах использования сервиса (вход — регистрация и подключение, возможность записи, возможность разделения участников по комнатам, демонстрация материалов, онлайн-доски, возможности для невербального общения, пользовательские настройки, завершение мероприятия и т.д., всего более 50 показателей). Наиболее широкий спектр возможностей продемонстрировали платформы «МТС Линк», «Контур.Толк» и Zoom.

«Стабильность работы, в том числе в нестандартных условиях — один из ключевых параметров, которые сервис должен обеспечивать “по умолчанию”, как базовую характеристику. Согласно исследованию TAdviser, 98% компаний называют стабильность работы важнейшим фактором выбора ВКС-платформы. Этот показатель по востребованности обогнал”даже информационную безопасность, на которую обращают внимание 97% респондентов. Поэтому «МТС Линк» постоянно работает над тем, чтобы любой сотрудник компании-клиента мог подключаться ко встречам не только из офиса, но и оставаться на связи в любых обстоятельствах: по пути на деловую встречу, в поезде, даже при нестабильном интернете», — отмечает директор бизнес-юнита «Встречи» «МТС Линк» Олег Пашукевич.

Как проводилось тестирование

При оценке стабильности сервисов агентство J`son & Partners Consulting анализировала и тестировала сервисы в различных сценариях использования: на улице с мобильного интернета, из движущегося автомобиля, из движущегося закрытого лифта, из метрополитена (переход между станциями глубокого залегания и вагон поезда), через публичный Wi-Fi (кафе) и референсно через стабильный офисный Wi-Fi (20 Мбит/с). В 80% случаев подключение производилось с мобильных устройств, в 20% — через десктоп-версии облачных платформ. Для оценки использовалась совокупность показателей стабильности работы платформ, в том числе наличие и частота фризов, наличие и частота дисконнектов, качество и стабильность передачи звука и видеотрансляции. В рамках исследования были проанализированы 9 облачных коммуникационных платформ (SaaS версии): Microsoft Teams, Zoom, DION, Trueconf, SberJazz, VK Teams, «Контур.Толк», «МТС Линк» и «Яндекс.Телемост».