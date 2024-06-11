В России началась массовая ликвидация 3G-сетей, которыми еще недавно пользовались миллионы россиян

Операторы связи наращивают темпы отказа от сотовых сетей третьего поколения. Это морально устаревшие сети, не отвечающие современным требованиям. Тем не менее, еще несколько лет назад альтернативы им не было. Но меняют их вовсе не на 5G – этих сетей в России как не было, так и нет.

Тройка уже не в моде

Операторы связи стали гораздо активнее избавляться от сотовых сетей третьего поколения (3G), пишет Forbes. Темп задает МТС – один из крупнейших операторов связи с 81-миллионной абонентской базой в России (по данным самого оператора). Ранее CNews писал о планах компании по массовому отключению своих 3G-сетей на территории России – теперь началась их реализация.

Как сообщили CNews в МТС, в числе первых, кто лишится доступа к сетям третьего поколения, станут жители Углича Ярославской области – здесь 3G-сеть будет отключена с 20 июня 2024 г. Это будет своего рода «пилот», пишет Forbes.

Следующий этап отключения, более массовый и масштабный, начнется в октябре 2024 г. и растянется вплоть до конца 2025 г. Он затронет Санкт-Петербург и всю Ленинградскую область, сообщил CNews вице-президент по технике МТС Виктор Белов, «С 2026 г. мы намерены полностью высвобождать частоты 3G под нужды LTE в большинстве регионов страны», – добавил он.

Давно пора

Сотовые сети третьего поколения были на пике своей актуальности в период с 2005 по 2012 гг. Их основное отличие от GSM-сетей или 2G – более высокая скорость мобильного интернета. Однако в начале прошлого десятилетия в России стали повсеместно появляться сети LTE или 4G, обеспечивающие еще более высокую скорость выхода в Сеть, а также более высокое качество голосовых вызовов благодаря технологии VoLTE.

senivpetro / FreePik В крупных городах России 4G - явление повсеместное, чего нельзя сказать про небольшие села и деревни

К моменту выхода материала все крупнейшие операторы связи страны делали ставку именно на 4G, поскольку сети 3G и тем более GSM давно морально устарели. Они активно занимаются так называемым «рефармингом», то есть отдают частоты, предназначавшиеся для сетей предыдущих поколений, под 4G.

При этом современные общедоступные сети 5G, актуальные во многих других странах мира, в России отсутствуют повсеместно. Они способны обеспечить еще более высокую скорость скачивания контента, но в России по целому ряду причин их пока нет.

Кто с кого взял пример

МТС – не единственный оператор «большой четверки», решивший отказаться от 3G-сетей. В этом же направлении с 2022 г. работает и «Билайн», пишет Forbes.

«Билайн» начал тестировать отказ от 3G не с небольших населенных пунктов, а непосредственно с Москвы. К моменту выходу материала оператор отказался от 3G в пользу сетей четвертого поколения более чем в 20 филиалах, в том числе в Московской области. «До конца года (2024 г. прим. CNews) планируем выключение 3G в 10 филиалах, включая Санкт-Петербург», – сообщили Forbes в «Билайне».

Другие операторы «большой четверки», Tele2 и «Мегафон», пока не торопятся отправлять 3G-сети «в архив». Tele2 выполнил основной объем рефарминга 3G-частот в LTE в Москве в 2021 г., но теперь его представители говорят изданию, что «решение об отключении сетей 3G требует взвешенного подхода»

«Мегафон» тоже занимается переносом 3G-частот в сети LTE, но полностью отказываться от 3G-сетей оператор пока не намерен, сообщили CNews его представители. Тем не менее, скорость рефарминга «Мегафон постоянно наращивает. «Для повышения эффективности своей сети мы проводим программу рефарминга – переводим частоты, задействованные в сетях связи 2G и 3G, в стандарт LTE. Однако мы сохраняем при этом часть емкости для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу устройств с поддержкой сети третьего поколения. В 2023 г. наши темпы рефарминга выросли вдвое, а сама программа охватила 52 региона России», – сказали CNews представители оператора.

Большинству россиян бояться нечего

Отключение сетей 3G в России затронет лишь тех, кто до сих пор пользуется устройствами без поддержки сотовых сетей 4G. Но это лишь небольшое количество россиян – как сообщил CNews вице-президент по технике МТС Виктор Белов, количество устройств без поддержки 4G в сети оператора не превышает и 5%.

В 2024 г. купить устройство связи без поддержки LTE почти невозможно. По подсчетам собеседников Forbes, лишь около 2% имеющихся в рознице средств связи работают только в GSM и 3G, не зная о существовании 4G.

Кроме того, резкого отключения 3G в России ждать не стоит – о том, что это будет проходить постепенно, открыто сказано в стратегии развития связи до 2035 г., опубликованной Минцифры летом 2023 г. По подсчетам ведомства, большинство операторов откажутся от 3G в пользу LTE к 2030 г. а к 2025 г. число абонентов пользующихся 3G-сетями, упадет до 4%. При этом тех, кто использует 2G, к тому моменту будет 7%, подсчитали в Минцифры.