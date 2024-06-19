«Росэлектроника» создала систему мониторинга, следящую за противником за пределами радиогоризонта

«Росэлектроника» представит системы радиомониторинга, способные обнаруживать противника за пределами радиогоризонта, решения для цифровизации коммуникаций на судах военно-морского флота (ВМФ), а также перспективную электронно-компонентную базу (ЭКБ) для радиолокаторов.

Новая аппаратура для ВМФ России

Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») продемонстрирует новейшее оборудование для флота. На выставке будут представлены системы радиомониторинга, которые будут способны обнаруживать противника за пределами радиогоризонта. Среди прочего представят и решения для цифровизации коммуникаций на судах ВМФ, перспективную ЭКБ для радиолокаторов, а также уникальную глубоководную камеру. Об этом сообщили в середине июня 2024 г. в пресс-службе холдинга «Ростех».

Mil В России представят новейшую аппаратуру связи для флота России

НИИ «Вектор» продемонстрирует автоматизированный комплекс дальнего радиотехнического мониторинга ЧВА-001-04РП-Э. Аппаратура может обнаруживать источники радиоизлучения объектов противника за пределами радиогоризонта, в том числе при работе средств радиоэлектронной борьбы. Подвижная антенна позволяет вести наблюдение в секторе 360° и может размещаться как стационарно, так и на подвижных носителях – кораблях, колесной и гусеничной технике.

НИИ «Нептун» продемонстрирует радиопередающее и радиоприемное устройства ПВ/КВ-диапазонов частот для применения в составе Глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ). Аппаратура предназначена для передачи и приема оповещений о бедствии в направлении «судно-берег» и «судно-судно», координации поисково-спасательных операций, определения местоположения терпящего бедствие судна, в том числе в арктическом регионе. Изделия на 100% производятся из отечественных комплектующих и способны заменить импортное оборудование.

НИИ «Нептун» продемонстрирует всенаправленную антенну для приема радиовещательных сигналов и каналов эфирного цифрового телевидения DVB-T2. Разработчикам удалось получить улучшенные технические характеристики по сравнению с импортной аппаратурой.

«Предприятия «Росэлектроники» ведут непрерывную работу по созданию современной техники для ВМФ России. Инженеры наших предприятий успешно решают задачи по расширению функционала оборудования, повышению его помехозащищенности и оптимизации массогабаритных характеристик. Наш холдинг продемонстрирует как перспективные разработки, так и хорошо зарекомендовавшие себя решения, эффективно применяющиеся на судах ВМФ», - рассказали в «Росэлектронике».

ПАО «Интелтех» представит в рамках салона изделия из состава многофункционального интегрированного комплекса связи (МИКС), предназначенного для цифровизации коммуникаций на морских судах. МИКС - многофункциональный интегрированный комплекс связи, предназначенный для цифровизации коммуникаций на морских судах и содержащий мобильный сегмент - базовые станции, мобильные телефоны и датчики физиологического состояния экипажа. В ходе модернизации разработчики повысили киберзащищенность комплекса: был усилен функционал средств защиты администрирования информационной безопасности (ИБ), созданы дополнительные решения для противодействия кибератакам. Комплекс позволяет осуществлять «цифровизацию» внутренней и внешней связи корабля, а также обеспечивать членов экипажей внутренней беспроводной связью с бесшовным роумингом.

«Росэлектроника» Комплекс связи Р-760

По информации «Росэлектроника», будет представлен интегрированный комплекс связи Р-760, разработанный Омским НИИ приборостроения. Аппаратура обеспечивает ведение радиосвязи надводного корабля с береговыми командными пунктами, надводными кораблями, подводными лодками и летательными аппаратами и любыми другими внешними корреспондентами. Комплекс связи может использоваться на всех типах судов, вплоть до боевых кораблей первого ранга. Применение технологии программно-определяемого радио (SDR) обеспечивает комплексу широкий модернизационный ресурс.

Будет демонстрироваться перспективная ЭКБ для радиолокационных комплексов, разработанная НПП «Пульсар» – мощные кремниевые СВЧ-транзисторы, GaN внутрисогласованные СВЧ-транзисторы Х-диапазона, модули защиты и коммутации, операционные усилители.

Tehnoomsk Камера КТ-1200

Будет показана единственная российская камера, которая способна вести съемку на глубине 12 тыс. м. при давлении более 60 мегапаскалей. Устройство разработано входящим в «Росэлектронику» заводом «Энергия». Камера КТ-1200 уже применялась в 2020 г. для исследования дна Марианской впадины в составе необитаемого подводного аппарата «Витязь-Д». КТ-1200 обеспечивает цветное изображение в формате 2К с углом обзора 65°. Благодаря рабочему гидростатическому давлению 127,7 мегапаскаля камера может применяться на больших глубинах и является единственной российской камерой, способной работать при таком высоком давлении.

Связь на флоте

К началу 1970-х гг. в целом сложился современный облик глобальной системы связи ВМФ. Усилиями службы начальника связи ВМФ, творческих коллективов Института связи ВМФ и предприятий промышленности была в основном решена задача обеспечения своевременной, достоверной и скрытной связью надводных кораблей и подводных лодок практически в любой точке Мирового океана.

Важным компонентом связи ВМФ стала космическая система связи и навигации «Циклон» с использованием низколетящих искусственных спутников Земли (ИСЗ). Она явилась составной частью общей системы вооружения средствами связи Министерства обороны.

Дальнейшее совершенствование системы связи было направлено на решение проблем качества связи с глубоко погруженными подводными лодками в условиях активного радиоэлектронного противодействия. Проведенная серия научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и разработанный комплекс технических средств для связи в диапазоне сверхнизких частот (СНЧ), построенный специальный радиоцентр СНЧ связи с антенной системой, использующей линии электропередачи протяженностью несколько десятков километров. Одновременно велись работы по совершенствованию средств СДВ радиосвязи. В частности, была построена с использованием перспективной элементной базы самая мощная в мире передающая радиостанция «Океан».

В состав комплексов последнего поколения вошли вновь разработанные радиолинии помехозащищенной связи. Система связи ВМФ стала частью системы управления Вооруженными силами. Она включает системы дальней оперативной связи ВМФ, оперативно-тактической связи флотов, единой тактической связи кораблей ВМФ. космической связи и подвижную систему связи флота и обеспечивает управление кораблями и самолетами ВМФ, соединениями и частями сухопутных войск, береговых ракетно-артиллерийских войск, а также взаимодействие с частями других видов Вооруженных сил и централизованного оповещения сил ВМФ.

С экспоненциальным ростом способов и средств, с помощью которых люди нуждаются в общении: передача данных, голосовая связь, видеосвязь, передача сообщений, командно-административная связь, связь при чрезвычайных ситуациях и т.д. Модификация радиоустройств легко и с минимальными затратами стала критически важной для военного флота. Новые технологии в 2024 г. обеспечивают гибкость, экономичность и мощность для развития коммуникаций, причем широкие преимущества получают как поставщики услуг и разработчики продуктов, так и конечные пользователи в виде военных.

Сопутствующие технологии могут выступать в качестве способствующих развитию целого ряда других реконфигурируемых радиоустройств. Новые устройства могут обеспечить ВМФ типами радио другой гибкости, которая необходима для полного раскрытия их потенциала, а также дать ВМФ новые преимущества, которые могут помочь снизить стоимость и повысить эффективность систем связи на флоте.