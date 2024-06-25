CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Мобильная связь ИТ в госсекторе
|

Разработчик российских базовых станций на грани банкротства

Компанию «Спектр», «дочку» «Ростеха», которую госкорпорация создавала для развития сетей 5G в России, банкротят. Она приносит убытки и задолжала поставщику семь млн руб.

Заявление о банкротстве

Поставщик радиоэлектронного оборудования «Радио-тест» подал заявление в московский арбитражный суд о признании банкротом принадлежащей «Ростеху» компании «Спектр», выяснил «Коммерсант».

В определении суда говорится, что в феврале третейский судья постановил взыскать со «Спектра» семь млн руб. по договору поставки 2022 г.

ООО «Спектр», 100%-ная «дочка» «Ростеха», было создано госкорпорацией в 2021 г. для производства российских телекоммуникационных решений для 4G и следующих поколений связи в рамках «дорожной карты» развития сетей 5G в России.

Убыточная компания

По данным «СПАРК-Интерфакс», которые приводит издание, доходы «Спектра» по итогам 2023 г. немногим превысили 162 млн руб., чистый убыток составил почти 300 млн руб.; в 2022 г. доходы — 313 тыс. руб., чистый убыток — 540 млн руб.; в 2021 г. чистый убыток составил 80 млн руб.

st700.jpg

Ростех
Поставщик подал в суд заявление о банкротстве дочерней компании «Ростеха»

В аудиторской записке к отчетности компании за 2023 г. говорится, что «Спектр» получил субсидию в 4,4 млрд руб. на развития мобильных сетей пятого поколения по «дорожной карте». Однако 3,7 млрд руб. из них были возвращены в декабре 2023 г. по запросу Минцифры. Проект 5G оказался заморожен, сократилось финансирование и прошло сокращение персонала. В документе сказано, что эти «факторы будут устранены в 2024–2026 гг. в связи с получением финансирования от "Ростеха"».

«В связи с санкционным давлением произошла переориентация на строительство БС 4G/LTE и в ближайшее время планируется перезапустить проект», — сказали представители «Спектра».

В теории платежеспособность «Спектра» может быть восстановлена в ходе реабилитационных процедур, однако «на практике это редкость», прокомментировал ситуацию юрист NSP Сергей Бахмисов. Если общество оказалось «безвозвратно несостоятельным», его имущество будет реализовано в ходе конкурсного производства, а выручка от продажи распределена между кредиторами, уточнил юрист.

Источник издания, близкий к «Спектру», сказал, что проблему с заявлением от «Радио-тест» «планируется решить во внесудебном порядке».

Проект развития 5G

В ноябре 2022 г. CNews писал, что «Ростех» может продать 75% компании «Спектр». За эту долю корпорация планировала получить инвестиции от институтов развития, институциональных инвесторов или других организаций.

Правительство, «Ростелеком» и «Ростех» подписали в 2021 г. трехстороннее соглашение в целях развития мобильных сетей 5G в 2019 г. Тогда Минцифры предоставило госкорпорации субсидию в размере 21,4 млрд руб. Разработкой станций занимались ООО «Спектр» совместно с научно-исследовательской и технологической компанией «Криптонит».

С 2024 г. планировалось развернуть не менее 10 тыс. отечественных базовых станций в десяти городах страны с населением от одного млн человек. В мае 2022 г. «Ростех» заявил о разработке 5G-оборудования на российском «железе» архитектуре OpenRAN или открытом интерфейсе. Это позволяло бы использовать технологии зарубежных производителей. Тогда на этот процесс планировалось направить 4,4 млрд руб.

Однако 21 октября 2022 г. на портале нормативно-правовых актов появился проект поправок Минцифры к постановлению правительства «О правилах выделения субсидий госкорпорации на разработку высокотехнологичной телекоммуникационной линейки продуктов для создания сетей связи». В нем и идет речь о снижении снижение доли «Ростеха» в разработчике до четверти. Изменилась и направленность разработок — ставку решено было сделать не на 5G, а на технологии 4G/LTE как на «более распространенные и востребованные».

Дополнение

Послу публикации материала в редакцию CNews поступил комментарий «Ростеха». Он приведен без изменений.

«Корпорация выделила компании "Спектр" займ с целью погашения кредиторской задолженности. Все обязательства перед контрагентами будут выполнены в установленном порядке в ближайшее время. Мы рассчитываем на продолжение плодотворного взаимодействия с нашими контрагентами в будущем», – сказали CNews представители «Ростеха».

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Названы главные задачи нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства»

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

В России готовят технологию предотвращения столкновений беспилотников и самолетов. Таких систем пока нет нигде в мире

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

В России запущен в работу квантовый процессор с самой высокой точностью среди отечественных устройств

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор робота-мойщика окон HOBOT S6 Pro: умный помощник

Здесь безопасно: российские облачные хранилища и сервисы для частных пользователей

Обзор медиаплеера HIPER MEDIA TV M5 Ultra: простой способ сделать телевизор умным

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024