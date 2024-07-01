В России переводят систему эксплуатации АЭС на отечественное ПО

В России приступили к реализации проекта по переводу системы поддержки эксплуатации атомных электростанций (АЭС) с импортного программного обеспечения (ПО) на российскую платформу «Аксиома».

Импортозамещение в сфере ИТ-решений

В концерне «Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») стартовал проект «Импортозамещение платформы Единой инсталляции системы «Торэкс», включая информационные системы (ИС) Оперативно-диспетчерского комплекса Кризисного центра и Автоматизированную систему инспекционных обходов». Об этом в конце июня 2024 г. сообщила пресс-служба российского государственного холдинга «Росатом». Заключен договор с подрядчиками, утверждено техническое задание и концепция, идут подготовка и согласование частных технических заданий.

ИС поддержки эксплуатации АЭС «Торэкс» в настоящее время эксплуатируется на пяти пилотных атомных станциях России - Балаковской, Белоярской, Кольской, Ростовской и Смоленской. Цифровое ИТ-решение делает прозрачным процесс планирования и выполнения ремонтов, позволяет управлять потребностью в материально–технических ресурсах, планировать затраты на ремонт. Оно было реализовано на импортном ПО, в качестве импортозамещенного решения для него выбрана платформа «Аксиома». Стоит отметить и тот факт, что «Аксиома» включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Rusatom-energy В России переводят систему поддержки эксплуатации АЭС на отечественное ПО

«При создании платформы «Аксиома» разработчики учитывали опыт и наработки крупных российских и международных предприятий из многих отраслей производственной сферы. Схожесть методологий и архитектур «Аксиома» и IBM Maximo, наследуемая процессная модель и логика облегчат переход для пользователей АЭС при запуске «Торэкс» на платформе «Аксиома»», - сказал директор Департамента управления ИТ-проектами и интеграцией концерна «Росэнергоатом» Олег Шальнов.

Система «Торэкс» интегрирована с другими ИТ-ресурсами «Росэнергоатома» и охватывает все жизненно важные процессы, связанные с оборудованием атомных станций: оперативную эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонты, инженерную поддержку, управление ресурсами и документацией. В настоящее время на ней работает более 13 тыс. пользователей - практически весь эксплуатационный и ремонтный персонал, который ведет базу данных оборудования, занимается проведением обходов, контролем за состоянием оборудования и его ремонтом, ведет записи о дефектах и их устранении.

В ближайшее время в рамках ИТ-импортозамещения «Торэкса» планируется создать программно-аппаратный комплекс (ПАК), осуществить миграцию текущего решения на новую платформу, а также выполнить доработки по развитию текущего функционала ИТ-системы.

Подрядчик

Основным исполнителем работ по проекту выступает одна из старейших ИТ-компаний России «Интерпроком». Компания специализируется на разработке прикладного ПО для автоматизации бизнеса, выступает как системный интегратор и дистрибьютор ПО. Решения от «Интерпроком» входят в реестр отечественного ПО. Сотрудники компании ведут масштабные проекты по импортозамещению в госкорпорациях и крупных коммерческих предприятиях на территории России.

Компания «Интерпроком» занимается управлением проектом в концерне «Росэнергоатом», а также разрабатывает методологическую и экспертную поддержку осуществляет АО «Консист-ОС» - внутренний интегратор и центр компетенций концерна «Росэнергоатом» в области ИТ.

«Наши эксперты принимали самое активное участие в реализации проекта «Торэкс», более того, в АО «Консист-ОС» создан центр компетенции, который занимается технической поддержкой и развитием системы. Наличие собственной экспертизы, а также глубокое понимание особенностей бизнес-процессов АЭС и потребностей наших бизнес-заказчиков позволит нам успешно импортозаместить ИТ-систему», — сказал генеральный директор АО «Консист-ОС» Илья Холкин.

Планируется, что импортозамещенная ИТ-система будет растиражирована и введена в промышленную эксплуатацию в конце 2025 г. на одиннадцати российских АЭС, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). Внедрение ИТ-системы будет и в Опытно-демонстрационном инженерном центре по выводу из эксплуатации (ОДИЦ), который является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»), Кризисном центре и центральном аппарате «Росэнергоатома».

Заказчик ИТ-системы и другие проблемы стоящие перед энергетическим сектором

В настоящее время в состав концерна «Росэнергоатом» на правах филиалов входят 11 действующих АЭС, в эксплуатации находятся 36 энергоблоков (включая плавучий энергоблок ПАТЭС в составе двух реакторных установок) суммарной установленной мощностью свыше 28,5 ГВт.

Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Баланс потребления первичной энергии в России значительно дифференцирован: в нем присутствуют природный газ, уголь, нефтепродукты, гидроэнергия, атомная энергия и возобновляемые источники энергии. Согласно данным из государственного доклада о состоянии энергосбережения и повышения энергетической эффективности в России, потребление угля и нефтепродуктов сокращается, их совокупная доля в балансе снизилась с 33% до 29%, объем потребления газа увеличивается в среднем на 3,5% в г. и занимает долю 60% баланса. На возобновляемые источники энергии и энергию ядерного топлива приходятся оставшиеся 11%. Газ постепенно вытесняет уголь и нефтепродукты - так, последние четыре года их потребление в балансе снижается, сокращая свою долю на 4%. Как видим, структура энергобаланса значительно шире, нежели только нефтегазовый комплекс, но именно нефть и газ являются основными поставщиками энергии в современном мире.

Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного ИТ-оборудования.

Согласно данным из совещания о текущей ситуации в нефтегазовом секторе, которые были опубликованы на сайте Правительства России. Основные проблемы, связанные с санкциями западных стран и США, можно свести к следующему: нарушена логистика экспортных поставок углеводородов; задержка и сбои в оплате экспортных поставок энергоресурсов; попытка заместить российские поставки энергоресурсов альтернативными поставками из других стран; ограничение зарубежного финансирования отрасли и участия международных компаний в проектах; запрет на поставку оборудования и технологий.

По мере того, как будут окончательно выстроены новые логистические цепочки проблемы будут иметь тенденцию к уменьшению. Например, в кратчайшие сроки должна быть увеличена пропускная мощность нефтепровода «Восточная Сибирь - Дальний Восток».

Возникшие проблемы вызывают, прежде всего, необходимость импортозамещения технологий, расширения рынков сбыта и выстраивания новых производственных и логистических цепочек. Наиболее уязвимым местом является техническое оснащение энергетической отрасли. Надо отметить, что, благодаря курсу на импортозамещение, за последние годы в этом отношении многое сделано. Однако в целом по энергетическому комплексу проблемы обеспечения современным отечественным оборудованием и технологиями существуют, особенно то, что касается глубоководных проектов т.е. свыше 152 м на арктическом шельфе.

В России всегда большое внимание уделялось развитию трубопроводной транспортировке нефти и газа. Этому прежде всего способствовало географическое положение страны - близость рынков сбыта. В современных условиях при необходимости поиска новых рынков сбыта и выстраивания новой логистики необходимо использование сжиженного природного газа (СПГ). Рынок СПГ должен стать для России новой точкой роста в энергетике, для этого страна имеет необходимые условия, в первую очередь, громадную ресурсную базу. Россия может стать одними из лидеров в поставках СПГ, тем боле, что многие страны в этом заинтересованы и имеют необходимую инфраструктуру для принятия СПГ.