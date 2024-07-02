Газпром запускает завод по производству космических аппаратов
Сборочное производство космических аппаратов «Газпром СПКА» начнет работу уже в текущем месяце, а в следующем году там планируют выпускать по два аппарата в неделю. Первые спутники будут созданы в рамках сотрудничества с частными компаниями — сейчас такие планы обсуждаются.
Запуск завода
Первые спутники создадут в рамках сотрудничества с частными компаниями. Об этом сообщил в конце июня 2024 г. изданию ТАСС первый заместитель гендиректора «Газпром СПКА» Сергей Масалов. Сборочное производство космических аппаратов (СПКА), организуемое компанией «Газпром СПКА» начнет работу в июле и в 2025 г. планирует выйти на производство двух спутников в неделю.
«В августе 2024 г. «Газпром СПКА» планирует два малых аппарата уже поставить на стапеля и начать испытания. То есть завод уже начнет функционировать недели через две т.е. в этом месяце», - сказал первый заместитель гендиректора «Газпром СПКА» Сергей Масалов.
На заседании межведомственной комиссии по использованию результатов космической деятельности Масалов уточнил, что первые спутники будут созданы в рамках сотрудничества с частными компаниями - начиная с 2025 г., они рассчитывают выйти на производство ста малых аппаратов в год. Масалов добавил, что в настоящее время идет обсуждение планов с коллегами из частных компаний - они планируют в 2025 г. выйти на два спутника в неделю.
Спутниковая группировка России
Российская спутниковая группировка превысила 240 космических аппаратов. При этом в 2024 г. будет запущено еще более 100 спутников. Со слов вице-премьера России, главы Минпромторга Дениса Мантурова, для наращивания отечественной орбитальной группировки в 2024 г. уже запущено более 20 космических аппаратов. До конца этого года планируется запуск еще более 100 космических аппаратов. Таким образом, в 2024 г. в общей сложности ожидаем запуска 123 аппаратов, в том числе 70 малых.
Это распространяется и на сегмент спутниковой связи. Именно благодаря ей доступ к высокоскоростному интернету могут получить жители сельских и труднодоступных территорий нашей страны, что, в конечном счете, оставит проблему цифрового неравенства позади. Развитие спутниковой связи предусмотрено новой стратегией развития телеком-отрасли на период до 2035 г.
В конце 2023 г. Президент России Владимир Путин поручил снизить цену запуска космических аппаратов на орбиту, а также существенно нарастить состав российской орбитальной группировки, в 2022 г. она включала в себя 102 аппарата. Путин подчеркнул, что это обязательное принципиальное условие для ускоренного форсированного развития рынка космических услуг. Эти вопросы нужно учесть, в том числе в рамках работы по созданию нашей новой ракетной техники, подчеркнул президент.
На наращивание отечественной спутниковой группировки будет направлено 116 млрд руб., о чем сказал Президент России Федеральному собранию в начале 2024 г. Средства пойдут как на создание необходимой инфраструктуры, так и на инвестиции в непосредственные разработки.
К 2030 г. будет запущено 737 низкоорбитальных спутников, которые позволят повысить скорость интернета по всей стране. Уже в 2025 г. Правительство России планирует запускать на орбиту до 12 ракет в год, в каждой из которых может помещаться до 15 спутников. Летом 2023 г. уже были успешно запущены три низкоорбитальных спутника.
Производство космических аппаратов
Развитие космической отрасли – приоритетная задача для России, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
При производстве, создаются две версии космического аппарата: структурно-термическая модель (СТМ) и инженерная модель (ИМ). Эти аппараты подвергаются жестким испытаниям, чтобы воспроизвести условия, ожидаемые при запуске, проверить правильность работы всех подсистем спутника и обеспечить их совместимость с ракетой-носителем и ее наземными системами. Может быть построена квалификационная модель для проверки работоспособности системы с хорошим запасом. Спутник проходит испытания на воздействие окружающей среды, включая термовакуумные испытания, в ходе которых спутник помещается в вакуумную камеру с имитатором солнца для воспроизведения экстремальных колебаний температуры, наблюдаемых в космосе. Вибрационные и акустические испытания воспроизводят условия запуска. Во время вибрационных испытаний космический аппарат постепенно встряхивают с разной силой на вибрирующем столе или шейкере. Создаваемые условия на 25% тяжелее тех, что ожидаются при старте. Во время акустических испытаний космический аппарат помещается в реверберационную камеру и подвергается воздействию очень сильного шума, аналогичного тому, с которым он столкнется во время запуска.
После того как конструкция доказана и прошла критическую экспертизу, создается летная модель (ЛМ) спутника. Именно он отправится в космос. Промышленники поставляют различные элементы, которые получает и интегрирует генеральный подрядчик. Снова проверяются электрические системы, чтобы убедиться, что электрические сигналы, генерируемые одной частью космического аппарата, принимаются и понимаются другой, а также обеспечивают связь с наземными системами. В ходе заключительных испытаний также проверяется программное обеспечение (ПО): оно должно охватывать все режимы работы и процедуры полета, а также обеспечивать корректную обработку информации. Также проверяется навигация и наведение. Этапы квалификации и приемки могут занять более двух лет. После успешного завершения приемочных испытаний космический аппарат готов к транспортировке на космодром.