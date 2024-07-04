Россиянам усложняют использование IP-телефонии и виртуальных АТС. Zoom под ударом

ФСБ потребовала от операторов связи прекратить предоставлять клиентам VoIP-аккаунты не только с иностранных IP-адресов, но и с принадлежащих российским хостинг-провайдерам.

Требование ФСБ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) отправила российским операторам связи письма с требованием запретить предоставлять клиентам возможность использовать VoIP-аккаунты как с иностранных IP-адресов, так и принадлежащих российским провайдерам хостинга, выяснил РБК.

По информации гендиректора сети точек обмена трафиком Piter-IX Николая Метлюка письмо получили не все операторы в России: «Видимо, рассылка пошла в первую очередь крупным игрокам или тем операторам, которые фигурируют в уголовных делах».

VoIP-телефония преобразует стандартный телефонный сигнал в цифровой поток, который может передаваться через интернет, а также входящий цифровой поток из интернета — в аналоговый телефонный сигнал.

Борьба с мошенниками

У клиентов операторов связи растет спрос на виртуальные номера, которые можно использовать не в том регионе, на который указывает префикс, а также аренду виртуальных АТС, причем за рубежом арендовать их было дешевле, пояснил Метлюк. Трафик виртуальных АТС невозможно отследить, поэтому ими пользуются мошенники.

freepik Борясь с мошенниками ФСБ запретила операторам связи предоставлять VoIP-аккаунты своим клиентам

Так что требования ФСБ должны помочь в борьбе с ними. По словам директора по инфраструктуре облачного провайдера «EdgeЦентр» Алексея Учакина, сейчас для подключения телефонии через интернет нужно указывать, с каких IP-адресов планируется подключение. Обычно использовались IP-адрес офиса и VPN-шлюз, который мог быть вне контура компании, например у хостера.

Последствия для клиентов и бизнеса

Член оргкомитета Профессиональной ассоциации в сфере облачных технологий (Russian Cloud Computing Professional Association, RCCPA) Антон Салов привел пример того, кого может затронуть применение нового требования ФАС. Это пользователи зарубежных сервисов видеоконференцсвязи, например, Zoom и др. «Там есть сценарий, когда можно пригласить на виртуальную встречу пользователя, позвонив на его номер телефона. Это делается средствами VoIP-телефонии, и теперь звонки через подобные зарубежные сервисы могут не проходить в Россию», — сказал он. У тех, кто находится в командировке или отдыхает за границей, вероятно, не будут проходить звонки на телефонную сеть общего пользования.

Могут пострадать и компании, у которых есть зарубежные сотрудники или офисы, но нет собственной инфраструктуры и они размещают ее у хостинг-провайдеров, считает Учакин.

Провал идеи белых списков

В июле 2023 г. Госдума приняла изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», вводящий регулирование провайдеров хостинга. Согласно документу, оказывать услуги по предоставлению хостинга смогут только компании из реестра Роскомнадзора (РКН). Вводится также обязанность хостинг-провайдеров соблюдать требования о защите информации.

Осенью 2023 г. правила по ведению реестра провайдеров и требования по информационной безопасности ужесточили. Были определены способы идентификации и аутентификации клиентов провайдеров при заключении договоров об оказании услуг хостинга.

В декабре 2023 г. CNews писал, что Стратегия развития отрасли связи до 2035 г., разработанная Минцифры и утвержденная Правительством России, предполагает создание информационной системы страновой принадлежности IP-адресов (гео-IP-локация). Ранее о начале создания такой системы объявлял Роскомнадзор.

Глава хостинг-провайдера «Русоникс» Константин Анисимов полагает, что причиной введения новых требований стал провал идеи ведения «белых списков»: «То, что мера коснулась российских хостингов, может означать, что идея вводить белые списки адресов российских хостеров, которые гарантированно идентифицировали клиента, провалилась. Взаимодействовать с несколькими сотнями небольших провайдеров непросто. ФСБ решила резко сократить количество неконтролируемых участников в цепочке фрода».