Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2024 года

CNews объявляет о начале подготовки к крупнейшему мероприятию российского ИКТ-сообщества. Семнадцатый CNews FORUM пройдет 7 ноября 2024 г. в Москве.

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM 7 ноября 2024 г. откроется в семнадцатый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2024 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2024 можно уже сейчас.

В первой части мероприятия состоится общая пленарная сессия с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора.

Присутствующие на заседании смогут принять участие в программе мероприятия, ставящей целью определить наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы будут формировать развитие информатизации бизнеса и государства в России.

После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «Цифровизация финансового сектора», «Импортозамещение», «Цифровизация промышленности», «Цифровизация торговли», «Цифровая трансформация» и «Искусственный интеллект и большие данные».

В рамках сессионных заседаний будет представлена информация о наиболее перспективных решениях отечественных и западных поставщиков ИТ, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях.

Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.

В 2023 г. CNews FORUM собрал более 1600 человек. На форуме прозвучало более 120 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 30 структур. Его информационными партнерами выступили более 40 организаций.

В 2023 г. на форуме выступали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев; первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин; заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин; вице-президент по информационным технологиям ЕВРАЗ Артем Натрусов; заместитель председателя правления Россельхозбанка Николай Ульянов и многие другие.

В разные годы на CNews FORUM делали доклады старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Никита Волков; заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев; заместитель министра экономического развития России Савва Шипов; заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов; заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев; председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков; руководитель Аналитического центра при Правительстве России Владислав Онищенко; директор по ИТ СО ЕЭС Глеб Лигачев; вице-президент по ИТ СПАО «Ингосстрах» Алексей Клепиков; руководитель блока «Информационные технологии» Альфа-Банка Александр Сахаров; руководитель дирекции ИТ Райффайзенбанка Андрей Попов; заместителя председателя правления, банк Уралсиб Максим Белоусов; начальник управления ИТ Сургутнефтегаза Ринат Гимранов; министр Правительства Москвы, руководитель ДИТ Москвы Артем Ермолаев; заместитель министра экономического развития Олег Фомичев.

В ходе церемонии CNews AWARDS, состоявшейся на CNews FORUM 2023, были награждены выдающиеся российские ИТ-проекты и компании.

Чтобы принять участие в CNews FORUM 2024, заполните, пожалуйста, анкету.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.