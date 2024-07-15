В России началось крупномасштабное производство отечественных домашних маршрутизаторов

В Екатеринбурге стартовало производство роутеров для домашнего и офисного использования – им руководит компания «Искра Технологии». Один из основных заказчиков – оператор «Ростелеком», предоставляющий, в числе прочего, услуги домашнего интернета. Уже на начальном этапе фабрика способна выпускать сотни тысяч устройств ежегодно.



Российский роутер в каждый дом

Компания «Искра Технологии» сообщила CNews о запуске очень крупного производства роутеров на территории России. В компании отдельно подчеркивают, что речь идет именно об абонентском оборудовании, да и по фотографиям отчетливо видно, что это именно потребительские маршрутизаторы, предназначенные для использования дома или в офисе.

Один из ключевых заказчиков в данном случае – это оператор «Ростелеком». По словам представителей «Искра Технологии», это первый проект производства массового абонентского оборудования, который реализуется в интересах «Ростелекома».

Производство налажено в Екатеринбурге – городе, где юридически зарегистрирована «Искра Технологии». Уже на начальном этапе компания способа выпускать несколько сотен тысяч роутеров в год.

«Искра Технологии» Роутеры для «Ростелекома» уже выпускаются

Редакция CNews обратилась к представителям «Искра Технологии» с вопросами о планах по расширению объемов производства и привлечению других клиентов в дополнение к «Ростелекому» и получила такой ответ: «В этом году (в 2024 г. - прим. CNews) и в следующем (в 2025 г. - прим. CNews) мы планируем выпускать продукцию согласно производственному плану, т.е. несколько сотен тысяч изделий в год. В дальнейшем мы видим возможность, что и другие заказчики запросят локальное производство по разным причинам – экономическим, политическим, и мы сможем нарастить мощность, как минимум в 1,5 раза в течение ближайших трех лет».

Представители компании-производителя на вопрос CNews о количестве выпущенных роутеров для «Ростелекома» ответили: «Несколько десятков тысяч уже выпущено, а планируется выпустить порядка 100 тыс. единиц в ближайшие полгода». Напомним, что в современной России почти каждый интернет-провайдер имеет в списке предложений брендированный маршрутизатор, который, как правило, или дает абонентам в аренду с правом постепенного выкупа, или сразу продает их им при заключении договора на оказание услуг проводной связи.

Подробностей немного

Ни «Искра Технологии» ни «Ростелеком» к моменту выхода материала не раскрывали спецификации новых маршрутизаторов. На сайте производителя и вовсе не было ни единого упоминания о них в разделе «Продукты».

Пока что известно лишь, что все роутеры по умолчанию поддерживают технологию GPON или Gigabit Passive Optical Network. Технология подразумевает подключение абонентского оборудования по оптическому кабелю и позволяет пользоваться высокоскоростным интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Для сравнения, даже во многих крупных городах операторы редко предоставляют более 100 Мбит/с. Так, сотрудник CNews, абонент домашнего интернета от одного из операторов «большой четверки», в апреле 2024 г. столкнулся с нем, что в его двухподъездном доме в одном из подъездов есть возможность подключения интернета на 200 Мбит/с и выше, а в другом – нет. По прошествии трех месяцев провайдер так и не решил проблему.

«Искра Технологии» Платы новых роутеров

Технологию GPON для подключения абонентов используют многие российские операторы связи, например, МТС. Сама по себе технология не нова – впервые ее представили в 2008 г., но в России по прошествии с того момента 16 лет она по-прежнему распространена далеко не повсеместно.

Технических характеристик почти нет

Для большинства современных пользователей основным критерием выбора домашнего роутера является поддерживаемая им версия Wi-Fi. Медленными и устаревшими Wi-Fi 4 и 5 (802.11n и 802.11ac соответственно) уже мало кто хочет пользоваться ввиду повсеместного распространения Wi-Fi 6 и официального разрешения российских властей на использование Wi-Fi 6E с поддержкой частот 6 ГГц. Также уже началось распространение маршрутизаторов с Wi-Fi 7, способных передавать гигабиты информации в секунду «по воздуху».

Тем не менее, в роутерах для «Ростелекома» производства «Искра Технологии» современных версий Wi-Fi не будет. «У роутеров четыре LAN порта, они поддерживают версию Wi-Fi 5 и подходят для большинство задач конечных пользователей. Подключаются в сеть по оптической технологии GPON», – сообщили CNews представители «Искра Технологии». На вопрос редакции, как будут распространяться роутеры, производитель ответил: «Это операторский бизнес, мы производим роутеры для оператора связи, не для ритейла. А оператор связи уже их продает, дарит, сдает в аренду». Редакция CNews также обратилась в «Ростелеком» с вопросом о схеме распространения новых маршрутизаторах и вероятности их появления в розничных сетях и ожидает ответа.

Подробнее о производителе

АО «Искра Технологии» – это один из старейших российских производителей телеком-оборудования. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, компания основана в июне 1997 г., но при этом на учете в ФНС она числится с мая 1994 г.

Уставный капитал компании – 760 тыс. руб., держателем акций является ЗАО «ВТБ Регистратор». Генеральный директор – Владислав Давыдов, занимает эту должность с января 2018 г.

2023 г. оказался для «Искра Технологии» очень успешным. По его итогам выручка компании подскочила на 64% год к году и составила 4,5 млрд руб., а чистая прибыль достигла 365,1 млн руб. (данные сервиса «Контур.Фокус»). Годом ранее она составляла 40,1 млн руб., в 2021 г. – 14,1 млн руб., а ковидный 2020 г. «Искра Технологии» завершила с чистым убытком около 72 млн руб.

У компании более 30 видов деятельности, основной среди которых – «разработка компьютерного программного обеспечения» (код ОКВЭД 62.01). Также в списке: «производство средств связи, выполняющих функцию цифровых транспортных систем» (26.30.12), «производство прочих строительно-монтажных работ» (43.29), «деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции» (71.12.6), «виды издательской деятельности прочие» (58.19), «производство радиоэлектронных средств связи» (26.30.15) и пр.