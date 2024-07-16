Покупателей SIM-карт в России будут пробивать по СМЭВ, а пополнять счет наличными только по паспорту

Уже летом 2024 г. могут быть приняты поправки Минцифры в закон «О связи», по которым российские граждане больше не смогут заплатить за мобильную связь наличными без предъявления паспорта. Продавцов SIM-карт, не проверивших паспортные данные покупателя в специальной межведомственной системе, будут штрафовать. С начала 2024 г. обсуждалось несколько еще более «жестких» инициатив.



Новые требования к продажам SIM-карт

Разработанные Минцифры корректировки в закон «О связи», ужесточающие правила продажи SIM-карт, проходят межведомственное согласование. В редакцию поправок вошло требование обязательной предварительной проверки паспортных данных покупателя по базе МВД через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), выяснили «Ведомости».

Принимать оплату за мобильную связь наличными нужно будет тоже только по предъявленному паспорту. Не соблюдающий новые правила продавец может быть оштрафован на сумму до 10 тыс. руб. за каждую SIM-карту, проданную с нарушениями.

Законопроект может быть принят приняты Госдумой до конца весенней сессии, то есть до 4 августа 2024 г., сказал собеседник издания, близкий к правительству.

Проблема «серого» рынка

Борьбу с «серыми» SIM-картами власти начали весной 2023 г., а летом 2023 г. такие карты начали массово блокировать. «Серыми» называются SIM-карты, о владельцах которых у операторов связи нет достоверной и документально подтвержденной информации. Чаще всего такие карты используют мошенники, чтобы обеспечить себе полную анонимность.

В 2023 г., по данным ЦБ, которые приводит издание, телефонные мошенники провели 1,17 млн операций без согласия клиентов и похитили у граждан и бизнеса 15,8 млрд руб. Число случаев мошенничества выросло год к году на 33%, а сумма украденных средств – на 11,5%. При этом Роскомнадзор выявил около 43 млн мобильных номеров, оформленных с нарушениями.

В связи с этим с начала 2024 г. обсуждалось несколько инициатив, направленных на ужесточение правил продажи SIM-карты и проверки приобретателей.

В январе 2024 г. CNews писал о предложении зампреда совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации Артема Шейкина законодательно приравнять SIM-карты средствам платежа и наказывать тех, кто связан с оборотом «серых» SIM-карт, по всей строгости УК России, статьей 187 которого ( «Неправомерный оборот средств платежей») предусмотрен штраф в размере до одного млн руб. и тюремный срок на срок до семи лет. За некачественную проверку данных об абонентах при заключении договоров с ними, Шейкин предложил принудительно прекращать деятельность юридических лиц операторов.

В мае 2024 г. стало известно, что Федеральная служба безопасности России (ФСБ) и Минцифры обсуждают в качестве одной из возможных мер предоставление россиянином своих биометрических данных при покупке SIM-карты. Другой обсуждаемый вариант — продажа карт исключительно в фирменных салонах операторов связи и на «Почте России».

В июне 2024 г. в Государственную Думу внесен законопроект о том, что иностранные граждане и лица без гражданства смогут заключать договоры на оказание услуг сотовой связи только при личной явке в офис оператора (или его дилера) и при предъявлении документа, удостоверяющего личность, который должен быть проверен с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и государственной информационной системы «ЕСИА физических лиц с использованием биометрических персональных данных».

Мнение операторов связи

Представители «Билайна» сообщили изданию, что поддерживают введение дополнительных требований по идентификации абонентов: «Это важный шаг в борьбе с телефонным мошенничеством».

В Tele2 заверили, что все подключения к сети по паспортам России в салонах компании уже проходят проверку в СМЭВ.

Что касается пополнения баланса наличными, требование предъявить паспорт не должно стать серьезной проблемой, поскольку доля офлайн‑платежей за мобильную связь достигла исторического минимума, как сообщал «Ведомостям» «Мегафон» в мае 2024 г. На долю платежей через банкоматы или терминалы оплаты приходилось около 6% от общего объема, следовало из статистики оператора.