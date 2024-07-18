В России реализована технология управления БПЛА через спутник

В Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация) назвали использование спутников для полета дронов перспективным. Ведомство заказала выполнение научно-исследовательской работы по созданию российской системы предотвращения столкновений беспилотников и пилотируемых воздушных судов. Результатом, в частности, станет определение стандартов российских систем подобной направленности.

Будущие перспективы

В Росавиации заявили о перспективности использования спутников для управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на территории России. Об этом в середине июля 2024 г. сообщает издание РИА «Новости». Ведомство видит потенциал в синергии спутниковой и радиосвязи для эффективного контроля за полетами дронов.

По словам заместителя главы Росавиации Андрея Потемкина, необходимо использовать все доступные возможности для управления БПЛА. Речь идет как о радиосвязи, так и о ретрансляции каналов управления беспилотными воздушными судами. Спутники, как уточнил Потемкин, имеют преимущество в плане покрытия территории России, однако не всегда лидируют по оперативности прохождения сигнала и другим информационным параметрам.

Unsplash - Kevin Stadnyk В Росавиации рассказали, как будут использовать спутники для управления дронами

Весной этого года в рамках совместного эксперимента АО Спутниковая система «Гонец» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») и компанией «Геоскан» были успешно переданы данные о местоположении, телеметрические данные беспилотника в центр обработки данных (ЦОД) спутниковой системы «Гонец». В добавку была отправлена команда через спутник о принудительном возвращении беспилотного воздушного судна (БВС) на место запуска. Это в свою очередь был первый подобный удачный эксперимент в России.

Стоит учитывать и масштабы России, где значительная часть территории не охвачена другими видами связи, ранее сообщал изданию РИА «Новости» генеральный директор компании «Геоскан» Алексей Юрецкий. По его мнению, развитие спутниковых систем для контроля местоположения воздушных судов становится принципиально важным - за счет своей многофункциональности спутниковые системы гораздо более перспективны и экономически эффективны с точки зрения инвестиций, чем наземная инфраструктура. Компания «Геоскан» как разработчик и эксплуатант беспилотных комплексов заинтересован в таких решениях, и поэтому сотрудники с энтузиазмом включились в эксперимент.

Совместная работа

«Геоскан» - российская группа технологических компаний, которая занимается разработкой и производством беспилотных авиационных систем (БАС), малых космических аппаратов (кубсатов), авионики, средств беспроводной связи, сенсоров для БАС и кубсатов. Также технологическая компания, которая предоставляет услуги по беспилотной аэрофотосъемке, в том числе мультиспектральной и тепловизионной, воздушному лазерному сканированию, геологоразведке, разрабатывает и производит беспилотные комплексы и системы навигации в помещениях для STEAM-образования и соревнований по робототехнике, создает шоу дронов. Продукция и услуги группы компаний (ГК) «Геоскан» поставляются более чем в 50 стран мира.

«Отечественные системы спутниковой связи с повсеместным покрытием открывают гораздо более широкие горизонты технологического развития БАС: на другой уровень выходят системы управления беспилотными авиакомплексами, контроля их местоположения, статуса, возможности полета по тем или иным зонам, существенно снижаются риски утраты летательных аппаратов. Но сегодняшнее событие знаменует гораздо большее - новую эру развития беспилотных решений в целом, когда спутниковые технологии приходят в эту индустрию и позволяют совершенно по-иному раскрыть ее потенциал: это и загоризонтное управление всеми видами беспилотников, и новый уровень контроля за ними, и возможности получения требуемой информации из зон полета. Уверен, что перед нами откроются и дополнительные возможности, которые мы, вероятно, еще и не оценили в полной мере», - сообщил генеральный директор АО Спутниковая система «Гонец» Павел Черенков.

АО Спутниковая система «Гонец» - единый оператор государственной корпорации «Роскосмос» по системам связи, вещания и ретрансляции. Компания является оператором многофункциональной системы персональной спутниковой связи «Гонец» и многофункциональной космической системы ретрансляции «Луч». Компания-разработчик предоставляет сервисы спутниковой связи на различных мобильных и стационарных объектах, имеет портфель отраслевых решений с использованием спутниковых каналов связи и ретрансляции. АО Спутниковая система «Гонец» принимает также активное участие в реализации федерального проекта «Сфера». Проект «Сфера» - один из ключевых проектов государственной корпорации «Роскосмос», направленный на развитие космических информационных технологий (ИТ) и ликвидацию так называемого «цифрового неравенства»: обеспечение доступа в интернет через спутники там, где невозможно проложить оптоволокно. Например, в высоких широтах, зонах тайги, тундры и вечной мерзлоты.

Для тестирования технологии использовалось беспилотное воздушное судно «Геоскан 201», оснащенное экспериментальным бортовым модемом «Гонец» и антенной в специальном облегченном форм-факторе. Выполнялись наземные тесты и полеты на аэродроме «Пушистый» (бывший военный аэродром на острове Сахалин), в ходе которых оценивалась возможность установки связи, передачи данных телеметрии с борта «Геоскан 201» на космический аппарат «Гонец-М» и отправки команд с наземной станции управления «Геоскана» на беспилотное воздушное судно через спутник. Всего было выполнено 6 полетов, получено 218 информационных сообщений с телеметрией беспилотника на FTP-сервере системы «Гонец» и переданы три информационных сообщения с командами управления в полете по обратной связи.