Две тысячи российских компаний лишились ИТ-аккредитации. В их числе «Цифровая экономика», «ИТ-парк», структуры «Ростеха» и «Ростелекома»

Минцифры лишило аккредитации ИТ-компаний 2 тыс. организаций, не подтвердивших соответствие необходимым требованиям. Среди них - АНО «Цифровая экономика», структуры «Ростеха» и «Ростелекома», «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» (первый в России технопарк, построенный в Татарстане) и издательство «Аргументы и факты».

Минцифры лишило тысячи компаний ИТ-аккредитации

Минцифры сообщило о продлении ИТ-аккредитации для 18 тыс. компаний. Такая аккредитация дает право на налоговые льготы и преференции. Для подтверждении аккредитации компании должны ежегодно предоставлять информацию о соответствии профилю деятельности.

При подаче заявлений средняя заработная плата должна быть выше средней по России за I квартал 2024 г. или средней по региону. По данным Росстата, средняя заработная плата по России составляет 80 тыс. руб., при этом в ИТ-секторе данное значение выше почти в два раза.

Из подтвердивших аккредитацию организаций 13 тыс. организаций, получающих налоговые льготы, и более 5 тыс. оргназиаций, которые предоставили данные по доле ИТ в структуре дохода, уровню зарплаты и информации об ИТ-деятельности на сайте компании.

В то же время 2 тыс. компаний не подали заявления на подтверждение или выяснилось, что они не соответствуют критериям. Они более не числятся среди аккредитованных.

Сам список аккредитованных ИТ-компаний с 2022 г. не публикуется, но на Портале госуслуг можно проверить факт наличия или отсутствия конкретной компании в этом списке. В CNews есть список компаний, оставшихся без ИТ-аккредитации.

АНО «Цифровая экономика» - не ИТ-компания

В числе лишившихся аккредитации - АНО (автономная некоммерческая организация) «Цифровая экономика». Она была создана в 2017 г. для реализации национальной программы «Цифровая экономика». В число учредителей организации входят государство и крупнейшие участники ИКТ-рынка.

В наблюдательный совет организации входят вице-премьер Дмитрий Григоренко, министр экономического развития Максим Решетников и министр цифрового развития Максут Шадаев. Пресс-служба АНО «Цифровая экономика» заявила CNews, что АНО разбирается в ситуации и находятся в контакте с Минцифры.

Структуры «Ростеха», «Росатом» и «Ростелекома» остались без ИТ-аккредитации

Лишился аккредитации и ряд структур госкорпорации «Ростех»: «РТ - Цифровые технологии», «РТ-Прометей», «РТ - Современные технологии» и «РТ - Цифровые технологии».

Пресс-служба «Ростеха» к моменту публикации этого материала не ответила на запрос CNews по данному вопросу.

Без ИТ-аккредитации осталось частное учреждение по информационно-аналитическому обеспечению Ситуационно-кризисный центр «Росатом».

Также без аккредитации остался ряд «дочек» «Ростелекома»: «РТ-Информационные системы», «РТК - Специальные решения» и «РТК-Энергобаланс».

Аккредитации лишилась компания «МФИ - Софт», разрабатывающая решения в сфере СОРМ (система оперативно-розыскных мероприятий). Компания входит в холдинг «Цитадель», который, в свою очередь, входит в «ИКС Холдинг».

Пресс-служба «МФИ Софт» пояснили CNews, что происшедшее связано с переименованием компании в «Цитадель», которая имеет действующую аккредитацию ИТ-компании.

Первый технопарк - без ИТ-аккредитации

Из СМИ аккредитации ИТ-компаний лишились издательство «Аргументы и факты» и создатель телеканалов в формате HDTV «Первый ТВЧ» (партнер спутникового оператора «Триколор»).

Аккредитации лишился «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк». Он был создан в Татарстане в 2009 г., и стал первым технопарком, созданным в рамках соответствующей федеральной целевой программы. Технопарк расположен на двух площадках - в Казани и в Набережных Челнах.

Среди коммерческих компаний аккредитации лишились доменные регистраторы ООО «Рег.ру домены хостинг» (структура Reg.ru) и ООО «2Домейнс.ру». Пресс-служба Reg.ru к моменту публикации не ответила на запрос CNews по данному вопросу.

Из юридических компаний без аккредитации остались ООО «Ндфлка.ру» (занимается консультациями в сфере налогооблажения) и ООО «Яковлев Легалтех» (занимается управлением коллективной собственностью).

Также без аккредитации осталась компания «РДЛ-Телеком», занимающаяся интеграцией ИТ-решений на железнодорожном транспорте и участвовавшая в создании Wi-Fi-сетей на железных дорогах. ИТ-аккредитации лишилось АО «Каршеринг» - партнер каршерингового сервиса Belkacar.

Федеральные, региональные и муниципальные организации, оставшиеся без аккредитации

ИТ-аккредитации лишилось федеральное государственное автономное учреждение «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти им. А.В. Старовойтова». Также ИТ-аккредитации лишились два федеральных государственных бюджетных учреждения:Информационный вычислительный центр Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и Институт динамики систем и теории управления им. В.М. Матросова Сибирского отделения Российской академии наук.

Среди государственных казенных предприятий, находящихся введении ргеиональных властей, аккредитации лишились: «Медицинский информационно-аналитический центр министерства здравоохранения Чувашской республики», «Госинформ» (Республика Мордовия), «Центр развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергоэффективности» (Республика Якутия - Саха), «Электронный регион» (Ярославская область), «Медиицнский информационно-аналитический центр Калининградской области», «Безопасный регион» (Волгоградская область), «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий», «Информационные технологии» (Республика Башкортостан), «Информационно-вычислительный центр ЖКХ» (Ростовская область), «Медицинский информационно-аналитический центр» (Новгородская область), «Забайкальский информационный центр», «Новгородский информационо-аналитический центр» и «Центр информационных технологий» (Республика Ингушетия).

Также среди областных и краевых государственных казенных учреждений без аккредитации остались «Центр информационных технологий Магаданской области», «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления», «Центро цифрового развития строительной отрасли» (Красноярский край) и «Центр информационных технологий Красноярского края».

Среди муниципальных казенных учреждений без аккредитации остались «Электронный Сочи», «Комитет по информатизации города Тюмени», «Центр информационных технологий городского округа город Уфа Республики Башкортостан» и «Городской мониторинговый центр» (Санкт-Петербург).

Кто еще лишился ИТ-аккредитации

Среди автономных некоммерческих организаций без ИТ-аккредитации остались: «Национальное агентство мониторинга и статистики», «Электронное образование для наноиндустрии», «Предоставления услуг в сферах молодежной политики цифровых технологий благоустройства и архитектуры «Цифровая молодежь», «Содействия цифровой трансформации в сферах архитектуры культуры и искусства «Код культуры» и «Учебный центр дополнительного профессионального образования «ИТ эксперт».

Среди коммерческих организаций без ИТ-аккредитации остались: АО «Беспилотные вертолетные системы», АО «Аэронавигационные спутниковые технологии и разработки в авиации», «Научно-технический центр исследований проблем промышленной безопасности», «Центр независимых экспертиз средств информационных технологий», «Научно-техническое объединение «Сигнал», ООО «Диджитал Форс», «Научно-производственное объединение «Наукафост» (работает в сфере авиационного оборудования), «Научно-технический центр «Доверенные технологии» (работает в сфере информационной безопасности), ООО «Радиотехнические инновационыне системы».

ООО «Руссофт», «СТ - Цифровые решения» и ООО «Современные радиотехнологии». Также аккредитации лишилось частное учреждение - организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Звезды и С».