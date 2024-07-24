Выпущен невероятно дешевый роутер с Wi-Fi 7 с вырезанной важнейшей функцией

TP-Link выпустила супердешевый роутер Archer BE230 с поддержкой Wi-Fi 7. Он стоит менее $100, что в среднем втрое дешевле других моделей с поддержкой этого стандарта. Но до ценовой революции в этом сегменте пока далеко – чтобы снизить стоимость маршрутизатора, TP-Link пришлось вырезать из него очень важный компонент, без которого пользы от новинки немного.

В погоне за низкой ценой

Компания TP-Link, известный в России и мире производитель сетевого оборудования, выпустила роутер потребительского уровня Archer BE230 с поддержкой Wi-Fi 7, который стоит в разы дешевле аналогов, пишет портал Liliputing. Пока большинство таких моделей оцениваются примерно в $300 (26,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 24 июля 2024 г.) и дороже ввиду новизны и перспективности стандарта Wi-Fi 7, новинка TP-Link стоит $99 (8650 руб.)

Wi-Fi 7, он же Wi-Fi 802.11be – это самый современный стандарт Wi-Fi, впервые рассекреченный осенью 2020 г. и спустя четыре года постепенно проникающий в дома и офисы по всему миру. Его главное отличие – в высокой пропускной способности, по нему можно передавать 46 Гбит информации в секунду против 9,6 Гбит/с у Wi-Fi 6 (802.11ax) и 6,9 Гбит/с у Wi-Fi 5 (802.11ac).

Для достижения максимальной пропускной способности роутеры с поддержкой Wi-Fi 7 задействуют частоту 6 ГГц, которая впервые появилась в Wi-Fi в начале 2021 г. с релизом стандарта Wi-Fi 6E. С этого же момента Wi-Fi 6E был запрещен в России как раз из-за 6 ГГц (эта частота была занята), но в конце 2022 г. все ограничения были сняты, так что Wi-Fi 7 в России тоже разрешен к эксплуатации. Однако 24 июля 2024 г. редакция CNews не обнаружила соответствующие роутеры в свободной продаже на российском рынке.

liliputing TP-Link Archer BE230

Подытоживая, поддержка частоты 6 ГГц – одно из основных преимуществ Wi-Fi 7, но именно его и лишен роутер TP-Link Archer BE230. Данная модель способна работать только в давно ставших базовыми 2,4 и 5 ГГц.

Сомнительное решение

Поддержка частоты 2,4 ГГц есть даже в роутерах 20-летней давности, и на сегодняшний день ее использование приносит больше проблем, чем пользы. В каждом многоквартирном доме, в каждом офисном центре есть десятки сетей Wi-Fi, работающих на этой частоте, что уже может создавать помехи при передаче сигнала. К тому же 2,4 ГГц используют, к примеру, беспроводные мышки и клавиатуры, равно как и все устройства, передающие данные по технологии Bluetooth.

Поддержка 5 ГГц появилась в стандарте Wi-Fi 5, черновая версия которого вышла в 2011 г., а финальная – спустя два года. Этот диапазон пока не так загружен в сравнении с 2,4 ГГц, но пропускная способность с его использованием будет ниже, чем на 6 ГГц.

rawpixel.com / FreePik Новая частота 6 ГГц дает массу возможностей для развития Wi-Fi

Так, новый TP-Link Archer BE230 способен выдать лишь около 2,9 Гбит/с на 5 ГГц и немногим менее 700 Мбит/с на 2,4 ГГц. Другими словами, его пиковые значения почти в 16 раз ниже возможностей Wi-Fi 7. Переводя это в более понятые большинству пользователей величины, получим, что максимальная скорость передачи данных в идеальных условиях на 2,4 ГГц в случае TP-Link Archer BE230 составит 87,5 МБ/с (мегабайт в секунду), а на 5 ГГц – 362,5 МБ/с.

Где минусы, там и плюсы

Технически, радикальное снижение рекомендуемой стоимости TP-Link Archer BE230 стало возможным благодаря отсутствию у него ключевой особенности стандарта Wi-Fi 7. С другой стороны, новинка сохранила широкие возможности проводного подключения на современных скоростях.

Так, к TP-Link Archer BE230 можно подвести кабель интернета с тарифом до 2,5 Гбит/с. В России такие скорости подавляющее большинство провайдеров к моменту выхода материала не обеспечивало, но многие из них уже добрались до 1 Гбит/с.

Также у роутера есть один 2,5-гигабитный LAN-порт для очень быстрой передачи данных по локальной сети и три дополнительных LAN-порта, но уже 1-гигабитных. Для лучшей работы беспроводной сети TP-Link Archer BE230 оснащен четырьмя антеннами.

Вполне может оказаться так, что другие производители роутеров массово начнут брать пример с TP-Link и выпустят свои альтернативы Archer BE230. Да и в целом цены на маршрутизаторы с поддержкой Wi-Fi 7 рано или поздно опустятся – так было в свое время и с Wi-Fi 6, и с более ранними стандартами. К тому же не за горами появление Wi-Fi 8 – по плану, финальная версия стандарта 802.11bn ожидается в 2028 г. Максимальная скорость передачи – 100 Гбит/с на 6 ГГц.