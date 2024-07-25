Больше 20 в одни руки не давать. Число SIM-карт на один паспорт в России жестко ограничат. Законопроект уже готов

В России может появиться запрет на приобретение более 20 SIM-карт на один паспорт. Законопроект уже на рассмотрении. Сейчас никаких ограничений в этом плане нет. При этом SIM-карты сейчас используются не только в телефонах, но и в умных устройствах, а также покупаются несовершеннолетним детям. К тому же в стране до сих пор нет возможности перенести свой номер из одного региона в другой, например, при смене места жительства.

Безлимит заканчивается

Российские граждане могут столкнуться с новыми ограничениями в сфере мобильной связи. Как пишет «Коммерсант», власти намерены запретить им покупать неограниченное количество SIM-карт по одному паспорту. Новые нормы уже обрели форму и стали законопроектом, который успешно прошел первое чтение в Госдуме. Ко второму чтению в нем появилось новое предельное количество карт, которые каждый россиянин сможет купить по своему паспорту.

По информации издания, нынешний лимит составляет 20 SIM-карт в одни руки. Сам законопроект представляет собой поправки сразу к двум законам России – «О связи» (126-ФЗ) и «О биометрии» (572-ФЗ). Документ рассматривается довольно быстро – он был внесен в Госдуму депутатами Антоном Горелкиным и Василием Пискаревым лишь около месяца назад, в середине июня 2024 г.

Гайки все же закрутили

В первой версии законопроекта ограничения на количество приобретаемых SIM-карт не распространялись на людей, имеющих российское гражданство. Прошедший первое чтение документ предлагал лишь ограничения для иностранцев и лиц без гражданства – авторы предложили продавать таким людям не более 10 SIM-карт российских операторов и запретить им приобретать их без предварительной сдачи биометрических данных.

Лимит еще может измениться как в большую, так и в меньшую сторону, ведь впереди у законопроекта еще два чтения в Госдуме и рассмотрение в Совете Федерации.

Билайн Пользоваться мобильной связью в России вот-вот станет немного сложнее

Напомним также, что в по закону россияне не обязаны сдавать биометрию. Более того, они имеют право через МФЦ запретить передачу своей биометрии в Единую биометрическую систему и потребовать удаления из нее ранее внесенной о них информации. В конце лета 2023 г. желающих воспользоваться этой возможностью оказалось так много, что работа МФЦ в ряде регионов России была полностью парализована.

Нет «Госуслуг» – нет номера

Как сообщил «Коммерсанту» источник в неназванном крупном операторе связи, в настоящее время обсуждается привязка права пользования мобильной связью к «Госуслугам». По его словам, ведется обсуждение так называемой «реидентификации» уже существующих абонентов через ЕПГУ с целью проверки «действительно ли они пользуются тем или иным номером».

Пока неясно, будет ли такая «реидентификация» обязательной, и достаточно ли будет для этого посетить салон связи с паспортом. Но следует напомнить, что в России к 25 июля 2024 г. не существовало закона, обязывающего граждан регистрироваться на «Госуслугах». Правда, весной 2023 г. были попытки усложнить процесс удаления профиля на портале, но эти меры обходились путем посещения ближайшего МФЦ с заявлением на удаление аккаунта.

В Минцифры сообщили «Коммерсанту, что «механизм и архитектура» новых инициатив пока обсуждаются, но «речь о переидентификации абонентов среди граждан России не идет». При этом в министерстве подтвердили изданию возможность запрета на покупку одним гражданином более 20 SIM-карт.

Зачем нужны SIM-карты

В России и без того немало ограничений в работе мобильной связи. Например, в стране с декабря 2013 г. отменено так называемое «мобильное рабство», благодаря чему россияне могут переносить свой номер из сети одного оператора в сеть другого, но делать это можно лишь в своем домашнем регионе, к которому привязана SIM-карта.

Это означает, что при переезде в другую область россиянин, желающий сохранить свой номер, не сможет перенести его обслуживание в новый регион. Инициатива по отмене «регионального мобильного рабства» хоть и рассматривается, но, как сообщал CNews, операторам она не очень по нраву. И чтобы не тратить деньги на межрегиональные звонки (всероссийский роуминг операторы, как показала практика, отменили лишь частично), сменившим область проживания россиянам приходится приобретать новую «местную» SIM-карту.

Кроме того, современные реалии таковы, что SIM-карты давно уже существуют не только в телефонах и смартфонах. Они используются также в планшетах, устройствах интернета вещей, охранных сигнализациях и пр. Даже автомобильные медиасистемы позволяют устанавливать SIM-карты для обновления ПО и навигационных карт.

Помимо этого, родители часто покупают SIM-карты своим несовершеннолетним детям или родственникам старшего поколения, тем самым тоже увеличивая количество оформленных на себя номеров.

Таким образом, у граждан России, владеющих современной техникой и растящих детей, вполне может быть несколько SIM-карт, оформленных на их паспорт. Но если не совершать по номеру никаких платных транзакций в течение трех месяцев, оператор имеет право заблокировать его, после чего вернуть в продажу. То есть номер сменит владельца, что уменьшит суммарное количество зарегистрированных на конкретный паспорт SIM-карт.

Что говорят операторы

Крупнейшие российские операторы связи, в целом, относятся к инициативе по ограничению количества SIM-карт в одни руки без негатива. «Сейчас законодательно не установлено ограничение по регистрации сим-карт на одного человека. То есть у операторов нет оснований для отказа в продаже, даже в тех случаях, когда сим-карты приобретаются физлицом в больших объемах. Поэтому такое ограничение нам представляется правильным», – сказали CNews представители «Мегафона».

В «Мегафоне» также положительно отнеслись в возможной необходимости «реидентификации» номеров через «Госуслуги». «Осуществление повторной идентификации через портал «Госуслуги» является, на наш взгляд, наиболее удобным способом, так как занимает лишь несколько секунд и избавляет абонента от необходимости посещения салона связи», – сообщили CNews представители «Мегафона».

В Tele2 считают оптимальным продажу не более 20 SIM-карт по одному паспорту. «Уже сейчас компания проверяет достоверность предоставляемых по паспортам граждан России сведений в 100% случаев через СМЭВ. Мы считаем, что повторная идентификация через «Госуслуги» должна касаться определенных категорий граждан, критерии для такой выборки необходимо выработать совместно с участниками рынка. Число в 20 сим-карт, которые допускаются к регистрации на одного человека, пока считаем оптимальным. Однако не исключаем, что с учетом развития цифровизации, интернета вещей, распространения умных устройства оно может стать недостаточным», – сказали CNews представители Tele2.

Представители МТС заявили изданию, что необходимо создать «гибкие механизмы дополнительного оформления SIM-карт, так как сегодня активно развивается рынок интернета вещей, в семьях SIM-карты покупают для детей и лиц старшего возраста». Также, по их словам, «многие абоненты уже прошли проверку по требованию Роскомнадзора», и что этот «процесс продолжается». Они сделали акцент на том, что к повторной проверке российских абонентов нужно «подходить аккуратно» и дополнительно обсуждать «критерии абонентов, данные которых нуждаются в перепроверке».