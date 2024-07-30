Олимпийская диверсия: По всей Франции перерезаны оптоволоконные кабели

Французское правительство заявило о том, что против оптоволоконных кабелей в стране была совершена диверсия. Их перерезали. Злоумышленники должны были использовать «топор или болгарку», чтобы нанести такие повреждения.



Диверсия во Франции

Французское правительство заявило о произошедшей в стране диверсии на оптоволоконные кабели в ночь на 29 июля 2024 г., пишет Le Monde.

Министр по цифровым вопросам Марина Феррари (Marina Ferrari) заявила в соцсети X, что ущерб нанесен услугам связи в нескольких регионах. Она сказала, что произошли локальные отключения на оптоволоконных линиях, а также линиях фиксированной и мобильной связи.

Кабель перерезали болгаркой

Французский полицейский чиновник уточнил, что пострадало не менее шести районов, в том числе регион вокруг средиземноморского города Марсель, где проходят олимпийские соревнования по футболу и парусному спорту.

Bouygues, SFR и Free, три из четырех крупнейших операторов связи во Франции, подтвердили, что инцидент их затронул.

freepik Французы столкнулись с перебоями в связи из-за диверсанта, перерезавшего кабель

«Это вандализм. Были перерезаны большие участки кабелей. Вам пришлось бы использовать топор или болгарку», — сказал пресс-секретарь SFR Николя Шатен (Nicolas Chatin) агентству Agence France-Presse (AFP). Он также заявил, что его компания минимизировала последствия и, в конечном итоге, пострадали только 10 тыс. клиентов стационарной связи.

Оператор Free заявил в X, что его кабели были повреждены в шести различных департаментах, два из которых находятся на севере, а остальные четыре — на юге вдоль побережья Средиземного моря.

Масштаб последствий пока неясен. О влиянии диверсии на какие-либо олимпийские мероприятия пока тоже не сообщается.

Предположения о виновниках

Полиция изучает связь этой атаки с поджогами на французской национальной железнодорожной сети SNCF несколько дней назад. Они были совершены накануне открытия Олимпийских игр и были направлены, как пишет The Register, непосредственно на кабели, передающие информацию о безопасности для операторов поездов. Издание считает, что связь между двумя инцидентами очевидна.

Несколько французских политиков намекнули, что за атаками на железнодорожную сеть могут стоять «ультралевые» активисты.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен (Gérald Darmanin) сообщил телеканалу France 2, что власти изучают эту версию. Французские службы «выявили определенное количество профилей, владельцы которых могли совершить» акты саботажа, сказал он. Он отметил также, что «атаки были преднамеренными, очень точными, чрезвычайно хорошо нацеленными», добавив, что это «был традиционный способ работы ультралевых».

В понедельник 29 июля французские власти заявили, что арестовали активиста на объекте, принадлежащем национальному железнодорожному оператору SNCF.