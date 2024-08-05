Российские создатели ядерных реакторов перевели СЭД с Oracle на Postgres Pro

Проект миграции системы электронного документооборота «Дело» с Oracle на Postgres Pro в АО НИКИЭТ реализован совместно с компаниями «Электронные Офисные Системы» и АО «РДТеХ».

С Oracle на Postgres Pro

Российский ядерный конструкторский и научно-исследовательский центр АО «НИКИЭТ» успешно провел перемещение системы электронного документооборота СЭД «Дело» с Oracle на импортонезависимую СУБД Postgres Pro. Над проектом вместе работали компании «Электронные Офисные Системы» («ЭОС») и АО «РДТеХ». СЭД «Дело» больше 10 лет является одной из ключевых информационных систем АО НИКИЭТ, поскольку в ней реализованы процессы как основной, так и административно-хозяйственной деятельности.

АО НИКИЭТ это один из крупнейших в России ядерных конструкторских и научно-исследовательских центров, специализирующихся на реакторных технологиях. На счету института проекты, во многом определившие облик российской атомной отрасли: первые промышленные реакторы, первая в мире АЭС, ядерная энергоустановка для первой советской атомной подводной лодки, первые блоки отечественной большой атомной энергетики. В НИКИЭТ занимаются разработкой проектов усовершенствованных и перспективных энергетических реакторов, в том числе для региональной энергетики, исследовательских и изотопных реакторов, ядерно-физических систем международного термоядерного реактора ИТЭР. Также институт осуществляет научно-техническое сопровождение АЭС с РБМК, разработку и поставку комплексных автоматизированных систем контроля, управления и защиты реакторных установок и систем диагностики.

Postgres Pro – российская коммерческая СУБД, созданная компанией Postgres Professional и входящая в реестр российского ПО.

Фото: Postgres Pro Перевод СЭД на импортонезависимую СУБД Postgres Pro позволил НИКИЭТ открыть новый горизонт планирования развития системы в инфраструктуре компании

Оборудование и ПО для переноса терабайтов документов

По словам начальника отдела информационных систем АО НИКИЭТ Иллариона Линде, перевод на Postgres Pro позволил НИКИЭТ открыть новый горизонт планирования развития системы в инфраструктуре компании. Эксперт назвал СЭД «Дело» одной из основных технологичных шестеренок в большом механизме организации.

На вопрос CNews о том, была ли проведена миграция СЭД «Дело» с Oracle на Postgres Pro на уже имеющемся железе или для этого процесса приобреталось новое, Илларион Линде отметил, что «замена оборудования планомерно ведется, есть свои ограничения, но в части перевода СЭД «Дело» на импортонезависимый стек использовались существующее оборудование (сервера, СХД) и имеющий пул лицензий СЭД «Дело» и программного обеспечения (ОС, виртуализация, СУБД и т.д.)».

По словам Иллариона Линде, проект реализован в полном объеме задуманного. Среди основных трудностей при миграции с Oracle на Postgres Pro эксперт назвал выгрузку 2 Тб документов, хранящихся в СЭД, из БД Oracle во внешнее хранилище. Для решения этой задачи специалистами «ЭОС» была разработана утилита, позволившая выполнить выгрузку за приемлемое время и без потери данных. Со стороны СУБД необходимо было реализовать отказоустойчивое и надежное решение в режиме stand by, и специалисты РДТеХ справились с этой задачей опережая сроки.

Резервное копирование для электронной информации

По мнению генерального директора ООО «ЭОС Софт» Андрея Козлова, миграция СЭД на импортонезависимую систему управления базами данных для таких предприятий, как АО НИКИЭТ, важна не только с позиций обеспечения технологической независимости и защиты от потенциальных внешних уязвимостей. СЭД для таких клиентов – критически важная информационная система, которая в любой промежуток времени должна функционировать стабильно, обеспечивать сохранность информации и доступность всего имеющегося инструментария и функций. Именно поэтому в рамках проекта особое внимание уделялось обеспечению отказоустойчивости работы СЭД на новой СУБД и минимизации рисков утраты данных.

«Реализованный на Postgres Pro кластер с механизмами резервного копирования продемонстрировал необходимую степень отказоустойчивости и требуемую работоспособность. БД СЭД «ДЕЛО» на резервном сервере регулярно синхронизируется с актуальной базой данных системы на основном сервере. – Прокомментировал результаты проекта Андрей Козлов. – Максимально допустимый временной промежуток, за который возможна потеря данных (в маловероятном случае критичных сбоев в работе основного сервера), составляет не более 15 минут».

«Проект миграции СЭД «Дело» – один из первых в череде проектов миграции промышленных приложений с Oracle на Postgres Pro. – Рассказала генеральный директор АО «РДТЕХ» Светлана Иванова. – Участие РДТЕХ заключалось в подготовке инфраструктуры со стороны СУБД – баз данных требуемой конфигурации, настройке мониторинга и резервирования. При подготовке проекта был создан экспериментальный стенд и проведено предварительное тестирование предлагаемого подхода. Это стало основой успешной реализации проекта миграции».