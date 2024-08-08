Veon уходит с европейской биржи и потратит $100 млн на выкуп своих акций из-за их недооцененности

Veon принял решение уйти с европейской биржи Euronext. Одновременно компания объявила о намерении провести выкуп своих акций на сумму до $100 млн в связи с их недооцененностью.

Veon прощается с Euronext

Телекоммуникационная группа Veon объявила о намерении провести делистинг с европейской биржи Euronext. Компания хочет таким образом остаться только на одной фондовой площадке - американской бирже Nasdaq и упростить процедуры сдачи корпоративной отчетности.

Процедура делистинга с Euronext должна быть завершена до конца IV квартала 2024 г. после сдачи Veon отчетности за 2023 г. по американским стандартам (F-20). Одновременно в Veon объявили о намерении провести buyback, обратный выкуп акций (в виде американских депозитарных акций, ADS) на сумму $100 млн.

В Veon полагают, что акции компании сильно недооценены, и такого рода решения соответствуют лучшим интересам компании и ее инвесторов.

Краткая история Veon

Veon создан в 2009 г. путем слияния российского сотового оператора «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и украинского оператора «Киевстар». Пнрвоначально группа называлась Vimpelcom. Штаб-квартира компании находится в Амстердаме, сама компания зарегистрирована на Бермудских островах.

Основной владелец Veon - инвестиционная компания LetterOne, созданная владельцами «Альфа-групп» Михаилом Фридманом, Петром Авеном, Алексеем Кузьмичевым и Германом Ханом. Исторически основной бизнес Veon приходился на Россию.

В 1996 г. «Вымпелком» провел IPO (первичное размещение акций) на Нью-Йоркской фондовой бирже. В 2013 г. он поменял площадку на Nasdaq. В 2017 г. Vimpelcom был переименован в Veon, тогда же начались торги акциями компании на Euronext.

Начало проблем Veon

В течение 2021 г. ADS Veon на Nasdaq торговались в районе $1,4-1,8 за одну ценную бумагу. Объем торгов составлял $500 тыс. - $1,5 млн в день. В феврале 2022 г. после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, котировки ADS Veon резко пошли вниз.

Ценные бумаги стали торговаться по цене $0,3-0,5 за одну ADS. Это стало нарушением требований Nasdaq, согласно которым цена одной акции должна составлять не менее $1. Для искусственного увеличения курса акций Veon провел обмен своих ADS в соотношении 25:1.

С осени 2023 г. начался постепенный рост котировок Veon. Сейчас ADS компании торгуются на отметке $27,7 (с учетом ранее проведенного объединения акций).

Ежегодный объем торгов в 2024 г. составлял $80 тыс. - $250 тыс. На Euronext акции Veon в 2021 г. торговались в районе 1,5-2 евро за одну ценную бумагу. В феврале 2022 г. произошло некое падение - до 0,5 евро за одну акцию. Впоследствии котировки стали расти и сейчас акции компании торгуются на отметке 0,93 евро за одну ценную бумагу.

Одной из причин падения интереса к акциями Veom были опасения попадания компании под санкции.

В 2022 г. Евросоюз и Великобритания вели санкции против Фридмана, Хана, Кузьмичева и Авена. Впоследствии аналогичное решение приняли власти США. Но Кузьмичев и Хан продали свои доли в LetterOne одному из старейших топ-менеджеров «Альфа-групп» Андрею Кузьмичеву. В связи с чем сам LetterOne не попал под санкции. Не является субъектом санкций и Veon, подчеркивали в самой компании.

Уход из России и проблемы с аудитором

В конце 2022 г. Veon решил уйти из России. Сделка по продаже «Вымпелкома» была завершена в конце 2023 г. Покупателем выступила группа руководителей «Вымпелкома» во главе с Александром Торбаховым, занимавшим тогда пост гендиректор «Вымпелкома».

Сумма сделки составила 130 млрд руб., но она прошла в безденежной форме: «Вымпелком» принял на себя обязательства Veon по еврооблигациям перед их владельцами, зарегистрированными в российской финансовой инфраструктуре.

Уход Veon из России привел к изменению основных рынков присутствия компании и создал проблемы со сдачей отчетности и аудитом. Veon задержал сдачу отчета за 202г г. и до сих пор не опубликовал отчет за 2023 г. по американским биржевым стандартам (20-F).

Причиной стала необходимость поиска аудитора, соответствующего критериями PCAOB (стандарт для американских публичных компаний) и работающего в новых ключевых рынках присутствия Veon. Ранее аудитором компании был PriveWaterHouseCoopers (PwC), но после ухода Veon из России он перестал соответствовать данным требованиям.

В итоге у Veon будет два аудитора: PwC по международным стандартам и UHY по американским стандартам. Отчет Veon за 2023 г. должен быть опубликован в IV квартале 2024 г.