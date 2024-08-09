Роскомнадзор разыскивает кэш-серверы YouTube по всем ЦОДам и операторам России

Роскомнадзор инициировал масштабный розыск всех серверов Google Global Cache, расположенных в России. В стране их несколько тысяч. Зачем эти серверы потребовались регулятору, пока остается загадкой. Ранее некую деградацию этих серверов объявили причиной медленной работы YouTube по всей России.

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Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ФГУП ГРЧЦ) направил операторам связи требование предоставить информацию обо всех размещенных в их сетях серверах системы Google Global Cache (GGC), которые помогают контенту Google, в том числе и видео с YouTube, загружаться в разы быстрее, пишет Forbes. Причины своего внезапного интереса к этому оборудованию регулятор не назвал, но особое внимание привлекает тот факт, кому операторы связи обязаны будут доложить об этих серверах.

Получателем информации в данном случае является Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). По информации Forbes, именно это ведомство отвечает за отлучение россиян от нужного им контента, то есть за блокировку в России к тех или иных общедоступных ресурсов интернета.

Факт получения письма ГРЧЦ с требованием предоставить информацию по серверам Google Forbes подтвердили несколько операторов связи. По сути своей GGC – это сеть доставки контента, которая вплетена в инфраструктуру как мобильных операторов, так и провайдеров домашнего интернета. Сейчас эта сеть в России состоит из 1500-2000 серверов, согласно статистике самого Google. Ломать эту сеть в России Google начал еще в осенью 2022 г. – CNews в подробностях писал об этом.

Ничего непонятно

В последнее время российские власти очень часто вспоминают о существовании GGC. Например, глава думского комитета по информполитике, ИТ и связи Александр Хинштейн несколько дней назад опубликовал в своем Telegram-канале прогноз относительно сильного замедления YouTube в России и связал это с некой «деградацией» серверов GGC. А причиной этой деградации он назвал «антироссийскую политику хостинга, который последовательно удаляет каналы наших общественных деятелей». «Если в 2022 г. на сетях операторов связи действовало около 700 кеширующих серверов GGC, то к концу 2023 г. их число сократилось до 450 и продолжает сокращаться», – отметил Хинштейн.

Google ушел из России в 2022 г., пытался тайно вывезти сотрудников своего российского подразделения за рубеж, а потом и вовсе обанкротил его.

Об этом говорят и в Роскомнадзоре. «Google уже два года как ушла из России, предпочтя процедуру банкротства московского офиса и прекратив поддержку инфраструктуры своих кеширующих серверов в наших сетях связи. Такой подход приводит к снижению качества работы видеосервиса, которое мы уже наблюдаем», – заявили представители регулятора (цитата по Forbes). По их словам, 10 июля 2024 г. регулятор направил в головной офис Google «требование о разблокировке», по всей видимости, многочисленных российских каналов, которые YouTube заблокировал за последние два года.

«Никакого ответа мы не получили. Российский суд взыскал за последние три года с компании Google более 25 млрд руб. Но и эта мера не помогла. Многочисленные нарушения нашего законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. И у нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право их использования мы оставляем за собой», – сказали Forbes в Роскомнадзоре.

Хороших последствий ждать не стоит?

Операторы связи не стали комментировать изданию происходящее. Опрошенные им эксперты предполагают, что Роскомнадзор рассматривает возможность изъятия серверов GGC в рамках дела о банкротстве российской «дочки» Google. Такого мнения, в числе прочих, придерживается сотрудник неназванного оператора связи. Он также считает, что если речь и не об изъятии серверов, то об усилении контроля над ними. Так, трафик этих серверов можно принудительно направлять через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ, интегрированы в сети всех операторов связи, нужны для фильтрации трафика).

«Можно предположить, что если серверы GGC изымут, YouTube определенно станет работать хуже – заявил другой собеседник Forbes. – Но это действие может помочь блокировке в одном конкретном случае – когда между кеширующим сервером Google и пользователем нет оборудования ТСПУ, например потому, что ТСПУ стоит где-то у большого провайдера на толстом канале, а кеширующий сервер Google ближе к пользователю, а в остальных не поможет».

Тем временем генеральный директор оператора «Обит» Андрей Гук придерживается иной точки зрения. Он высказал Forbes предположение, что Роскомнадзор, вероятно, хочет узнать точное количество находящихся в России серверов GGC и их точное место дислокации. «Их учета никогда не было, Google размещал свои серверы в России по прямым договорам с операторами связи», – добавил он.

Собеседник Forbes на телекоммуникационном рынке подчеркнул, что Роскомнадзор уже не в первый раз требует у операторов связи сведения о серверах GGC в составе их инфраструктуры. «Каждый раз при возникновении той или иной активности или события Роскомнадзор запрашивает ту или иную информацию», – сказал он.