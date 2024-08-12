Внезапные последствия. Провайдеры требуют от властей объяснить замедление YouTube. Россияне массово разрывают договоры с операторами

Низкая скорость работы YouTube в России привела к оттоку абонентов региональных операторов связи. Они массово разрывают договоры и уходят в другие компании, видимо, в надежде, что в их сетях скорость доступа к любимому россиянами ресурсу будет выше. Операторы обратились за помощью к властям, чтобы те, по меньшей мере, назвали официальную причину замедления YouTube.

Всем нужен YouTube

Замедление YouTube, начавшееся в России в середине лета 2024 г., привело к масштабному оттоку абонентов региональных операторов связи, пишет «Коммерсант». По информации издания, невозможность получить доступ к любимому ресурсу на достойной скорости вынудила абонентов более 135 операторов по всей стране начать поиски нового интернет-провайдера, способного, в теории, предоставить более качественный доступ к YouTube.

YouTube – это едва ли не самый востребованный веб-сервис в России. Работающий с 2005 г., он содержит в себе более 13 млрд видеороликов (статистика tubestats.org, декабрь 2023 г.) на любые темы – в России его часто использовали для обучения, занятий спортом, а также для развлечения детей – YouTube переполнен мультфильмами и развлекательными детскими передачами на любой вкус. Это крупнейший видеоресурс планеты, и ни один его конкурент пока не способен предоставить сколько-нибудь схожий объем информации, что и делает YouTube ценным для россиян.

Nik / Unsplash YouTube для россиян настолько важен что они мстят за его замедление путем отказа от интернета

Согласно статистике SimilarWeb, в июле 2024 г. YouTube занимал третье место в рейтинге самых популярных веб-сервисов в России. Он уступал лишь поисковикам «Яндекса» и Google и опережал все российские соцсети – «ВКонтакте», «Дзен», «Одноклассники» (в них есть встроенные видеосервисы), а также маркетплейсы Ozon и Wildberries.

Уход абонентов стал настолько большой проблемой для региональных операторов, что им даже пришлось просить помощи у государства. В частности, они направили письмо в Минцифры и Роскомнадзор.

Помогите, пожалуйста

Автором письма является российская ассоциация «Ростелесеть», в которую входят более 200 отечественных региональных операторов связи. «Коммерсант» пишет, что оно адресовано лично главе Минцифры Максуту Шадаеву и руководителю Роскомнадзора Андрею Липову и датировано 7 августа 2024 г.

В письме сказано, что операторы фиксируют «сильное и неравномерное замедление работы YouTube, поисковой системы Google и ее сервисов». Авторы письма утверждают, что это спровоцировало рост количества жалоб на работу провайдеров интернета – по их словам, это количество «Кратно увеличилось». Как сообщили изданию в «Ростелесети», адресаты получили письмо.

Как сообщил изданию президент «Ростелесетей» Олег Грищенко, в ассоциацию поступили жалобы уже от более 100 операторов связи. По его словам, пользователи обвиняют региональных провайдеров в том, что они не могут обеспечить доступ к YouTube на нормальной скорости, тогда как, утверждают они, через мобильный интернет никаких провалов в скорости загрузки они не наблюдают. На фоне этого абоненты массово разрывают договоры с провайдерами.

«Негативная реакция в отношении операторов исчисляется тысячами жалоб», – сказал «Коммерсанту» Олег Грищенко.

Когда одного письма недостаточно

«Ростелесети» – не единственная организация, пожаловавшаяся властям на резкий рост числа расторжений договоров с провайдерами на фоне медленной работы YouTube. Аналогичное письмо направила в Роскомнадзор и Минцифры «Ассоциация малых операторов связи регионов» (АМОР), которая насчитывает более 120 участников.

Популярность YouTube в России сомнений не вызывает

«Коммерсант» пишет, что замедление сервисов происходит «резко и хаотично у разных операторов по всем регионам страны», вследствие чего провайдеры «массово теряют абонентскую базу».

Как рассказал изданию руководитель АМОР Дмитрий Галушко, в настоящее время в АМОР поступило лишь 35 обращений операторов связи по поводу стремительного оттока абонентов. Он отдельно подчеркнул, что всего за две недели о расторжении договоров с провайдерами заявили более 1000 человек, и в каждом случае причиной была медленная работа YouTube.

Где правда, Минцифры

Замедление YouTube, как сообщал CNews, началось в России в середине июля 2024 г. По прошествии месяца власти страны так и не определились с единой причиной происходящего, но чаще всего звучат обвинения в адрес Google – якобы, YouTube в России работает медленно из-за деградации серверов сети Google Global Cache, которые помогают быстрее загружать контент. В августе 2024 г. Роскомнадзор начал без объяснения причин разыскивать эти серверы по всей стране.

В письме «Ростелесетей» открыто говорится, что на фоне «отсутствия официальных заявлений в СМИ и опубликованных нормативно-правовых актов по указанной проблеме» у операторов связи нет возможности дать своим абонентам внятное разъяснение причин замедления YouTube. Авторы письма обратились с официальной просьбой к Минцифры и Роскомнадзору о принятии со своей стороны мер «по распространению официальной информации о причинах замедления скорости работы YouTube». Отдельно они попросили оба ведомства «провести компетентные работы по выявлению причин неравномерной его деградации и поисковой системы Google у разных операторов, несмотря на связанность работы этих сетей».

Компания меньше – проблемы больше

Региональные интернет-провайдеры страдают от проблем с YouTube сильнее, нежели их федеральные конкуренты. Дмитрий Галушко сообщил изданию, что трудности в работе YouTube у региональных операторов могут «ощущаться острее за счет меньшего количества международных стыков».

«У сотовых операторов ТСПУ (технические средства противостояния угрозам, устройства для фильтрации трафика, стоят в сетях всех операторов, курируются Роскомнадзором – прим. CNews) стоит не между пользователями и GGC (Google Global Cache – прим. CNews), а в одном сегменте сети с ними — трафик с кэшей при этом проходит нормально, и в некоторых случаях YouTube тоже может работать», – сказал Дмитрий Галушко.