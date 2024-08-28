Замедление YouTube дало трещину. Провайдеры стали самостоятельно ускорять любимый россиянами сервис

Российские провайдеры начали своими силами пытаться восстановить нормальную скорость работы YouTube в стране. Они внедряют в свои сети решения, позволяющие с комфортом пользоваться веб-сервисом, полноценных аналогов которого нет ни в России, ни в мире.

Терпение лопнуло

Отечественные интернет-провайдеры приняли решение самостоятельно бороться с замедлением YouTube, которое, как сообщал CNews, приводит к оттоку абонентов. «Коммерсант» пишет, что они начали внедрять в свои сети технологии, позволяющие смотреть видео на YouTube без «тормозов» и зависаний.

Напомним, что замедление YouTube в России началось в середине июня 2024 г. и к первым числам августа 2024 г. распространилось на всю страну. Проблема коснулась в первую очередь абонентов домашнего интернета – на мобильном сервис пока еще доступен без ограничений в большинстве российских регионов.

yousafbhutta / Pixabay По всей стране идут поиски способов возвращения нормальной работы YouTube. И эти поиски весьма успешны

Единую официальную причину замедления YouTube в стране российские власти к моменту выпуска материала не озвучивали. Сервиса нет в «черном списке» Роскомнадзора, то есть пользоваться им можно легально, как и средствами ускорения его работы, утверждают опрошенные «Коммерсантом» эксперты.

Нет запрета – будем бороться

Решение о борьбе с замедлением YouTube провайдеры приняли именно на фоне отсутствия внятных объяснений его медленной работе в стране со стороны российских властей, утверждает собеседник «Коммерсанта» в одном из операторов связи. Он заявил, что решения по ускорению YouTube уже внедряются, и то же изданию сообщили два других собеседника на отечественном телеком-рынке.

Как именно провайдеры обходят невесть откуда взявшееся ограничение скорости YouTube, источники издания не раскрывают. Но, по их словам, это явление стремительно становится массовым – в стране зафиксировано уже несколько десятков случаев внедрения в инфраструктуру провайдеров решений, возвращающих абонентам нормальную скорость работы любимого сервиса.

«Коммерсант» обнаружил как минимум два уведомления провайдеров домашнего интернета в Северо-Западном федеральном округе, в которых они сообщают абонентам, что в их сетях YouTube работает на полной скорости без «дополнительных инструментов», научиться работать с которыми были вынуждены миллионы россиян по всей стране. Одно из сообщений гласит также, что трафик YouTube направляется не на российские кеширующие сервисы Google, а на европейские.

YouTube существует с 2005 г. и к настоящему моменту представляет собой уникальную кладезь полезных знаний – инструкций, обзоров, рецептов, детского контента и пр. Российский RuTube, появившийся годом позже, пока не в состоянии сравниться с YouTube ни по количеству познавательного и развлекательного контента, ни по числу людей, выкладывающих ролики. Впрочем, у YouTube в этом плане в принципе не существует аналогов во всем мире.

К слову, к использованию технических средств противодействия замедлению YouTube стали прибегать и сами россияне. Они скупают кастомизируемые роутеры, продающиеся легально, чтобы настроить их таким образом, чтобы YouTube в их домашней сети работал на полной скорости.

Абсолютно законно. Или все же нет

К моменту выхода материала YouTube не числился ни в одном санкционном списке. Российские провайдеры недоумевают, почему в текущих обстоятельствах их абоненты должны искать обходные пути для доступа к сервису – некоторые россияне и вовсе предпочли расторгнуть договор с провайдером и перейти на мобильный интернет.

Поэтому ранее в августе 2024 г. в Минцифры и Роскомнадзор было направлено письмо от более 135 региональных операторов связи с просьбой раскрыть причину замедления YouTube. О наличии официального ответа на него к моменту выхода материала известно не было.

Ввиду отсутствия каких-либо официальных санкций по отношению к YouTube действия провайдеров по обходу замедления сервиса едва ли получится признать незаконными, уверены собеседники «Коммерсанта». «Мы не видим в этом правонарушения, официальных ограничений на использование YouTube нет», – заявил изданию президент ассоциации «Ростелесеть» (в ее составе более 200 региональных операторов связи) Олег Грищенко.

Источник издания в неназванном операторе связи тоже говорит, что в нынешних обстоятельствах внедрение таких технологий не грозит операторам преследованием со стороны властей. «Если оператор так откроет доступ пользователям к запрещенным соцсетям, то может получить штраф, так как они находятся в списке Роскомнадзора на блокировку и официально запрещены, в отличие от YouTube», – добавил он.

У юристов несколько иное мнение на этот счет. Так, адвокат Первой цифровой коллегии адвокатов города Москвы Екатерина Абашина сообщила «Коммерсанту», что операторы несут ответственность за «невыполнение требования осуществлять блокировки по единому реестру запрещенных сайтов Роскомнадзора». «Формально за некачественную фильтрацию трафика через ТСПУ ответственности у операторов нет, так как этим оборудованием управляет Роскомнадзор, – сказала она. – Однако манипуляции трафиком со стороны оператора могут нести риски по статьям Административного кодекса об организации работы ТСПУ вплоть до лишения лицензии». Но напомним, YouTube в санкционных списках Роскомнадзора пока не упоминается.