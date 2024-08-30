Разгромлена крупнейшая в мире пиратская сеть онлайн-кинотеатров с миллиардной аудиторией

Прощай, Fmovies!

Власти Вьетнама и отраслевая ассоциация ACE (Alliance for Creativity and Entertainment), представляющая интересы 30 глобальных компаний в сфере развлечений, разгромили популярнейший пиратский онлайн-кинотеатр Fmovies, пишет TorrentFreak. Площадка и связанные с ней проекты, аудитория которых насчитывала миллиарды посетителей, едва ли не одномоментно прекратили свою работу.

Стриминговая платформа Fmovies, начавшая свою работу в 2016 г., на протяжении всего своего существования была для голливудских студий как бельмо на глазу. Правообладатели, как правило, предпочитают не упоминать названия конкретных пиратскик площадок в публичном поле, чтобы нее обеспечивать им дополнительную бесплатную рекламу, однако Fmovies стала исключением из этого правила.

Степень недовольства правообладателей процветанием сервиса ярко иллюстрирует тот факт, что к борьбе с ним пытались привлечь Конгресс США. В декабре 2023 г. членам американского парламента было продемонстрировано на практике то, с какой легкостью можно организовать просмотр нелегально распространяемого видео в любой точке мира, даже в таком неприступном месте как Капитолий. С работой сайта Fmovies конгрессменов тогда ознакомила лично старший исполнительный вице-президент Ассоциации кинокомпаний (Motion Picture Association; MPA) Карин Темпл (Karyn Temple).

Крах империи

Первые признаки скорого краха «империи» Fmovies проявились в конце июня 2024 г. Примерно в это время по неизвестным причинам прекратилось наполнение основного сайта новым контентом. Всего пару недель спустя сервис и вовсе прекратил свою работу – без какого-либо официального объяснения со стороны администрации.

Как отмечает TorrentFreak, далее, в полном соответствии с принципом домино, один за другим начали закрываться второстепенные стриминговые порталы, связанные с Fmovies. Поначалу их посетители автоматически перенаправлялись на «новые» пиратские площадки, однако буквально на днях и эти веб-ресурсы перестали быть доступными – вновь без какого-либо уведомления о готовящемся закрытии или переносе площадок на другие домены.

Amy Syiek / фотобанка Unsplash Fmovies и его «родственники» прекратили свою работу

Один из родственных Fmovies сайтов blifxz.to на опустевшей главной странице тогда разместил текстовое сообщение, являющееся дословным повторением слов, опубликованных другой пиратской площадкой – 123Movies – после закрытия, за шесть лет до этого. В нем администрация ресурса благодарила аудиторию портала за лояльность и призывала отныне оплачивать просмотр фильмов и сериалов, таким образом выражая признательность людям, стоящим за производством соответствующего контента.

Выбор идентичного по форме и содержанию душеспасительного послания администрацией blifxz.to может быть неслучайным. Не исключено, что за обеими площадками стоят одни и те же люди, или сеть веб-ресурсов Fmovies управлялась идейные продолжатели дела 123Movies, о чем косвенно свидетельствует тот факт, что Fmovies был запущен и обрел огромную популярность именно после кончины 123Movies. Кроме того, следы обеих базовых площадок ведут во Вьетнам.

Масштабная кампания по зачистке интернета от пиратского контента затронула не только ресурсы, распространяющие «традиционный» контент в формате полнометражного кино и телевизионных сериалов. Досталось, к примеру, и крупной пиратской площадке для любителей японских комиксов и анимации AniWave с ежемесячной аудиторией в 170 млн посетителей на пике популярности.

Некоторое время причины внезапного закрытия ряда популярных пиратских площадок оставались загадкой, поскольку никто из участников процесса не брал на себя ответственность за случившееся. Логично было предположить, что владельцы видеосервисов по собственной инициативе не стали бы забрасывать прибыльный бизнес, следовательно, площадки прекратили свое существование под воздействием внешних факторов.

В последние несколько недель MPA и ACE хранили гробовое молчание, однако недавний визит представителей этих организаций в Ханой (Вьетнам), где в середине июня состоялся четырехдневный международный симпозиум, посвященный защите прав интеллектуальной собственности, может свидетельствовать о том, к закрытию Fmovies могли приложить руку американские правообладатели и правоохранительные органы Вьетнама.

Карты раскрыты

29 августе 2024 г. ACE опубликовала на своем официальном сайте пресс-релиз, в котором объявила о разгроме «крупнейшей пиратской группировки» силами ханойской полиции. По его итогам прекратили свое существование AniWave, Bflixz, Flixtorz, Movie7, Myflixer, входившие в сетку веб-ресурсов Fmovies.

По заявлению ACE, пиратские ресурсы Fmovies только в период с января 2023 г. по июнь 2024 г. собрали более 6,7 млрд посетителей. Кроме того, в ходе расследования была установлена связь площадки с видеохостингом vidsrc, который также прекратил подавать признаки жизни на этой неделе, что отразилось на работе более скромных с точки зрения размера аудитории пиратских стриминговых сервисов.

Чарльз Ривкин (Charles Rivkin), генеральный директор MPA и председатель совета директоров ACE назвал уничтожение Fmovies «потрясающей победой для актеров, съемочных групп, сценаристов, режиссеров, студий и творческого сообщества по всему миру».

Примечательно, что в опубликованных ACE материалах нет ни слова о людях, стоявших за сетью веб-ресурсов Fmovies: имена подозреваемых не упоминаются, о задержаниях не сообщается. Нельзя исключать того, что не все участники пиратской группировки к моменту публикации пресс-релиза были установлены правоохранительными органами Вьетнама.