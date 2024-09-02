CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Телеком Контент Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ ИТ в госсекторе Ритейл Интернет
|

Китайская киберполиция перешла от преследования блогеров к охоте на их читателей

В Китае усиливается контроль над интернет-пространством, ведь власти начали проверять страницы пользователей в социальных сетях. Теперь под надзором китайских властей будут не только блогеры, но и их подписчики. Правоохранительные органы начали проверять аккаунты в социальных медиа, в том числе Weibo, Wechat и Baidu BBS.

Смена приоритетов

Подписчики популярных либеральных блогеров в Китае подвергаются полицейским допросам, поскольку власти расширяют сеть слежки в интернете. Об этом в начале сентября 2024 г. пишет The Guardian.

В конце 2023 г. студент китайского университета по имени Дуань (Duan), воспользовался виртуальной частной сетью, чтобы преодолеть китайский брандмауэр интернет-цензуры и загрузить социальную медиаплатформу Discord. В одночасье он попал в сообщество, в котором тысячи пользователей с разными взглядами обсуждали политические идеи и устраивали шуточные выборы. Люди могли присоединиться к чату, чтобы обсудить такие идеи, как демократия, анархизм и коммунизм.

Все студенты и участники дискуссионной группы на платформе Discord, заблокированной в Китае, были вызваны на допросы в китайскую полицию. Дуань утверждает, что его задержали на 24 часа и допрашивали о его отношениях с администратором группы, использовании VPN и комментариях, которые он делал в Discord. Дуань говорит, что звонок из полиции не был для него полной неожиданностью, но тем не менее, по его словам, интенсивность допроса застала его врасплох. Через 24 часа его отпустили без предъявления обвинений, но Дуань и другие подписчики группы по-прежнему обеспокоены судьбой администратора группы, который так и не появлялся в сети.

bruce-rottgers-x2uu3yogdls-unsplash_1.jpg

Unsplash - Bruce Rottgers
Китайская кибер-полиция перешла от преследования блогеров к их подписчикам

Этот инцидент - лишь один из признаков растущей строгости китайского цензурного режима, при котором даже обычные подписчики неугодных сообществ могут попасть в неприятности.

Министерство общественной безопасности Китая и местное бюро расследований, занимающееся делом Дуана, не смогли предоставить комментарии The Guardian. Дуан и его коллеги-идеалисты в сети нарушили один из основополагающих принципов китайского интернета: не создавайте сообщество, особенно связанное с политикой, даже в частном порядке.

Наказание за комментарии в сети - обычное дело в Китае, где интернет жестко регулируется. Помимо цифрового брандмауэра, который блокирует доступ большинства интернет-пользователей к иностранным сайтам, таким как Google, Facebook и WhatsApp, люди, публикующие материалы на темы, которые считаются деликатными или критикующими правительство, часто оказываются заблокированными на сайтах.

В 2023 г. человек Нин Бин (Ning Bing) был приговорен к более чем двум годам тюремного заключения за размещение «неуместных замечаний» и «ложной информации» на китайскоязычной платформе X и Pincong.

Даже ярые китайские националисты не остаются в стороне. В последние недели влиятельному проправительственному комментатору Ху Сицзиню (Hu Xijin) запретили пользоваться социальными сетями после того, как он высказал замечания о политической траектории Китая, не совпадающие с мнением Сицзиню.

В феврале 2024 г. Ли Ин (Li Ying), который ведет популярный китайскоязычный аккаунт на платформе X, опубликовал срочное уведомление о том, что его подписчиков в Китае вызывают «пить чай» с полицией, что является эвфемизмом для допросов. Ин призвал людей отписаться от него и следить за тем, чтобы их аккаунты в X не раскрывали их личную информацию. Блогер, проживающий в Италии, ведет аккаунт под названием «Учитель Ли - не ваш учитель», где публикует нефильтрованные новости о протестах и репрессиях в Китае, которые никогда бы не были опубликованы в китайских внутренних СМИ.

Два других популярных китайских блогера, в том числе Ван Чжиань (Wang Zhian), китайский журналист, живущий в Японии, также рассказали, что в этом году их подписчики подвергались допросам со стороны полиции. Со слов Чжианя, отчасти это связано с усилением репрессий - полиция перешла от преследования активистов и людей, действующих «на улице», к преследованию тех, кто находится в интернете, потому что большая часть активизма и инакомыслия теперь более глубоко скрыта.

Усиление контроля в интернете

Согласно данным Министерство общественной безопасности Китая с 2021 г., кибер-полиция стала открывать аккаунты в социальных медиа Weibo, Wechat и Baidu BBS. Правоохранительные органы активно начали патрулировать интернет и получать отчетность о пользователях сети.

Эти онлайн-полицейские будут следить за интернетом круглосуточно. Власти уверяют, что таким образом очистят сеть от вредной информации и неправильных высказываний. Однако, как по данным Reuters, кибер-полиция будет заниматься не только выявлением мошенничества, азартных игр и продаж запрещенных веществ (наркотиков, оружия), но и собирать информацию о провокаторах, как называет компартия Китая диссидентов и демократических активистов.

В заявлении Министерства общественной безопасности говорится: «Чистка интернета создаст гармоничный, культурный, понятный и яркий интернет». Однако большинство китайских пользователей сети рассматривают нововведение как очередные меры компартии по ужесточению контроля в сети и усилению интернет-цензуры.

Китайские власти, как известно, блокируют доступ к таким популярным социальным сайтам, как Facebook и YouTube. Они давно мониторят интернет в фоновом режиме, подвергая цензуре определенные дискуссии и контенты, и даже арестовывают тех, кто слишком активно критикует режим, согласно изданию Quartz.

«Интернет-полиция выходит из фонового режима и начинает проводить регулярные открытые инспекции и правоохранительные действия… чтобы увеличить общее чувство безопасности у интернет-сообщества, и удовлетворить общественность», — сказано на сайте Министерства общественной безопасности КНР.

Многие китайские пользователи расстроились из-за появления интернет-полицейских, как пишет Passion Times. Некоторые высказали сомнение: как без законов о «гражданской речи» эти кибер-полицейские будут контролировать правильность» высказываний? Один пользователь сети пошутил, что китайский интернет становится уже «локальной сетью», а новая политика властей вынуждает пользователей вернуться к газетам и книгам. Кое-кто даже заявил, что власти хотят установить полномасштабный контроль над сознанием людей, как в Северной Корее.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

В России создадут спецоператора для особых клиентов, который будет скрывать их местоположение и контакты

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

В России началось массовое отключение дорожных камер

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Создание российского интернета вещей можно использовать для управления БПЛА

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводного вертикального пылесоса Hyundai HYV-S7970: легкий и маневренный

Обзор HUAWEI MatePad SE 11": семейный планшет со стилусом

Обзор Acer Swift Edge 16: тонкий и легкий ноутбук премиум-класса

Показать еще

Наука

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути

Ликбез RnD.CNews: почему еда в космосе кажется невкусной
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS