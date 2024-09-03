В России умирает сотовая связь. В россиянах убили желание общаться голосом
Россияне все реже понимают трубку, когда им звонят с незнакомых номеров. Так поступает каждый шестой житель страны, а каждый второй не отвечает на звонок со скрытого номера. Такую привычку в них выработали мошенники на протяжении последних лет терроризирующие граждан. Операторы тем временем предлагают настраиваемые тарифы и с минимумом предоплаченных минут и безлимитом в мессенджерах.
Звонок без ответа
В современной России остается все меньше людей, которые по-прежнему исправно отвечают на звонки с неизвестных им номеров. Как сообщили CNews представители сервиса по поиску работы SuperJob, только менее 3 из 10 россиян снимают трубку (29%), если не знают, кто им звонит.
Приблизительно каждый второй гражданин страны в такой ситуации отвечает на звонок лишь иногда – по инерции или если в настоящее время ждет звонка, например, по объявлению. Так ответили 55% участников опроса, который проводился среди 1600 россиян старше 18 лет в 369 населенных пунктах страны с 30 августа по 2 сентября 2024 г.
Каждый шестой россиянин (16% опрошенных) и вовсе не отвечает на звонок, поступивший с незнакомого ему номера. Такие люди мотивируют нежелание брать трубку тем, что в стране развелось слишком много мошенников.
Мудрость приходит с возрастом
Статистика SuperJob гласит, что чем старше россиянин, тем реже он отвечает на подозрительные вызовы с тех номеров, которых нет в их списке контактов. Среди россиян до 34 лет тех, кто всегда отвечает на таки звонки, набралось 33%, в группе 35-44 лет таковых нашлось лишь 27%, и лишь 26% россиян в возрасте от 45 лет и старше готовы пообщаться с неизвестным собеседником. В тех же возрастных категориях тех, кто никогда не отвечает на подобные звонки, насчитывается 13%, 17% и 18% соответственно.
Примечательно, что мужчины более склонны к тому, чтобы потратить свое время на общение со звонящим с незнакомого номера. Всегда отвечают на такие звонки 36% мужского пола, а никогда не поднимают трубку лишь 14%. Среди женщин показатели иные – 27% и 17%.
Все зависит от зарплаты?
Эксперты SuperJob также выявили, что чем выше заработная плата у россиянина, тем с большей охотой он готов общаться с неизвестным собеседником. С высокой степенью вероятности ответят на звонок с незнакомого номера 19% зарабатывающих до 50 тыс. руб. и 36% тех, чей доход начинается от 100 тыс. руб.
|Вариант ответа
|Все опрошенные
|Пол
|Возраст, лет
|Ежемесячный доход, руб.
|муж
|жен
|до 34
|35-44
|45 и старше
|до 49999
|50000-99999
|от 100000
|Да, всегда
|29%
|36%
|23%
|33%
|27%
|26%
|19%
|31%
|36%
|Иногда
|55%
|50%
|60%
|54%
|56%
|56%
|66%
|53%
|53%
|Нет, никогда
|16%
|14%
|17%
|13%
|17%
|18%
|15%
|16%
|11%
Источник: SuperJob
«Те, кто больше получает, чаще имеют возможность подключить себе услугу "антиспам"», – сообщили CNews представители SuperJob. Но тут важно подчеркнуть, что в России очень много бесплатных приложений, предупреждающих о мошенническом вызове – даже стандартная «звонилка» Google, которая есть почти в любом современном Android-смартфоне, обладает такой функцией. Кроме того, некоторые крупные российские операторы связи предлагают услугу защиты от спамеров и мошенников бесплатно.
Когда альтернатива слишком очевидна
Современные смартфоны умеют автоматически отклонять входящие звонки с неизвестных и скрытых номеров. А современные мессенджеры дают возможность никогда не звонить «голосом» через сотовые сети – в каждом из них, за редким исключением, есть функции аудио- и видеозвонков.
Операторы связи тоже подталкивают россиян к отказу от звонков через сотовые сети в пользу аудиозвонков, которые работают и в сетях Wi-Fi. У каждого из них сейчас есть настраиваемые тарифы, в которых можно до снизить количество минут и уменьшить тем самым абонентскую плату. А также они предлагают за минимальную доплату активировать безлимитный трафик в мессенджерах, что откроет возможность общаться по видеосвязи в режиме 24/7/365.
Редакция CNews обратилась в МТС, Tele2 и «МегаФон» с вопросом о динамике популярности голосовых вызовов через сотовые сети среди россиян за последние несколько лет и ожидает ответа.