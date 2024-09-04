CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции Импортонезависимость Поддержка ИТ-отрасли
|

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 12 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2024», которая состоится 12 сентября.

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2024», которая состоится 12 сентября.

Подать заявку на участие можно по ссылке.

Среди спикеров конференции:

Павел Сварник, исполнительный директор по технологической стратегии, «МТС Банк»;
Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ, Россельхозбанк;
Геннадий Гребеник, директор по трансформации, «Фора-Банк»;
Роман Трушков, директор департамента кредитного анализа корпоративных клиентов, «Абсолют Банк»;
Антон Семенников, директор по цифровому развитию, Делобанк;
Николай Петелин, руководитель направления цифровых сервисов, малый бизнес, Росбанк;
Евгений Горошко, технический директор-руководитель группы развития платформы сайта, банк «Уралсиб»;
Анастасия Куракина, руководитель дирекции развития розничных продуктов, банк «Уралсиб»;
Станислав Бакланов, куратор направления цифрового бизнеса и инноваций, Альфа-Банк;
Дмитрий Вандышев, владелец продукта Platform V SOWA, «СберТех»;
Даниил Балдин, менеджер по продукту, «СберТех»;
Константин Федоров, эксперт по развитию продуктов на платформе LDM|LANSOFT;
Ольга Юринская, руководитель отдела продаж, RuDesktop;
Алина Данилова, Selectel;
представитель компании Tern Group.

Основные вопросы конференции:

Российский рынок банковской цифровизации

Технологии для финсектора

  • АБС — вчера, сегодня, завтра.
  • От legasy решений к цифровым банковским платформам.
  • Как повысить клиентоцентричность.
  • Цифровые услуги для бизнеса.
  • Банки как площадка для получения госсервисов.
  • Настоящее и будущее биометрических сервисов.
  • Искусственный интеллект в финансовых организациях.
  • Можно ли доверять данные облакам.
  • Собственная разработка ПО — инструменты и возможности.
  • Главные вопросы к ИТ-компаниям.

Проекты в финансовом секторе

  • Крупнейшие проекты в финансовых организациях: разбираем кейсы.
  • Банковские приложения для граждан и организаций.
  • Борьба с киберпреступниками — важнейшая задача.

Актуальная информация доступна на странице мероприятия.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Интернет-провайдеров пригрозили лишить лицензии за «ускорение YouTube»

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» подорожал с 1,5 до 2,3 трлн рублей

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

В России создан компактный БПЛА с компьютерным зрением

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как выбрать смартфон и ноутбук для учебы в 2024 году: лучшие устройства от TECNO

Обзор беспроводного вертикального пылесоса Hyundai HYV-S7970: легкий и маневренный

Обзор HUAWEI MatePad SE 11": семейный планшет со стилусом

Показать еще

Наука

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS