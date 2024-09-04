Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» подорожал с 1,5 до 2,3 трлн рублей

Цена нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», представленного 4 сентября 2024 г. на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), возросла с 1,5 трлн руб. до 2,3 трлн руб. Нацпроект включает три направления дальнейшей цифровизации страны.

Смена проекта и рост цены

На Восточном экономическом форуме 4 сентября 2024 г. заместитель председателя правительства и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко представил проект национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который заменит программу «Цифровая экономика», запущенную в 2019-м г.

Ранее планировалось, что траты на проект составят 1,5 трлн руб. Однако сейчас, согласно паспорту проекта, как сообщает Forbes, всего на реализацию «Экономики данных…» планируется потратить 2,3 трлн руб. Из федерального бюджета на реализацию проекта поступят 996,5 млрд руб., и еще 1,3 трлн руб. планируется найти во внебюджетных источниках.

Как отметил Дмитрий Григоренко, цель нового нацпроекта в том, чтобы перевести всю экономику, социальную сферу, органы власти на новые принципы работы, внедрить управление на основе данных, выйти на новый уровень в логистике, телемедицине, онлайн-образовании, предоставлении госуслуг.

Структура проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» состоит из трех направлений – «Инфраструктура», «Инструменты» и «Будущее». Каждое из направлений разбито на категории, внутри которых необходимо приложить усилия не только государству, но и отрасли.

Интернет, кибербезопасность, кадры

В направление «Инфраструктура» входят три федеральных проекта – «Интернет» (спутниковый интернет, LTE, 5G, Wi-Fi в школах и больницах), «Кибербезопасность» (защита от мошенников, безопасный интернет, защита ГИСов) и «Кадры» (обучение школьников, обучение студентов, фокус на подготовке разработчиков ПО).

Дороже всего обойдется проект, посвященный интернету: на него планируется выделить 1,3 трлн руб., причем 1,2 трлн руб. из внебюджетных источников. Проект включает создание низкоорбитальной спутниковой группировки для обеспечения высокоскоростного доступа к интернету на всей территории России, а также построение сетей 5G/IMT-2020 в городах-миллионниках и установку российских базовых станций 5G-Ready. Также в многоквартирных домах городов с населением более чем 100 тыс. человек планируется обеспечить возможность доступа в интернет на скорости от 1 Гбит/с.

Проект по кибербезопасности будет стоить 68,7 млрд руб. Он направлен на разработку онлайн-платформы обмена данными для борьбы с мошенниками и противодействие DDoS-атакам.

Цена кадрового проекта составит 41,9 млрд руб.

Цифровые госпроекты и отечественные решения

Среди федеральных проектов направления «Инструменты» упомянуты «Цифровые платформы» (все госуслуги в проактивном режиме, типовые ГИСы в регионах, услуги через робота-помощника), «Цифровое госуправление» (электронный документооборот, ведомственные ЦОДы, единая платформа для государственной цифровизации) и «Отечественные решения» (инвестиции в индустриальные ИТ-решения, российское железо, отечественное ПО).

На федеральный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» выделен бюджет в размере 122 млрд руб. Проект посвящен внедрению сервисов взаимодействия с гражданами, с целью исключить административные барьеры и поднять уровень удовлетворенности качеством электронных услуг.

Реализация проекта «Цифровое государственное управление» обойдется в 327 млрд руб. Он направлен на перевод госуслуг в онлайн, запуск и поддержку государственных сайтов и приложений.

На проект «Отечественные решения» потратят 125,8 млрд руб. Проект должен способствовать переходу операторов связи на российские базовые станции и стимулировать спрос бизнеса на российские IT-решения.

ИИ и перспективные разработки

Направление «Будущее» состоит из двух федеральных проектов – «Искусственный интеллект» (ИИ во всех отраслях экономики страны, сокращение затрат заказчиков на российские ИИ-решения) и «Перспективные разработки» (сверхточная диагностика заболеваний, применение квантовых технологий для исследования и лечения болезней мозга).

На федеральный проект «Искусственный интеллект» планируется потратить 197 млрд руб.

Проект «Прикладные исследования и перспективные разработки», посвященный развитию квантовых процессоров и сетей связи, обойдется в 84,9 млрд руб.